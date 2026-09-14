Berufsunfähigkeit trotz Vorerkrankungen: Warum eine Risikovoranfrage vor dem Antrag entscheidend sein kann

Müschenbach, 14.09.2026 – Wer eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen möchte und bereits Vorerkrankungen, frühere Behandlungen oder psychische Beschwerden hatte, steht häufig vor einer schwierigen Frage: Wie wird ein Versicherer die persönliche Gesundheitsgeschichte bewerten?

Eine pauschale Antwort darauf gibt es nicht. Versicherer können dasselbe gesundheitliche Risiko vollkommen unterschiedlich einschätzen. Während ein Anbieter einen Antrag möglicherweise zu normalen Bedingungen annimmt, kann ein anderer einen Risikozuschlag verlangen, einen Leistungsausschluss vorsehen, weitere Unterlagen anfordern oder das Risiko ablehnen.

ORTHEY CONSULT hat deshalb sein digitales Informationsangebot rund um die Berufsunfähigkeitsversicherung erweitert. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie sich die Versicherbarkeit bereits vor einem offiziellen Antrag besser einschätzen lässt.

Erst prüfen, dann beantragen

Eine Möglichkeit ist eine anonyme Risikovoranfrage. Dabei werden die für die Risikoprüfung relevanten Angaben zunächst anonymisiert bei geeigneten Versicherern angefragt. Der Interessent erhält dadurch eine erste Einschätzung, wie sein individuelles Risiko voraussichtlich bewertet wird, ohne bereits einen regulären Versicherungsantrag stellen zu müssen.

„Gerade bei gesundheitlichen Besonderheiten sollte man nicht einfach mehrere BU-Anträge auf Verdacht stellen“, erklärt Thomas Orthey, geschäftsführender Gesellschafter von ORTHEY CONSULT. „Entscheidend ist zunächst die Frage, wie die eigene Situation von geeigneten Versicherern eingeschätzt wird. Eine strukturierte Risikovoranfrage kann dafür eine wichtige Entscheidungsgrundlage schaffen.“

Dabei geht es nicht darum, Gesundheitsangaben zurückzuhalten oder einen Versicherer zu umgehen. Im Gegenteil: Eine Risikovoranfrage sollte auf vollständigen und nachvollziehbaren Angaben beruhen. Ziel ist es, vor einem offiziellen Antrag besser einschätzen zu können, welche Möglichkeiten tatsächlich bestehen.

Vorerkrankungen bedeuten nicht automatisch das Aus

Besonders relevant kann eine Vorprüfung sein, wenn beispielsweise frühere Erkrankungen, Operationen, längere Arbeitsunfähigkeiten, psychische Beschwerden, Rückenprobleme, chronische Erkrankungen oder regelmäßige Medikamenteneinnahme in der Gesundheitsgeschichte vorkommen.

Auch eine frühere Ablehnung oder ein bereits erhaltener Risikozuschlag bedeutet nicht zwangsläufig, dass eine Berufsunfähigkeitsversicherung bei keinem anderen Anbieter möglich ist. Die Risikoprüfung kann je nach Versicherer unterschiedlich ausfallen.

„Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht nur: Bin ich mit meiner Vorgeschichte versicherbar?“, so Orthey. „Viel wichtiger ist: Wie bewertet der passende Versicherer genau dieses individuelle Risiko?“

Neben der Risikovoranfrage zur Berufsunfähigkeitsversicherung beschäftigt sich ORTHEY CONSULT in seinem erweiterten Online-Angebot unter anderem mit Berufsunfähigkeitsversicherungen trotz Vorerkrankungen, BU nach Psychotherapie sowie Fragen rund um die private Krankenversicherung und die Absicherung von Selbstständigen.

Damit verfolgt das Unternehmen einen klaren Ansatz: Nicht das Versicherungsprodukt soll am Anfang stehen, sondern die konkrete Frage des Menschen.

Die neuen Informationsangebote sollen Verbrauchern helfen, komplexe Versicherungsthemen besser zu verstehen und vor einer weitreichenden Entscheidung die richtigen Fragen zu stellen.

Über ORTHEY CONSULT

ORTHEY CONSULT GmbH & Co. KG ist ein unabhängiger Versicherungsmakler und Spezialist für Risikomanagement mit Sitz in Müschenbach im Westerwald. Das Unternehmen berät seit 1989 Unternehmer, kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), Selbstständige sowie anspruchsvolle Privatkunden bei der Absicherung von Risiken und der Auswahl geeigneter Versicherungslösungen.

Geschäftsführender Gesellschafter Thomas Orthey, Versicherungsbetriebswirt (DVA), verfügt über mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung im Versicherungsmarkt. Sein Schwerpunkt liegt auf komplexen Versicherungs- und Risikofragen sowie der verständlichen Vermittlung von Fachwissen.