BewerbungsEndspurt-Woche: TU Ilmenau berät Studieninteressierte online auf den letzten Metern

Die Technische Universität Ilmenau bietet Studieninteressierten in der letzten Woche vor dem Bewerbungsschluss für das Wintersemester 2026/27 noch einmal kurzfristige und gezielte Beratung an. Vom 7. bis zum 11. September können sich alle, die sich für ein Studium an der TU Ilmenau interessieren, täglich von 9:30 bis 14 Uhr online an die Zentrale Studienberatung und -orientierung wenden – auch ohne vorherigen Termin. Für Bachelorstudiengänge mit deutschen Zeugnissen ist eine Bewerbung noch bis zum 15. September möglich.

Wer sich noch nicht für ein Studium entschieden hat, Fragen zur Bewerbung hat oder unsicher ist, ob die eigenen Unterlagen vollständig sind, bekommt während der BewerbungsEndspurt-Woche direkte Unterstützung. Die TU Ilmenau bündelt dafür ihre Beratungsangebote online und hilft Studieninteressierten dabei, die letzten Schritte auf dem Weg zum Studienstart zu gehen.

Im persönlichen Kurzgespräch können Interessierte Fragen zur Studienwahl klären und sich über die mehr als 40 Bachelor- und Masterstudiengänge der TU Ilmenau informieren. Auch Fragen zu Zulassungsvoraussetzungen, Bewerbungsfristen und zum Wohnen in Ilmenau können direkt mit den Beraterinnen und Beratern besprochen werden. Wer bereits weiß, was er studieren möchte, aber beim Bewerbungsprozess noch Unterstützung benötigt, erhält Hilfe beim Online-Bewerbungsportal und kann die Vollständigkeit der Bewerbungsunterlagen überprüfen lassen.

Dabei ist keine vorherige Terminvereinbarung notwendig: Studieninteressierte können während der gesamten Woche online Kontakt aufnehmen und ihre Fragen direkt mit den Mitarbeitenden der Zentralen Studienberatung und -orientierung besprechen. So möchte die TU Ilmenau auch kurzfristig vor Bewerbungsschluss Orientierung und Unterstützung bieten.

Für Bachelorstudiengänge gilt bei Bewerbungen mit deutschen Zeugnissen eine Bewerbungsfrist bis zum 15. September 2026. Dies gilt auch für Bewerbungen aus der EU beziehungsweise dem EWR und der Türkei für Bachelorstudiengänge.

Wer also noch unsicher ist, Fragen zur Bewerbung hat oder den letzten Schritt zum Studium an der TU Ilmenau gemeinsam mit der Studienberatung gehen möchte, kann die BewerbungsEndspurt-Woche nutzen. –

BewerbungsEndspurt-Woche 2026

7. bis 11. September 2026

täglich 9:30 bis 14 Uhr online

Weitere Informationen zur BewerbungsEndspurt-Woche und zum Online-Angebot: www.tu-ilmenau.de/veranstaltungen/bewerbungsendspurt-woche