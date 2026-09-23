Berufliche Weiterbildung jetzt planen

Künstliche Intelligenz, neue regulatorische Anforderungen, nachhaltiges Wirtschaften und der Wandel industrieller Prozesse verändern die Anforderungen an Fach- und Führungskräfte. Um Unternehmen und Beschäftigte bei dieser Transformation zu unterstützen, hat die TÜV SÜD Akademie ihr Jahresprogramm 2027 zusammengestellt. Das vollständige Seminar- und Qualifizierungsangebot ist ab sofort online verfügbar.

„Seit 40 Jahren vertrauen tausende Unternehmen auf die Weiterbildungen der TÜV SÜD Akademie. Arbeitswelt, Technik und Regulatorik stehen niemals still. Darauf stellen wir uns mit kontinuierlich neuen Angeboten ein“, sagt Sebastian Hofmann, Chief Operating Officer der TÜV SÜD Akademie. „Das Jahresprogramm 2027 verbindet bewährte Schulungen mit neuen Angeboten unter anderem in den Bereichen Künstliche Intelligenz, nachhaltiges Wirtschaften, Photovoltaik, Maschinensicherheit, Pharma und Logistik.“

Chief AI Officer: KI strategisch steuern

Künstliche Intelligenz entwickelt sich zunehmend zu einem strategischen Erfolgsfaktor für Unternehmen. Neu im Programm der TÜV SÜD Akademie ist deshalb die modulare Ausbildung zum Chief AI Officer (CAIO). Die Qualifizierung richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die KI-Initiativen systematisch bewerten, priorisieren und in ihre Organisation integrieren möchten. Der Lehrgang vermittelt Kompetenzen für die strategische Steuerung von KI-Projekten und schließt mit einem Zertifikat ab.

Nachhaltiges Wirtschaften und Elektromobilität weiterhin im Fokus

Nachhaltiges Wirtschaften bleibt auch 2027 ein Schwerpunkt des Jahresprogramms der TÜV SÜD Akademie. Die neuen Angebote zu Carbon Management und Kreislaufwirtschaft unterstützen Unternehmen dabei, Nachhaltigkeitsstrategien umzusetzen und sich auf regulatorische Anforderungen vorzubereiten. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Anforderungen der EU-Batterieverordnung (EUBR). Sie stellt entlang des gesamten Batterielebenszyklus konkrete Anforderungen an Nachhaltigkeit, Sicherheit, Kennzeichnung, Kreislauffähigkeit und Recycling. Für Unternehmen der Batterieindustrie sind insbesondere die Konformitätsbewertung und CE-Kennzeichnung, der Carbon Footprint sowie der digitale Batteriepass relevant. Ab dem 18. Februar 2027 ist dieser für bestimmte Batteriekategorien verpflichtend.

Im Bereich Hochvolt bietet die TÜV SÜD Akademie kompakte Trainingsformate nach DGUV-Vorgaben an, die theoretische Grundlagen mit praxisnahen Übungen in einem Kurs verbinden. Damit unterstützt sie Unternehmen bei der Qualifizierung ihrer Mitarbeitenden für die Anforderungen einer zunehmend elektrifizierten Mobilität.

Photovoltaik: Fachwissen für Planung, Installation und Betrieb

Mit einem neuen Themenfeld zur Photovoltaik erweitert die TÜV SÜD Akademie ihr elektrotechnisches Weiterbildungsangebot. Die Kurse vermitteln Fachwissen für unterschiedliche Aufgaben entlang des Lebenszyklus von Photovoltaikanlagen, von der fachgerechten Planung und Installation bis zum sicheren Betrieb. Damit unterstützt das Angebot Fachkräfte und Unternehmen dabei, Kompetenzen für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien aufzubauen.

Maschinensicherheit: Training und Personenzertifizierungen

Auch im Bereich Maschinensicherheit baut die TÜV SÜD Akademie ihr Angebot aus. Hintergrund sind die Anforderungen der EU-Maschinenverordnung (EU) 2023/1230. Das neue Training „Experte für Maschinensicherheit“ vermittelt praxisorientiertes Wissen für die sichere und rechtskonforme Gestaltung von Maschinen. Ergänzend unterstützen neue Personenzertifizierungen Fachkräfte dabei, ihre Kompetenzen in Risikobeurteilung, Konformitätsbewertung und Maschinensicherheit nachzuweisen. Unternehmen können so Know-how für die Umsetzung regulatorischer Anforderungen systematisch aufbauen und sichtbar belegen.

Für Bau- und Immobilienverantwortliche – neue Aus- und Weiterbildungen

Auch für Bauverantwortliche, Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Planer und Projektleiterinnen bietet das Jahresprogramm neue Qualifizierungen. Dazu zählen die Ausbildung zum freien Brandschutz-Sachverständigen, die Ausbildung zum Bauleiter – TÜV, neue Schulungen zum Baurecht sowie eine Ausbildungsreihe zur Gebäudeautomation. Die Angebote bündeln technisches, rechtliches und organisatorisches Wissen für verantwortungsvolle Aufgaben in Planung, Ausführung und Betrieb von Gebäuden. ?

Zwischen Regulierung und Innovation: Neues Themenfeld Pharma

Mit dem Ausbau des Angebots im Bereich Good Manufacturing Practice (GMP) reagiert die TÜV SÜD Akademie auf die hohen Qualitäts- und Regulierungsanforderungen in der pharmazeutischen Industrie. Die Schulungen vermitteln praxisnahes Wissen zu den regulatorischen Anforderungen der pharmazeutischen Herstellung und Qualitätssicherung – von Grundlagenkursen bis hin zur Qualifizierung als GMP-Auditorin oder GMP-Auditor. Teilnehmende erwerben die Kompetenz, nationale und internationale Vorgaben sicher anzuwenden und in ihre betriebliche Praxis zu integrieren. Die neue Seminarreihe unterstützt Unternehmen dabei, Compliance sicherzustellen und Qualitätsstandards nachhaltig zu verankern.

Praxisnahe Weiterbildung für die Logistik von morgen

Gemeinsam mit der Technischen Universität München erweitert die TÜV SÜD Akademie ihr modulares Weiterbildungsangebot für die Logistik. Zur modularen Weiterbildung „Technologiemanager Logistik TÜV/TUM“ und „Prozessmanager Logistik TÜV/TUM“ kommt neu der Lernpfad „Logistikplaner TÜV/TUM“ hinzu. Er befähigt Fach- und Führungskräfte, Logistiksysteme strukturiert zu planen, Varianten methodisch zu entwickeln und die Wirtschaftlichkeit von Lösungen zu bewerten. Ein Einführungsmodul, fünf Vertiefungsmodule, eine Projektarbeit und ein Praxistag am Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik der TUM verbinden theoretische Grundlagen mit einem durchgängigen Planungsbeispiel. Ab Mitte 2027 können alle drei Weiterbildungspfade durch einen gemeinsamen Abschluss kombiniert werden.

Alle Themen und Termine des Seminarprogramms 2027 der TÜV SÜD Akademie gibt es online unter www.tuvsud.com/akademie/seminare-a-z.