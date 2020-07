Befreites Christentum – Über das Christ sein ohne Kirche

Karlheinz Benninger möchte mit seinem Buch denjenigen Halt in der ursprünglichen christlichen Lehre geben, die die Kirche aus Enttäuschung bereits verlassen haben. Zum Austritt bewegen möchte er dagegen ausdrücklich niemanden. Inhaltlich befasst er sich mit bekannten “Ketzern” und auch mit den von der Kirche verbotenen Evangelien, den Apokryphen.

Das Buch ist auf dem neuesten Stand der Wissenschaft und Forschung, jedoch so geschrieben, dass es auch von theologischen Laien gut verstanden werden kann. Der Autor selbst ist überzeugter Christ, gehört jedoch keiner Kirche oder Konfession oder einer anderen religiösen Organisation oder Gemeinschaft an.

Der Autor Karlheinz Benninger studierte Klassische Altertumswissenschaften sowie Geschichte und Philosophie in Heidelberg und Marburg. Während seiner beruflichen Laufbahn war er als Lehrer für die Unterrichtsfächer Latein, Philosophie und Ethik an einem Gymnasium sowie an unterschiedlichen Volkshochschulen tätig. Nebenbei hielt er Seminare über Philosophische Theologie in der Schweiz.

"Befreites Christentum" von Karlheinz Benninger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07239-8 zu bestellen.

