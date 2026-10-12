BCC ist Delos-Cloud-Partner für sichere Migration und Governance

Die BCC Unternehmensberatung GmbH ist offizieller Partner der Delos Cloud GmbH, einem Tochterunternehmen der SAP SE. Die souveräne Cloud-Plattform basiert auf Microsoft-Technologien. Mit BCC MigrationEngine und BCC Affirmatic unterstützt BCC Organisationen dabei, bestehende Microsoft-Umgebungen sicher in die Delos Cloud zu migrieren und Daten, Zugriffe sowie Berechtigungen anschließend durchgängig zu steuern.

Digitale Souveränität muss sich im Betrieb bewähren

Der Bitkom Cloud Report 2026 zeigt den Handlungsdruck: 85 Prozent der Unternehmen halten Deutschland für zu abhängig von US-amerikanischen Cloud-Anbietern.1 Für die öffentliche Verwaltung und regulierte Branchen steigt damit die Bedeutung von Cloud-Angeboten, die technische Leistungsfähigkeit mit überprüfbarer digitaler Souveränität verbinden.

Die Delos Cloud schafft dafür eine souveräne technologische und operative Basis mit Microsoft-Technologien in deutschen Rechenzentren, unter deutschem Recht und betrieben durch sicherheitsüberprüftes deutsches Personal.

BCC ergänzt diese Basis entlang des gesamten Kundenprozesses. Zunächst überträgt BCC MigrationEngine Postfächer, Daten, Berechtigungen und Metadaten aus Microsoft 365, Microsoft Exchange oder HCL Domino strukturiert in die Delos Cloud. Anschließend automatisiert BCC Affirmatic den Lebenszyklus von Teams, Gruppen und SharePoint-Sites, steuert Gastzugriffe und Berechtigungen und macht die Vorgänge nachvollziehbar. Die Lösung arbeitet mit Microsoft Purview und Microsoft Entra ID zusammen. Für unterschiedliche Anforderungen an die Datenhoheit kann Affirmatic als SaaS, in einer Private Cloud oder im eigenen Rechenzentrum betrieben werden.

BCC verfügt über langjährige Erfahrung in Migration und Governance: Mit BCC MigrationEngine hat das Unternehmen bereits mehrere Hunderttausend Postfächer migriert. Mehr als 800 Unternehmenskunden in Europa und den USA setzen auf Lösungen von BCC, insbesondere in stark regulierten Branchen. Zudem ist BCC nach ISO/IEC 27001 zertifiziert.

„Digitale Souveränität endet nicht bei der Infrastruktur. Sie muss sich jeden Tag im Betrieb beweisen: Organisationen müssen jederzeit kontrollieren können, wo ihre Daten liegen und wer darauf zugreifen darf. Die Delos Cloud schafft dafür die souveräne Basis; BCC sorgt für den sicheren Übergang und eine dauerhaft beherrschbare Governance.“

Olaf Börner, Geschäftsführer der BCC Gruppe

BCC auf der Smart Country Convention

BCC präsentiert den gemeinsamen Ansatz vom 13. bis 15. Oktober 2026 auf der Smart Country Convention in der Messe Berlin. Im Mittelpunkt stehen vier Schritte: die Analyse der bestehenden Umgebung, die Migration in die Delos Cloud, die Einführung von Governance-Prozessen und der souveräne Betrieb. Fachleute von BCC stehen für Gespräche über Migration, Microsoft-365-Governance und souveräne Cloud-Umgebungen zur Verfügung. Gesprächs- und Interviewtermine können über press@bcchub.com vereinbart werden.

Weitere Informationen: https://www.bcchub.com/de/de/loesungen/bcc-delos-cloud-microsoft365-governance-migration

Die BCC Gruppe – bestehend aus der BCC Unternehmensberatung GmbH mit Hauptsitz in Eschborn bei Frankfurt und der BCC Ltd in London, UK – entwickelt Software und Services für die Transformation moderner Collaboration-Umgebungen.

BCC verbindet Beratung mit eigener Software für Migration, Governance, Compliance und KI-gestützte Geschäftsprozesse. Mit BCC MigrationEngine, BCC Affirmatic und dem BCC Copilot Connector begleitet das Unternehmen Organisationen bei der Migration bestehender IT-Landschaften, beim sicheren und Governance-konformen Betrieb moderner Collaboration-Plattformen und bei der Einführung vertrauenswürdiger KI.