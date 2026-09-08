Beruflicher Erfolg lässt sich planen

Bei SH HOLZ & MODULBAU ist Personalentwicklung mehr als ein Versprechen. Für qualifizierte Fachkräfte, die sich für eine Festanstellung bei Deutschlands marktführendem Holzmodulbau-Unternehmen interessieren, entwirft der mittelständische Vorzeigebetrieb aus dem Emsland individuelle Karrierepläne mit langfristigen Perspektiven. Davon profitieren Bewerber/-innen wie das Unternehmen gleichermaßen.

Aktuell sind bei SH mehrere Stellen zu besetzen. Unter anderem sucht der Modulhersteller Verstärkung durch ideenreiche Architekt/-inn/-en, die sich vorstellen können, im Vertrieb von Holzmodulen mitzuwirken. „Die anhaltende Bedarfslage im Neubausektor verstehe ich als Einladung an uns, aktiv zu werden!“, unterstreicht SH-Geschäftsführer Stefan Höötmann.

Chancen sehen und ergreifen

„Wir wollen nicht nur einzelne Mehrgeschossgebäude planen und in unserer von der Holzforschung Austria zertifizierten Modulbauweise schneller als jeder Mitbewerber errichten, wir denken größer und wollen uns in Zukunft auf Quartiere, die aus mehreren Gebäuden bestehen, und sogar auf ganze Stadtteile konzentrieren. Dafür brauchen wir Mitstreiter/-innen, die in ambitionierten Größenordnungen denken und entsprechend handeln können.“, führt Stefan Höötmann weiter aus.

Gefragt sind bei ihm ferner pragmatische Holztechniker/-innen sowie versierte Vertriebsprofis, die sich in hart umkämpften Märkten gegen Mitbewerber und deren Angebote durchzusetzen wissen. „Nur zu gern würden wir eine Architektin oder einen Architekten einstellen, die bzw. der ein Faible fürs Verkaufen hat und von sich aus Kontakt zu potenziellen Auftraggebern sucht. Wer planen kann, reisebereit ist und sich im Vertrieb zuhause fühlt, kann sich bei uns voll entfalten.“, betont der SH-Geschäftsführer.

Als erfolgreicher Modulbauunternehmer weiß Stefan Höötmann aus langjähriger Erfahrung, dass es kein Leichtes ist, gute Mitarbeiter/-innen zu finden und sie dauerhaft an die eigene Marke zu binden. Er erstellt deshalb ein spezifisches Anforderungsprofil für jede offene Stelle, die es bei SH zu besetzen gilt. Bewerber/-innen, die dazu passen, haben alle Chancen, schon bald und auf Dauer Teil des SH HOLZ & MODULBAU-Teams zu werden.

Architekten, die verkaufen können

„Wir suchen Persönlichkeiten, die mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen, die mit ihren Ideen zu Höhenflügen ansetzen können, ohne gleich abzuheben. Mit anderen Worten: Wir suchen für den Vertrieb echte Sympathieträger, die Türen öffnen, neue Möglichkeiten des Bauens mit Holz überzeugend präsentieren können und Interessenten für den Modulbau und SH begeistern.“, fährt Höötmann fort. Was ihm außerdem noch wichtig ist: Abschlusssicherheit! Die Fähigkeit, im richtigen Moment „einen Knopf dranzumachen“ und Verträge abzuschließen, sollte in der beruflichen DNA jeder Bewerberin und jedes Bewerbers liegen.

Stabile Rahmenbedingungen

Traditionell bietet der Arbeitsmarkt im Emsland gute Aussichten, einen sicheren Arbeitsplatz zu finden. Bewerber akademischer Berufe wie etwa Architekten und Ingenieure, praxiserprobte Facharbeiter ebenso wie Quer- und Wiedereinsteiger aus Lehrberufen haben aktuell sehr gute Erfolgsaussichten, wenn sie sich um ein Anstellungsverhältnis bemühen. Das gilt vor allem für die Holz- und Kunststoffverarbeitung, den Metall- und Maschinenbau, den Fahrzeug- und Schiffsbau sowie nicht zuletzt im Energiesektor. Die Arbeitslosenquote im Landkreis Emsland liegt seit geraumer Zeit deutlich unter 4 %, was mit einer hohen Arbeitsplatzsicherheit und entsprechendem Lohnniveau einhergeht. Mittelständische Betriebe wie SH HOLZ & MODULBAU aus Lingen zeigen als Arbeitgeber in regionalen Medien verstärkt Präsenz, um gutes Personal zu halten und qualifizierte Fachkräfte zu Bewerbungen zu motivieren. „Wir zahlen zwar keine Traumgehälter, aber mit Sicherheit deutlich besser als Mitbewerber, die in strukturschwächeren Regionen zuhause sind.“, macht Stefan Höötmann Interessent/-inn/-en Mut, sich gezielt bei SH HOLZ & MODULBAU in Lingen zu bewerben. „Wir sind auf Wachstum eingestellt und freuen uns auch über Initiativbewerbungen.“

Wissenswertes über SH

Das Unternehmen SH HOLZ & MODULBAU entwickelt, fertigt, liefert und montiert anschlussfertig vorkonfigurierte Raummodule aus Holz und weiteren erprobten Werkstoffen in exzellenter, exakt definierter Qualität. Als einer der ersten Anbieter in Europa hat sich SH HOLZ & MODULBAU der anspruchsvollen Europäischen Technischen Bewertung (ETA) durch die Holzforschung Austria unterzogen. Zuverlässige Funktionstüchtigkeit, akribische Maßgenauigkeit und vorbildliche Nachhaltigkeit sind seither verbriefte Qualitätsmerkmale jedes SH-Raummoduls, das mit dem CE-Signet gekennzeichnet ist.

SH-Module werden bevorzugt zum schnellen, kosteneffizienten Bau von Wohngebäuden, Büro- und Betriebsstätten, Bildungseinrichtungen sowie Verwaltungsgebäuden eingesetzt. Intelligentes Kombinieren der passgenau aufeinander abgestimmten SH-Module macht Gebäudegrundrisse in großer Variantenvielfalt möglich. Architekten/Planer schätzen an der Zusammenarbeit mit SH den fachlichen Dialog auf Augenhöhe und die Fähigkeit zur passgenauen Umsetzung auch ausgefallener Entwürfe und Bauherrenwünsche. Termintreue ist für SH auch bei komplexen Aufträgen und engem Zeitfenster selbstverständlich.

Vom Handwerks- zum High-Tech-Betrieb

Die SH HOLZ & MODULBAU GmbH wurde 1998 als handwerkliche Zimmerei in Lingen (Emsland) gegründet und entwickelte sich rasch zu einem leistungsstarken Mittelstandsbetrieb, der im Holzmodulbau in Deutschland mittlerweile marktführender Anbieter ist. SH-Raummodule werden in zwei Werken mit modernster computergestützter Maschinentechnik vorgefertigt, von versierten Fachkräften auftragsspezifisch ausgestattet und montagebereit auf den Weg zu ihrem Bestimmungsort gebracht. Gründer und Geschäftsführer des wachstumsstarken Unternehmens ist Zimmermeister Stefan Höötmann, dem rund 50 bestens ausgebildete Mitarbeiter/-innen im Tagesgeschäft zur Seite stehen. Der Umsatz von SH HOLZ & MODULBAU belief sich 2025 auf rund 30 Mio. €.

Erste Adresse für innovatives Bauen

Für weitere Informationen wendet man sich an die SH HOLZ & MODULBAU GmbH, Geschäftsleitung: Stefan Höötmann, Münsteraner Str. 2, 49809 Lingen,

Tel.: 05 91-14 05 25-00, e-Mail: info@sh-module.de, https://sh-module.de

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