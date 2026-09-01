?Betonfestigkeit digital überwachen – TC603 mit flexibler Auswertung in Celsiview

Mit dem Celsicom TC603 bietet BMC Solutions eine kompakte Lösung zur kontinuierlichen Überwachung von Temperatur- und Festigkeitsentwicklung bei Beton. Messwerte werden direkt im Bauteil erfasst und über die cloudbasierte Plattform Celsiview bereitgestellt. Dadurch können Baustellen, Fertigteilwerke und Qualitätssicherung den Aushärtungsverlauf kontinuierlich verfolgen und dokumentieren.

Eine praxisnahe Besonderheit des TC603 ist die Möglichkeit, den Startzeitpunkt der Betonage rückwirkend festzulegen. Auch wenn die Messwerterfassung bereits früher begonnen hat, kann die Auswertung nachträglich auf den tatsächlichen Beginn der Betonage abgestimmt werden. Dies schafft zusätzliche Flexibilität bei der praktischen Anwendung auf der Baustelle.

Zwei Messstellen im Beton plus Umgebungstemperatur

Der TC603 verfügt über zwei Anschlüsse für externe Thermoelement-Sensoren, die an unterschiedlichen Messstellen direkt im Beton positioniert werden können. Zusätzlich erfasst ein interner Sensor die Umgebungstemperatur. So lassen sich Temperaturunterschiede innerhalb eines Bauteils und die äußeren Bedingungen parallel beobachten.

Die Messdaten werden automatisch an Celsiview übertragen und können über PC, Tablet oder Smartphone abgerufen werden. Neben dem Temperaturverlauf kann dort auch die daraus abgeleitete Festigkeitsentwicklung des Betons nachvollzogen werden. Anwender können hierfür vorhandene Betonrezepturen verwenden oder eigene, auf Druckprüfungen basierende Rezepturen hinterlegen.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

zwei Temperaturmessstellen direkt im Beton

zusätzliche Erfassung der Umgebungstemperatur

kontinuierliche Temperatur- und Festigkeitsüberwachung

cloudbasierter Zugriff über Celsiview

individuelle Betonrezepturen für die Festigkeitsberechnung

rückwirkende Festlegung des Betonage-Startzeitpunkts

Messdaten und Auswertungen für Dokumentation und Qualitätssicherung

Damit eignet sich der TC603 insbesondere für Betonbaustellen, Fertigteilwerke, Betontechnologie und Qualitätssicherung, bei denen Temperaturverlauf und Aushärtungsentwicklung nachvollziehbar überwacht werden sollen.

BMC Solutions unterstützt Anwender bei der Auswahl des TC603, geeigneter Thermoelemente und des benötigten Zubehörs sowie bei der Einrichtung der Lösung.

Weitere Informationen:

https://bmc.de/TC603-Betonfestigkeit-ueberwachen