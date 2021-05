Befreien Sie sich aus Ihren eigenen Grenzen!

Wer wünscht sich nicht großen Erfolg mit dem, was er tut? Einen solchen Menschen gibt es wohl kaum. Dennoch stehen wir uns selbst oft genug im Weg, um diesen Erfolg erzielen zu können. Einer, der diesen Erfolg für sich verbuchen kann, ist der französische Kieferchirurg Dr. Guillaume Salomon, der seine Praxis in der Stadt Saint Amand Les Eaux in Frankreich führt. Sein Fachgebiet ist die Dental-Implantat-Chirurgie, er hat zahlreiche Diplome und Zusatzqualifikationen in diesem Bereich und dem der Finanzanalyse erworben. Dr. Salomon hat bereits mehrere Fachbücher geschrieben und arbeitet an einem Blog über das Managen einer Zahnarztpraxis. In Deutschland ist im Herzsprung-Verlag nun sein zweites Buch erschienen: Die beispiellose Macht der Mentalität – Die Geisteshaltung.

Das Buch, so der Autor, ist eine Karte für Goldgräber, aber im Gegensatz zu denen des Wilden Westens führt es die Leser*in zu echten Flözen. Denn die in diesem Buch vorgestellte Konzepte sollen jedem Interessierten helfen, die geistigen und körperlichen Phänomene zu verstehen, die Entscheidungen beeinflussen, und dabei das Verständnis wecken, dass das Unbewusstes in der Lage ist das Denken und Handeln bewusst zu konditionieren.

Salomon führt auf, dass jeder ein System innerhalb eines Systems ist, d. h. der Wirtschaftsmatrix, die ihrerseits in die universelle Matrix einbezogen ist. Zu Beginn wird aber das eigene System beleuchtet, „um zu verstehen, was Sie zu dem macht, was Sie sind, wie Ihr Gehirn funktioniert und wie Sie Ihrem Körper Aufmerksamkeit schenken können. All dies, um das System, das Sie sind, zu optimieren.“

„Dann“, so Dr. Guillaume Salomon weiter, „werden wir gemeinsam die Wirtschaftsmatrix und die universelle Matrix, die sie enthält, näher betrachten, um die unveränderlichen Prinzipien und Gesetze zu erklären, die sie regeln und denen wir alle unterliegen, weil wir aus der Matrix nicht herauskommen. Aber da Sie in der Matrix immer noch die Kontrolle über Ihre Existenz übernehmen können, werden wir schließlich entdecken, wie Sie Ihre Ziele definieren und effektive Systeme schaffen können, an denen Sie arbeiten müssen, um Ihre Ziele zu erreichen. Und deshalb gilt: Befreien Sie sich aus Ihren eigenen Grenzen!“

Das Buch des französischen Autors ist im März 2021 im Herzsprung-Verlag erschienen. Es umfasst 124 Seiten mit praxisnahen Tipps. Aus der Feder Dr. Salomons stammt auch das Buch „Protokolle für die Verwaltung der Agenda einer Zahnklinik – Das Express-Rezept“.

Bibliografische Angaben:

Dr. Guillaume Salomon

Die beispiellose Macht der Mentalität – Die Geisteshaltung.

ISBN 978-3-96074-403-0, 124 Seiten, 32,00 Euro

Das Buch ist über den gut sortierten Buchhandel, Amazon und den Verlag erhältlich.