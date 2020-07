Besonderes Fachwissen für SAP HCM: NEXUS / ENTERPRISE SOLUTIONS zertifiziert für ?SAP Recognized Expertise”

Bei der Beratung für SAP HCM-Personalmanagement verfügt NEXUS / ENTERPRISE SOLUTIONS über besondere Expertise. Dafür hat das Unternehmen jetzt die ?SAP Recognized Expertise?-Zertifizierung im Bereich Human Capital Management erhalten.

Partner, die für ihre ?SAP Recognized Expertise? zertifiziert wurden, haben eine besondere Spezialisierung erworben und besitzen umfangreiche Erfahrungen mit Implementierungen in einem bestimmten Bereich, mit einer bestimmten SAP-Lösung oder in einer bestimmten Branche. Den 2012 eingeführten Status verleiht SAP nach einem Audit ausschließlich Unternehmen, die ihre Beschäftigten intensiv schulen und strengste Anforderungen erfüllen.

NEXUS / ENTERPRISE SOLUTIONS verfügt nachgewiesen über weitreichende Projekterfahrungen im Bereich SAP HCM, hat zahlreiche Kundenprojekte erfolgreich abgeschlossen und verfügt über eine definierte Anzahl von SAP-zertifizierten Berater*innen. Zu den Kunden im Bereich HCM gehören mittelständische und große Unternehmen aus den Branchen Automobil, Maschinenbau und Gesundheitswesen.

?Die Zertifizierung ist für unser Unternehmen die erste ihrer Art und bestätigt zugleich die langjährigen Erfahrungen der früheren NEXUS / SWITSPOT im Bereich HCM. Diese sind vollständig in der NEXUS / EPS aufgegangen, so dass deren Kunden von der erworbenen Expertise künftig in gleicher Weise profitieren?, erklären Katharina Kajzer und Sylvia Unger, Geschäftsführerinnen der NEXUS / EPS. Allen Interessenten für HCM-Themen im Umfeld von SAP dient der Status ?SAP Recognized Expertise? als Entscheidungshilfe bei der Auswahl des richtigen Partners für ihr Projekt.