Bestandsoptimierung im Einzelhandel: Mehr Warenverfügbarkeit mit besseren Bestandsdaten

Bestandsoptimierung im Einzelhandel beginnt nicht mit einer Prognose, sondern mit verlässlichen Bestandsdaten. Verkäufe, Wareneingänge, Retouren, Umlagerungen, Abschriften und Reservierungen verändern den verfügbaren Bestand laufend. Stimmen diese Bewegungen im System nicht mit der Realität auf der Fläche überein, entstehen typische Folgen: Ware ist laut System verfügbar, am Regal aber nicht auffindbar, einzelne Filialen bauen Überbestände auf oder gefragte Varianten laufen lokal in ein Out-of-Stock-Szenario.

Für Einkaufsleiter, Bestandscontroller und Supply-Chain-Verantwortliche geht es deshalb nicht nur darum, Bestände zu kennen, sondern auch zu verstehen, wie zuverlässig die zugrunde liegenden Warenbewegungen erfasst werden.

Warenverfügbarkeit hängt von der Qualität der Warenbewegungen ab

Bestandsabweichungen entstehen häufig durch viele kleine Prozessbrüche. Ein Wareneingang wird verspätet gebucht, eine Retoure ist noch nicht wieder verfügbar, eine Umlagerung ist physisch unterwegs oder beschädigte Ware bleibt zu lange im verfügbaren Bestand.

Im Mode-, Schuh- und Sporthandel erhöht die Variantenvielfalt die Komplexität zusätzlich. Größe, Farbe, Modell und Saison entscheiden darüber, welche Variante an welchem Standort tatsächlich verfügbar, verkaufsfähig und disponierbar ist. Ein hoher Gesamtbestand schützt deshalb nicht automatisch vor Out of Stock.

Software für Bestandsoptimierung: Von Rohdaten zu konkreten Maßnahmen

Der entscheidende Schritt liegt in der Verbindung operativer Datenerfassung mit Prozessanalyse. Mobile Anwendungen auf MDE-Geräten oder Smartphones erfassen Wareneingänge, Bestandsänderungen, Umlagerungen, Retouren und Inventuren direkt am Prozesspunkt. COSYS bildet diese Filialprozesse modular ab und führt die Bewegungsdaten im WebDesk zusammen.

COSYS Business Intelligence und die Prozessdatenanalyse (PDA) machen Muster, Trends und Auffälligkeiten in den operativen Daten sichtbar. Läuft eine bestimmte Größe in einer Filiale regelmäßig leer, während dieselbe Variante an einem anderen Standort langsam dreht, kann zunächst eine Umlagerung statt einer pauschalen Nachbestellung sinnvoll sein. COSYS KI kann Bestandsentwicklungen und Auffälligkeiten zusätzlich analysieren und daraus Handlungsempfehlungen ableiten.

Überbestände und Out of Stock gemeinsam betrachten

Überbestand und Fehlbestand sind keine getrennten Probleme. Beide entstehen häufig aus derselben Ursache: Bestände werden standortbezogen nicht präzise genug geführt oder Warenbewegungen erreichen die Auswertung zu spät. Ein hoher Gesamtbestand schützt deshalb nicht automatisch vor Out of Stock. Für einen Händler kann genug Ware im Filialnetz vorhanden sein und gleichzeitig die falsche Variante am falschen Standort liegen.

Wirtschaftlich wirkt diese Fehlverteilung in beide Richtungen. Überbestände binden Kapital und erhöhen insbesondere bei saisonaler Fashion- und Sportware den Druck zu Preisreduzierungen. Fehlbestände können dagegen Verkäufe verhindern, obwohl die benötigte Ware möglicherweise an einem anderen Standort vorhanden wäre.

Eine belastbare Bestandsoptimierung verbindet deshalb Bestandsniveau, Umschlag, lokale Nachfrage und Warenbewegungen. Relevant sind nicht nur Mindest- und Meldebestände, sondern auch die Frage, wie schnell auf Abweichungen reagiert werden kann. Business Intelligence und Prozessdatenanalyse liefern die Erkenntnis; die operative Umsetzung muss anschließend in den Filialprozess zurückgeführt werden.

Erkenntnisse über Task Management in die Filiale bringen

Genau hier schließt sich der Regelkreis. Wird aus den Daten ein Handlungsbedarf erkannt, kann daraus eine konkrete Aufgabe für die Filiale entstehen: Bestand prüfen, Ware für eine Umlagerung vorbereiten, eine Nachbestellung kontrollieren oder eine Bestandskorrektur durchführen. COSYS Task Management unterstützt dabei die strukturierte Aufgabenverteilung an Mitarbeitende und verbindet Analyse und operative Ausführung.

Für größere Filialnetze ist zusätzlich die technische Betriebsfähigkeit relevant. COSYS ergänzt die modularen Softwarelösungen um passende MDE-Hardware, MDE-Services und Mobile Device Management. Geräte, Apps, Konfigurationen und Sicherheitsrichtlinien lassen sich dadurch zentral verwalten, damit die mobile Datenerfassung nicht an uneinheitlichen Gerätezuständen scheitert.

Praxistipp: Nicht mit dem Bestand starten, sondern mit den Ursachen

Wer die Warenverfügbarkeit verbessern will, sollte nicht zuerst neue Sollbestände definieren. Aussagekräftiger ist ein Blick auf die Artikel und Varianten, bei denen Bestandskorrekturen, Umlagerungen, Retouren oder Fehlmengen besonders häufig auftreten. Diese Prozessdaten zeigen, wo Bestände unzuverlässig werden. Erst wenn die Ursachen sichtbar sind, lassen sich Bestellung, Umlagerung und Filialaufgaben gezielt steuern.

Sie möchten Bestände optimieren und Warenverfügbarkeit gezielter steuern? Kontaktieren Sie das COSYS Team für eine individuelle Beratung zu Bestandsmanagement, Prozessdatenanalyse und Task Management im Einzelhandel. Vereinbaren Sie einen Termin unter vertrieb@cosys.de oder +49 5062 900 0.

Alternativ können Sie die kostenlose COSYS Retail Management Demo-App für Android und iOS testen.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.