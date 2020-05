Besonders sauber, vorbildlich und schnell: Das sind die Saubermacher-Städte 2020

Die Städte Heppenheim, Marl, Thalheim/Erzgebirge und die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues: Das sind die Saubermacher-Städte 2020. mängelmelder.de und die wer denkt was GmbH verleihen diesen drei Städten und der Verbandsgemeinde die Auszeichnung für ihr Engagement, ihren beispielhaften Bürgerservice und ihr Wirken für Umweltschutz, Sauberkeit und Verkehrssicherheit. Die Anliegen, die die Bürgerinnen und Bürger im ganzen Jahr 2019 über die Plattform mängelmelder.de und die kostenfreie Mängelmelder-App eingegeben haben, wurden dort besonders aufmerksam, sorgfältig und zuverlässig bearbeitet. Die Auszeichnung ?Saubermacher-Stadt? soll dieses Engagement hervorheben und Zeichen der Anerkennung sein. Sie wird bereits zum dritten Mal vorgenommen.

Jährliche Auszeichnung für vorbildliche Kommunen

Saubermacher-Städte sind solche Städte, Gemeinden und Verbandsgemeinden, die sich um Sauberkeit, Umweltschutz und ein angenehmes Wohnumfeld verdient gemacht haben. Jährlich zeichnet die wer denkt was GmbH solche vorbildlichen Kommunen aus. Sie alle haben durch eine zuverlässige und schnelle Bearbeitung von Mängeln wie wildem Müll, Straßenschäden oder defekter Infrastruktur ihren Bürgerservice und ihr Engagement für mehr Umweltschutz und Sicherheit im öffentlichen Raum bewiesen.

2020 gibt es vier Preisträger in unterschiedlichen Rubriken.

Die Stadt Heppenheim ? bereits in den Vorjahren zweimal ausgezeichnet ? ist 2020 Gewinnerin in der Rubrik ?Saubermacher?. Dort wurden die meisten Anliegen im Bereich Sauberkeit gelöst. Die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues ist Gewinnerin in der Rubrik ?Reaktionsheld?. Die Bearbeitung der Bürgeranliegen wurde dort am schnellsten angestoßen. Die Stadt Marl ? bereits 2019 ausgezeichnet ? ist dieses Mal Gewinnerin in der Rubrik ?Lösungsblitz?. Die über mängelmelder.de gemeldeten Anliegen und Mängel wurden in Marl im Durchschnitt am schnellsten behoben. Weitere Preisträgerin ist die Stadt Thalheim/Erzgebirge. Sie ist Gewinnerin in der Rubrik ?Die hellste Leuchte?. Dort wurden prozentual die meisten Anliegen zum Thema defekte Beleuchtung gelöst.

?Die Auszeichnung ist ein Zeichen der Wertschätzung. Zugleich möchten wir die Preisträger damit motivieren, diesen Weg Hand in Hand mit der Bürgerschaft und im Sinne der Bürgerschaft so positiv fortzusetzen?, so Laura Stoppok, Teamleiterin Mängelmelder. Aufgrund der coronabedingten Kontaktbeschränkungen konnte die Auszeichnung in diesem Jahr nicht persönlich und vor Ort vorgenommen werden.

Die Auszeichnung ?Saubermacher-Stadt? basiert auf den Lösungsquoten sowie den Lösungs- und Reaktionszeiten bei den Bürgeranliegen, die über den bundesweiten Mängelmelder (www.mängelmelder.de) ? per App oder Website ? eingereicht wurden. Der bundesweite Mängelmelder ist ein Service der?wer denkt was GmbH. Hier können die Bürgerinnen und Bürger unkompliziert und direkt von unterwegs Schäden, Mängel und Anregungen an die Städte und Gemeinden melden. Die Meldungen werden an die städtischen Verwaltungen weitergeleitet und können dort bearbeitet werden. Dieser Service ist kostenlos für Bürgerschaft und Kommunen. Es ist damit keine Verpflichtung zur Bearbeitung verbunden. Umso wichtiger ist es mängelmelder.de und der wer denkt was GmbH, die freiwillige, zügige und konsequente Bearbeitung der eingehenden Anliegen durch die teilnehmenden Kommunen mit der Auszeichnung ?Saubermacher-Stadt? zu würdigen.