belboon und Ingenious Technologies setzen neue Maßstäbe in der Affiliate-Marketing Branche

Die Performance-Marketing Branche befindet sich in einem stetigen Wandel. Gleichzeitig führen Publisher und Ad-tech-Anbieter kontinuierlich neue Geschäftsmodelle und/oder Spitzentechnologie bei Advertisern und Agenturen ein.

Ingenious Technologies bietet die modernste Tracking- und Attribution-Technologie im Performance- und Affiliate-Markt an – dies war der entscheidende Grund für belboon, Ingenious als Technologie-Partner zu wählen. Mit der neuen Technologie und der Plattform wird belboon in der Lage sein, eine zukunftssichere und hochmoderne Tracking- und Attribution-Technologie anzubieten.

Für belboon ist es wichtig wettbewerbsfähige Lösungen anzubieten, die den Marktentwicklungen angepasst sind und auf Themen wie “ePrivacy? und allen laufenden und zukünftigen “Browser-Updates” vorbereitet zu sein. Zusätzlich möchten sie weiterhin Marktführer im Bereich der Attributionsstrategie sein und damit verbundene Lösungen anbieten, die Marktvorteile bieten.

Ingenious bietet eine Reihe von Funktionalitäten und Sofort-Upgrades, wie z.B. die flexible 3rd-party Domain, die das Risiko von Blacklisting für belboon und deren Kunden deutlich reduziert, was zu einer höheren Trackingqualität mit bis zu 15 % mehr getrackten Events führt. Die Umstellung auf 1st-Party-Tracking-Domains ermöglicht eine ausgezeichnete Tracking-Qualität und bietet die Möglichkeit, alle paid Channels über das reine Performance-Marketing hinaus zu tracken. belboons neue Customer Journey Analysis bietet Kunden die Option, in die Makro- und Mikroansicht ihrer Kunden einzutauchen und die Touchpoints zu verstehen, die zur Conversion geführt haben.

Diese strategische Partnerschaft zwischen belboon und Ingenious ermöglicht es jedem Unternehmen, sich auf seine Kernstärken zu konzentrieren und diese zu nutzen. belboon wird auch weiterhin alle Ressourcen in Service Leistungen investieren, während Ingenious Technologies die innovativste und funktionsreichste Tracking-Plattform am Markt weiterentwickelt.

?Diese Kooperation trennt Technologie und Dienstleistung und ist damit die erste ihrer Art auf dem Markt. Wir sind stolz darauf, das Vertrauen von belboon in unsere Plattform gewonnen zu haben und sind sicher, dass unsere Infrastruktur und unser technologisches Know-how stärkere Partnerschaften und neue Möglichkeiten schaffen werden, sowohl für belboon als auch für deren Kunden.?

Christian Kleinsorge, Vorstand Ingenious Technologies AG

Mit diesem strategischen Schritt setzt sich belboon an die Spitze der Branche und öffnet ein neues Kapitel im Wachstum des Unternehmens.

?belboon als Marktführer im Affiliate- und Performance-Marketing-Bereich hat sich für die marktführende und modernste Technologie entschieden, um seinen Kunden heute und in Zukunft wettbewerbsfähige und zukunftssichere Tracking-Technologien und -Lösungen anzubieten. Darüber hinaus ist es belboon ein zentrales Anliegen, seinen Kunden einen zusätzlichen Mehrwert anzubieten, die mit einem verbesserten und messbaren Nutzerversprechen und neuen Lösungen im Managed Service Umfeld verbunden sind. Wir sind glücklich und stolz über die strategische Zusammenarbeit zwischen belboon und Ingenious und freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft!?

Roman Hinz, Geschäftsführer/CEO belboon GmbH

Nach der erfolgreichen Migration werden die beiden Unternehmen in naher Zukunft ein kombiniertes Dienstleistungs- und Technologieangebot für Kunden einführen, die ihr Partnernetzwerk mit Hilfe erfahrener Kundenbetreuer pflegen möchten.