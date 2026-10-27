BE@SOURCE leitet globale Markenerweiterung ein: Offizielle Weiterleitung durch das EUIPO erfolgt

Nessetal / Alicante, 26. Oktober 2026 – Das thüringische Beratungsvorhaben BE@SOURCE stellt in seiner aktuellen Reaktivierungs- und Vorbereitungsphase die Weichen für eine umfassende internationale Ausrichtung. Wie das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante heute offiziell mitteilte, wurde die internationale Markenanmeldung für die geschützte Bildmarke BE@SOURCE (Anmeldungsnummer: 019367547_01) gemäß Artikel 184 der Unionsmarkenverordnung (UMV) erfolgreich an das Internationale Büro weitergeleitet.

Inhaber und Gründer Dipl.-Kfm. Georg Johannes Pauelsen sichert mit diesem strategischen Schritt das geistige Eigentum und das Markenrecht des Vorhabens weit über die europäischen Grenzen hinaus ab. Die globale Expansion zielt auf den konsequenten Schutz der Marke in fünf der weltweit bedeutendsten Wirtschaftsregionen ab: China, Indien, die Schweiz, die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und das Vereinigte Königreich (UK). Für den US-amerikanischen Markt wurde zeitgleich die erforderliche Absichtserklärung zur Markennutzung (Declaration of Intention to Use) eingereicht. Das geschützte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marke spiegelt das hochspezialisierte Kernportfolio von BE@SOURCE wider.

Es umfasst strategische Dienstleistungen an den Schnittstellen von Corporate Finance, Organisationsmanagement und IT-Plattformen sowie spezialisierte Beratung im Bereich der Steuerplanung und des Wirtschaftsrechts (Klassen 14, 35, 36, 42 und 45). Dieser administrative Meilenstein knüpft nahtlos an die bisherigen internationalen Erfolge des Unternehmens an: Bereits im Februar 2025 wurde BE@SOURCE mit dem renommierten Global 100 Award in der Kategorie „Innovative Business Solutions Expert“ ausgezeichnet. Die internationale Jury würdigte damit die technologische Führerschaft und Innovationskraft des Unternehmens bei der Integration von finanzwirtschaftlichen Prozessen und modernen IT-Strukturen. Durch die heute erfolgte Weiterleitung durch das EUIPO tritt das Verfahren nun planmäßig in die Phase der internationalen Registrierung über. Das Vorhaben demonstriert damit auch in administrativen Prozessen jene Präzision und strategische Weitsicht, die das Fundament für die operative Zukunft von BE@SOURCE im thüringischen Nessetal sowie im globalen Marktverkehr bildet.