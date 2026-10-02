Über 1.000 Prozent mehr Interaktionen: So geht Hotel-Marketing

Nürnberg, 2. Oktober 2026 – Für die Dachmarke Rovell Hotels hat ad pepper media Newsletter-Marketing, Social-Media-Strategie und Markenführung zu einem kanalübergreifenden Kommunikationsprozess verzahnt. Das Ergebnis: 10.000 neue Newsletter-Abonnenten, ein einheitlicher Markenauftritt und starke Zuwächse bei Reichweite und Interaktionen. Zusätzlich stieg die Sichtbarkeit der Hotelmarken in KI-Suchen.

Die Rovell Hotels betreiben 4-Sterne-Ferienhotels auf Usedom und im Allgäu, mit Spa- und Wellnessbereichen und regionalen, saisonalen Gastronomiekonzepten. Nach dem Erwerb neuer Häuser sollte die Gruppe einheitlich auftreten und mehr Buchungen erzielen. Die Zielgruppe reicht von Reisenden mit Anspruch an Komfort, Lage und Service über Wellnessgäste bis zu Aktivurlaubern und Familien. ad pepper media begleitete Rovell von der Lead-Generierung über die technische Infrastruktur bis zum laufenden Social-Media-Management.

10.000 Newsletter-Leads in drei Monaten:

Zunächst gewann ad pepper media 10.000 qualifizierte Leads für die Newsletter-Datenbank. Eingesetzt wurden eine Landingpage mit Double-Opt-In-Formular, Display-Ads und ein Standalone-Newsletter. Als Anreiz wurde unter allen Anmeldungen eine Traumreise für zwei Personen verlost. Das Ziel wurde im geplanten Zeitraum von drei Monaten erreicht, selbstverständlich DSGVO-konform.

Neue Newsletter-Infrastruktur im Corporate Design:

Das bisherige System war für eine Hotelgruppe mit mehreren Standorten nicht ausgelegt. ad pepper media regte die Migration zu einem neuen Newsletter-Tool an und setzte sie um. Für jedes Hotel und für die Dachmarke entstanden eigene, für Desktop und Mobile optimierte Templates. In einer Schulung lernten die Rovell-Mitarbeiter, die Templates zu nutzen, Newsletter zu erstellen und zu versenden sowie die KPIs auszuwerten.

Social-Media-Strategie mit rotem Faden:

In einem Workshop erarbeiteten ad pepper media und Rovell drei Kommunikationsziele: Mehrwert bieten, Angebote verbreiten und die Marke stärken. Daraus entstanden fünf Themencluster, darunter „Berge & Meer“, „Wohlfühlmomente“ und „Angebote“. Ein gemeinsamer Redaktionsplan in Trello gibt allen Standorten einen Überblick über Themen, Zuständigkeiten und Termine. Wiederkehrende Serien wie der „Küchenspion“, „Ausflugstipps“ oder das „Wellness-ABC“ sorgen für regelmäßigen Content.

Aus dem Material der Häuser produziert ad pepper media wöchentlich Bild- und Carousel-Posts sowie Reels für Facebook und Instagram, in vier Templates im Corporate Design von Rovell, Hotel zur Post, Alpenhotel Oberstdorf und Ostseehotel – Villen im Park. Hinzu kommen Community Management, eine Follow-Like-Strategie, regelmäßige Auswertungen und die laufende Weiterentwicklung der Inhalte.

Die Ergebnisse

Die kontinuierliche Betreuung zahlt sich messbar aus:

Hotel zur Post: 566 % mehr Aufrufe auf Instagram, 1.291 % mehr Content-Interaktionen auf Instagram und 140 % mehr Link-Klicks auf Facebook.

Ostseehotel – Villen im Park: 622 % mehr Aufrufe auf Instagram, 1.082 % mehr Content-Interaktionen auf Instagram und 69 % mehr neue Follower auf Facebook.

Rovell Hotels: 800% mehr Aufrufe auf Instagram, 1700% mehr Content-Interaktionen auf Instagram und 180% mehr Aufrufe auf Facebook.

Besonders erfreulich:

Parallel zum wachsenden Erfolg auf den Social-Media-Plattformen, erhöhte sich auch die AI Visibility. So stieg die Sichtbarkeit aller drei Hotelmarken in den KI-Suchen laut Sistrix AI-Visibility-Check deutlich an, ohne dass größere Änderungen an den Websites vorgenommen wurden. Das lässt den Schluss zu, dass Social-Media-Content die AI Visibility positiv beeinflussen kann. Eine aktive Präsenz stärkt Markenbekanntheit, Brand Mentions und konsistente Markensignale, was ein relevanter Faktor der Generative Engine Optimization (GEO) ist.

Stimmen zum Projekt:

„Mit ad pepper media haben wir unseren Content für Social Media professionalisiert. Sie haben eine gute Struktur in unseren Work-Flow gebracht und praxistaugliche Vorgehensweisen definiert. Das Ergebnis in unserer Timeline gefällt uns ausgesprochen gut.“

Steve Rudolf, Vertriebsleiter bei Rovell Hotels

„Erfolgreiches Marketing entsteht nicht durch einzelne Kampagnen, sondern durch eine ganzheitliche Kommunikationsstrategie. Genau das haben wir gemeinsam mit Rovell aufgebaut: eine skalierbare Struktur, die den Arbeitsalltag erleichtert, die Marke stärkt und Raum für nachhaltiges Wachstum schafft.“

Susanne Pilz, Managing Director ad pepper media