Beste eAkte: Auszeichnung für PDV GmbH und Doppelerfolg für PDV-Unternehmensgruppe

Die Fachzeitschrift eGovernment zeichnete am 24.09.2026 in Berlin die innovativsten und zuverlässigsten Anbieter im Bereich digitale Verwaltung aus. In der Kategorie „eAkte & DMS“ gelingt der PDV.group ein Doppelerfolg: mit Platin und Gold gehen gleich zwei Auszeichnungen an die regisafe GmbH sowie die PDV GmbH.

Zum wiederholten Mal wurde die VIS-Suite der PDV GmbH als eine der besten Softwarelösungen zur digitalen Aktenführung ausgezeichnet. Die Leserinnen und Leser der Fachzeitschrift eGovernment vergaben in der Kategorie „eAkte & DMS“ Gold an den Erfurter Software-Hersteller PDV GmbH und Platin an das Tochterunternehmen regisafe GmbH. Damit gehen gleich zwei Auszeichnungen an die PDV.group.

Der eGovernment Award wird jährlich in unterschiedlichen Kategorien an die besten Anbieter für Verwaltungssoftware verliehen. Die Schirmherrschaft für den Wettbewerb hatte erneut Dr. Markus Richter, Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung. Die feierliche Übergabe der Preise erfolgte am Abend des 24.09.2026 in Berlin.

„Die digitale Transformation gelingt nur mit Lösungen, die von den Anwenderinnen und Anwendern akzeptiert und gerne genutzt werden. Dass unsere Kundinnen und Kunden uns diese Auszeichnung erneut zusprechen, ist für uns der aussagekräftigste Gradmesser.“ Martin Schmeling, Vertriebsleiter PDV GmbH

„Dass mit der PDV GmbH und der regisafe GmbH gleich zwei Unternehmen unserer Gruppe ausgezeichnet wurden, macht uns besonders stolz. Wir decken gemeinsam die gesamte Breite der öffentlichen Verwaltung ab – von der Kommune bis zur Landesverwaltung. Genau darin liegt die Stärke der PDV.group.“ Eric Berg, Geschäftsbereichsleiter PDV GmbH

Von NoCode bis KI: Verwaltung, die mitwächst

Die VIS-Suite ist speziell für die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung konzipiert. Ihre standardisierte Architektur ermöglicht eine schrittweise Einführung und reduziert Projektrisiken ebenso wie Kosten.

Im zurückliegenden Jahr hat die PDV ihre Plattform vor allem in zwei Richtungen ausgebaut. Mit VIS-NoCode lassen sich Verwaltungsprozesse ohne Programmierkenntnisse automatisieren und zugleich dokumentieren – organisatorisches Wissen bleibt so auch dann erhalten, wenn erfahrene Beschäftigte ausscheiden. VIS-GenAI bringt künstliche Intelligenz direkt in die elektronische Aktenführung: Jede Anfrage läuft unter der Identität der fragenden Person, geprüft wird schon bei der Anfrage, statt nur nachträglich zu filtern. Der Betrieb ist vollständig auf eigener Infrastruktur möglich, ein Training mit den durch Anwender und eAkte bereitgestellten Informationen findet nicht statt.

Hinzu kommen neue Betriebsformen: Neben der klassischen Installation im eigenen Rechenzentrum stehen containerisierte Bereitstellung und Software as a Service zur Wahl.

Seit 36 Jahren ist die PDV Spezialist für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Das Unternehmen entwickelt praxiserprobte Lösungen und treibt Innovationen von NoCode bis KI konsequent voran. Die Systeme zur Digitalisierung der Verwaltungsarbeit sind bei Kunden aus über 760 Institutionen auf mehr als 250.000 Arbeitsplätzen produktiv im Einsatz – und die Zahl wächst kontinuierlich.

Die PDV GmbH ist föderal starker Digitalisierungspartner auf Bundes- und Landesebene, in Metropolen, Justiz, Polizei, Medienanstalten und Kirchen sowie großen Organisationen. Seit 1990 gehört das Unternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitenden zu den leistungsstärksten Full-Service-Anbietern im Bereich E-Government. Die ECM-Plattform VIS-Suite ist speziell auf Verwaltungen zugeschnitten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf integrierter Prozess-automatisierung und dem Einsatz künstlicher Intelligenz. Moderne Technologien helfen dabei, Abläufe zu vereinfachen, Routinen zu automatisieren und komplexe Aufgaben besser zu bewältigen. Deutschlandweit vertrauen über 760 Institutionen mit mehr als 250.000 Nutzenden auf die E-Government-Lösungen der PDV. Die PDV GmbH ist Teil der PDV.group, die starke Digitalisierungspartner der öffentlichen Verwaltung unter einem Dach vereint.

Über die PDV.group

Die Unternehmen der PDV.group sind erfahrene Softwarehersteller und IT-Dienstleister mit Fokus auf Produkte und Services für Verwaltungsprozesse im Bereich E-Government. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Durchführung von Digitalisierungsprojekten von Ministerien bis zur Gemeindeverwaltung ist die PDV.group spezialisiert auf die Bedürfnisse des Bundes, der Länder und der Kommunen. Zur PDV.group gehören die Unternehmen PDV GmbH (PDV.red) sowie die CC e-gov GmbH und regisafe GmbH (PDV.blue).