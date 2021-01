Besser führen – eine Frage der Haltung

Wo fängt die Arbeitswelt 4.0 an? Gerne wird von neuen Leitbildern, Führungswandel und Diversität als Grundbestandteile zukunftsgerechter Unternehmensführung gesprochen. Mehr noch, auf ihnen basiere zukünftig der wirtschaftliche Erfolg. Gleichzeitig erleben wir es beinahe täglich, dass alte Ansichten über Führung und Beschäftigung immer noch lebendig sind. Was daraus entsteht, sind massive Widersprüche in der gelebten Kultur vieler Organisationen. Kommen nun noch dezentrale und dadurch verzögerte bis verzerrte Arbeits- und Kommunikationsprozesse durch die Einhaltung von Pandemieregeln hinzu, verlieren viele Arbeitsteams ihren Zusammenhalt, ihre Verbundenheit zum Unternehmen. Wie kann hier und heute also ?besseres Führen? gelingen?

In den Augen von Managementberaterin Miriam Engel liegt das Erfolgsgeheimnis in Unternehmen ganz einfach in der gegenseitigen Zufriedenheit und Loyalität zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und obwohl diese Fürsorgepflicht der Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter sogar im BGB ?? 617 und 619 geregelt ist, ist sie in vielen Unternehmen scheinbar abhandengekommen. Noch dazu müssen Führungskräfte oft erfahren, dass der Weg nach oben einsamer wird, kaum noch jemand positives Feedback an sie heranträgt und sie stattdessen vielfach in Problemherden ersticken. So müssen sie einerseits lernen, politisches Taktieren und Missgunst auszuhalten und auf der anderen Seite genau diese Selbstbeherrschung mit ihrer Fähigkeit zur Empathie bündeln, um als echte Führungspersönlichkeiten zu überzeugen und ihre Mitarbeiter für sich einzunehmen.

Bei ihren Untersuchungen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung von Loyalität im Unternehmen ist herausgekommen, dass es insbesondere die innere Einstellung der Führungskraft ist, die die mentale Resilienz gegen äußere Stressfaktoren erhalten kann und sich zeitgleich positiv auf die Arbeitskultur auswirkt. Als Voraussetzung dafür sieht Miriam Engel, Expertin für loyale Führung und Zusammenarbeit und Autorin des Buches ?Besser führen?, dass Entscheider wissen, über welche führungsrelevanten und sozialen Fähigkeiten Sie verfügen, wer ihre Kollegen und Mitarbeiter sind und dass sie deren Wünsche und Bedürfnisse kennen, um so die richtigen Entscheidungen treffen und sicher in die Zukunft navigieren zu können.

Ihr Buch ist geschrieben für Macher, die den Faktor Mensch im Unternehmen richtig verstehen und zum Einsatz bringen wollen, um zufriedener und wirtschaftlich erfolgreicher zu arbeiten. Neben der Analyse ihrer Ist-Situation erhalten Führungskräfte die wichtigsten statistischen Daten und Fakten sowie praktische Anwendungsgebiete, um ihre bestehende Führungsrolle zu hinterfragen und notwendige Kompetenzen zu entwickeln. ?Ein Unternehmen, das einen soliden und beständigen Erfolg haben möchte, muss alles dafür tun, damit eine vertrauensvolle, respektvolle und loyale Arbeitsatmosphäre entsteht und erhalten bleibt?, so Engel.