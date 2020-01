Bayernpartei: Scheitern der französischen Rentenreform-Pläne hat europäische Dimension

Die seit Wochen anhaltenden Proteste in Frankreich gegen die

geplante Rentenreform von Präsident Macron zeigen Wirkung. Wie von vielen

erwartet, hat die Regierung einen zentralen Baustein gestrichen: Bis auf

weiteres wird es wohl keine Rente mit 64 geben, es bleibt also dabei, dass die

Franzosen durchschnittlich mit 62 in den Ruhestand gehen können. Das Schicksal

der weiteren Reformpläne ist offen, denn die Streiks und Proteste gehen weiter.

Nach Ansicht der Bayernpartei hat die Entwicklung in Frankreich aber eine

bislang kaum beachtete Dimension, nämlich eine gesamt-europäische. Denn nach den

Maßstäben der EU-Bürokratie und der Eurokraten ist Frankreich nach diesem

Rückzieher reform-unfähig. Spätestens jetzt müsste der französische Präsident

Macron seine Blütenträume von einer gemeinsamen Sozialpolitik usw. begraben.

Dazu ergänzend die Ausführungen des Bayernpartei-Vorsitzenden, Florian Weber:

“Meine Sympathie und die der Bayernpartei liegen hier ganz klar bei den

Protestierenden. Aber man darf nicht vergessen, dass die Leute in Frankreich

offensichtlich weiter mit 62 in den Ruhestand treten dürfen während hier bereits

über die “Rente mit 70” diskutiert wird. Zudem grassiert hierzulande die

Altersarmut, während das französische Rentenniveau deutlich höher ist.

Und so sehr ich das alles den Franzosen gönne – wenn die bayerische oder auch

bundesdeutsche Bevölkerung das Gefühl bekommt, sie müssen dafür die Zeche

zahlen, dann legt man die Axt an die europäische Zusammenarbeit. Deswegen kann

ich nur unsere Forderung wiederholen: Ein subsidiäres Europa, bei dem die EU nur

etwa für grobe Wirtschaftsnormen zuständig ist. Eine europäische Sozialpolitik,

eine Bankenunion und dergleichen mehr, dies alles ist doch nach den jüngsten

Ereignissen völlig unrealistisch.”

