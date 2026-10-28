BDF EXPERTS: Angebotskalkulation wird zur Basis des Projektcontrollings

BDF EXPERTS, SAP-Silber-Partner und Spezialist für Digital Supply Chain, zeigt am 25. November 2026 in einem kostenlosen Webinar, wie sich die Angebotskalkulation in SAP Product and Process Governance (SAP PPG) ohne Medienbrüche in das nachgelagerte Projektcontrolling überführen lässt. Das Webinar richtet sich an Verantwortliche und Anwender aus Controlling, IT und Vertrieb und dauert eine Stunde.

Die Angebotskalkulation bildet die wirtschaftliche Grundlage jedes Projekts. In klassischen SAP-Szenarien ist sie jedoch häufig nicht oder nur unzureichend an das Projektcontrolling angebunden. Die Folge sind manuelle Übertragungen und eine Kostenbasis, die zum Projektstart nicht mehr mit der zugesagten übereinstimmt. Besonders im Maschinen- und Anlagenbau, wo Angebote über Monate entstehen, wirkt sich das unmittelbar auf die Projektmarge aus.

SAP PPG setzt an dieser Stelle an. Über Easy Cost Planning entsteht eine strukturierte und nachvollziehbare Angebotskalkulation, die nicht isoliert bleibt, sondern als konsistente Basis für den späteren Projektauftrag dient. Die Kalkulationsdaten bleiben erhalten und werden ohne erneute Erfassung weiterverwendet.

Die Inhalte des Webinars im Überblick:

Aufbau einer Angebotskalkulation in SAP PPG über Easy Cost Planning

Übergang vom Angebot zum Auftrag ohne manuelle Übertragung

Zusammenhang zwischen Angebotskalkulation und Projektcontrolling

Anhand eines durchgängigen Szenarios zeigen die Referenten in einer 30-minütigen Live-Demonstration, wie eine Angebotskalkulation aufgebaut wird und wie sie nach der Angebotsannahme in den ersten Schritt des Auftragscontrollings übergeht.

„Die meisten Unternehmen kalkulieren zweimal, ohne es als Problem wahrzunehmen. Sichtbar wird es erst, wenn das Projektcontrolling auf Zahlen trifft, die mit dem Angebot nicht mehr übereinstimmen.“

Magomed Kagirhadshiev, SAP Consultant bei BDF EXPERTS

Termin und Anmeldung

Das Webinar findet am Mittwoch, 25. November 2026, von 11:00 bis 12:00 Uhr online statt und besteht aus 45 Minuten Vortrag und 15 Minuten Fragerunde. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung und weitere Informationen unter https://bdfexperts.de/events/webinar-projektkostenmanagement-in-ppg/

BDF EXPERTS ist die Marke der bdf consultants GmbH, einem SAP-Silber-/SolEx-Partner mit einer übergreifenden Gesamtkompetenz in den Bereichen Digital Supply Chain und Corporate Finance & Treasury (CFT). BDF EXPERTS unterstützt Unternehmen seit mehr als 25 Jahren auf Basis von SAP ERP und S/4HANA dabei, messbare Wertschöpfung durch durchgängig digitalisierte Prozesse zu erzielen.

Im Bereich Digital Supply Chain hat BDF EXPERTS besondere Expertise im ganzheitlichen Datenmanagement entwickelt. Mit SAP PPG (Product and Process Governance) bietet BDF EXPERTS eine innovative Lösung zur zentralen Steuerung aller Produkt- und Prozessdaten in SAP und schafft damit die Grundlage für datengetriebene Geschäftsmodelle. Die Beratungsleistungen decken sämtliche Geschäftsprozesse des Product Lifecycle Management (PLM) ab – vom Datenimport über das Dokumentenmanagement (SAP DMS) bis hin zur gesamten Supply Chain (SAP SCM, MM, PP, PS, SAM).

Zu den Kunden zählen innovative Mittelständler wie Groz-Beckert und thermofin bis hin zu Weltkonzernen wie Schüco, Scheuch, Haniel, Hilti, Bitburger, thyssenkrupp und viele weitere. Das Unternehmen beschäftigt über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Düsseldorf und München. Mit der BDF EXPERTS AG, einer Tochtergesellschaft der bdf consultants GmbH mit Sitz in Neuhausen am Rheinfall, betreut das Unternehmen Kunden in der Schweiz und in Österreich.