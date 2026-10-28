BDF EXPERTS: Serviceobjekte entstehen direkt aus der SAP-PPG-Struktur

BDF EXPERTS, SAP-Silber-Partner und Spezialist für Digital Supply Chain, zeigt am 3. November 2026 in einem kostenlosen Webinar, wie Unternehmen technische Objekte und Stücklisten halbautomatisiert aus bestehenden Strukturen in SAP Product and Process Governance (SAP PPG) erzeugen und ohne Zwischenschritt in einem S/4HANA Serviceauftrag verwenden. Das Webinar richtet sich an Verantwortliche aus Service und Instandhaltung und dauert eine Stunde.

Anlagen im Maschinen- und Anlagenbau bestehen aus Hunderten technischer Plätze und Equipments. Für den Service müssen diese Objekte im System abgebildet sein, bevor ein Auftrag bearbeitet werden kann. In der Praxis werden sie häufig manuell angelegt, obwohl die zugrunde liegende Produktstruktur in SAP PPG bereits vollständig gepflegt ist. Das kostet Zeit und führt zu Abweichungen zwischen Konstruktion und Instandhaltung.

SAP PPG steuert Produkt- und Prozessdaten zentral in SAP. Über die Integration mit S/4HANA Service lassen sich aus dieser Struktur technische Platz-Hierarchien samt eingebauter Equipments sowie Equipmentstücklisten mit der Verwendung „S“ ableiten. Die Objekte stehen anschließend unmittelbar für die Auftragsbearbeitung zur Verfügung. Grundlage ist dieselbe Datenbasis, die auch Konstruktion und Fertigung nutzen.

Die Inhalte des Webinars im Überblick:

Erstellung technischer Objekte: Aufbau einer technischen Platz-Hierarchie inklusive Equipments auf Basis der SAP-PPG-Struktur

Erstellung von Servicestücklisten: Erzeugung von Equipmentstücklisten mit der Verwendung „S“ für S/4HANA Service

Verwendung im Serviceauftrag: Integration der erzeugten Objekte in einen S/4HANA Serviceauftrag

In einer 30-minütigen Live-Demonstration führt BDF EXPERTS den vollständigen Prozess vor: von der technischen Platz-Hierarchie über die Equipmentstückliste bis zum fertigen Serviceauftrag.

„Die Struktur liegt in den meisten Projekten längst vor. Sie wird im Service nur nicht genutzt. Wir zeigen im Webinar, an welcher Stelle der Übergang ansetzt und was das für die Datenqualität in der Instandhaltung bedeutet.“

Lars Steurer, SAP Consultant bei BDF EXPERTS

Termin und Anmeldung

Das Webinar findet am Dienstag, 3. November 2026, von 11:00 bis 12:00 Uhr online statt und besteht aus 45 Minuten Vortrag und 15 Minuten Fragerunde. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung und weitere Informationen unter https://bdfexperts.de/events/webinar-ersatzteilausleitung-aus-sap-ppg-zu-s-4-hana-service/

BDF EXPERTS ist die Marke der bdf consultants GmbH, einem SAP-Silber-/SolEx-Partner mit einer übergreifenden Gesamtkompetenz in den Bereichen Digital Supply Chain und Corporate Finance & Treasury (CFT). BDF EXPERTS unterstützt Unternehmen seit mehr als 25 Jahren auf Basis von SAP ERP und S/4HANA dabei, messbare Wertschöpfung durch durchgängig digitalisierte Prozesse zu erzielen.

Im Bereich Digital Supply Chain hat BDF EXPERTS besondere Expertise im ganzheitlichen Datenmanagement entwickelt. Mit SAP PPG (Product and Process Governance) bietet BDF EXPERTS eine innovative Lösung zur zentralen Steuerung aller Produkt- und Prozessdaten in SAP und schafft damit die Grundlage für datengetriebene Geschäftsmodelle. Die Beratungsleistungen decken sämtliche Geschäftsprozesse des Product Lifecycle Management (PLM) ab – vom Datenimport über das Dokumentenmanagement (SAP DMS) bis hin zur gesamten Supply Chain (SAP SCM, MM, PP, PS, SAM).

Zu den Kunden zählen innovative Mittelständler wie Groz-Beckert und thermofin bis hin zu Weltkonzernen wie Schüco, Scheuch, Haniel, Hilti, Bitburger, thyssenkrupp und viele weitere. Das Unternehmen beschäftigt über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Düsseldorf und München. Mit der BDF EXPERTS AG, einer Tochtergesellschaft der bdf consultants GmbH mit Sitz in Neuhausen am Rheinfall, betreut das Unternehmen Kunden in der Schweiz und in Österreich.