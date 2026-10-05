Bighorn Metals Corp. gibt Explorationsarbeitsprogramm für Herbst 2026 auf dem Porphyr-Kupfer-Gold-Projekt Loljuh bekannt

Bighorn Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „Bighorn“) freut sich, sein für den Herbst 2026 geplantes Explorationsprogramm auf dem Porphyr-Kupfer-Gold-Projekt Loljuh (das „Projekt Loljuh“ oder das „Projekt“) bekannt zu geben, das sich etwa 40 Kilometer südlich von Smithers (British Columbia) befindet.

Das geplante Programm soll auf früheren Explorationsarbeiten und dem Feldprogramm des Unternehmens aus dem Jahr 2025 aufbauen, um vorrangige Kupfer-Gold-Ziele, die durch geologische Kartierungen, Gesteins- und Bodenprobenahmen sowie Feldbeobachtungen identifiziert wurden, weiter zu evaluieren.

Highlights

Das Projekt Loljuh umfasst sieben bekannte mineralisierte Zonen, darunter die Zonen „Loljuh Stock“ und „Pete“ sowie Skarn-, Stockwork- und kupferhaltige Adervorkommen.

Die Exploration auf Loljuh reicht bis ins Jahr 1969 zurück und umfasste geologische Kartierungen, geochemische und geophysikalische Untersuchungen, Gesteins- und Bodenprobenahmen sowie luftgestützte magnetische und radiometrische Vermessungen.

Im Rahmen des Explorationsprogramms im Jahre 2025 wurden zahlreiche Gold-, Kupfer- und Zinkanomalien im Boden identifiziert sowie mehrere Gebiete, in denen Stichproben des Gesteins anomale Metallwerte ergaben. Zu den Ergebnissen zählten 237 ppb Au, 65,5 g/t Ag und 2,49 % Cu in Probe 280685 sowie 5.750 ppm Cu in Probe 304134.

Das Explorationsprogramm für den Herbst 2026

Das geplante Explorationsprogramm für den Herbst 2026 wird sich auf vorrangige Gebiete konzentrieren, die durch historische Explorationen sowie die Ergebnisse der geologischen Kartierung und Gesteinsprobenahme sowie der geochemischen Bodenuntersuchungen des Unternehmens aus dem Jahr 2025 identifiziert wurden.

Sieben vorrangige Punktanomalien wurden für Schürfgrabenarbeiten und nachfolgende Probenahmen empfohlen. Darüber hinaus wurden fünf Zielgebiete für Infill-Bodenprobenahmen identifiziert, wobei sowohl die Linien als auch die Stationen für Probenahmen in Abständen von 25 Metern angeordnet sind. Je nach Feldbeobachtungen und Ergebnissen könnten diese Gebiete auch für den Grabenaushub von Hand in Betracht gezogen werden.

Das Unternehmen plant außerdem, ausgewählte Gesteinsprobenstandorte, an denen zuvor signifikante Werte ermittelt wurden, erneut zu untersuchen. Sofern gerechtfertigt, werden an diesen Standorten Gräben von Hand ausgehoben und erneute Probenahmen durchgeführt, um zusätzliche geologische und geochemische Informationen zu gewinnen und die Prioritätsziele für die nachfolgende Exploration weiter zu verfeinern.

Projekt Loljuh – Geologische Lage und Explorationsgeschichte

Das Projekt Loljuh befindet sich etwa 40 Kilometer südlich von Smithers (British Columbia) und blickt auf eine Explorationsgeschichte zurück, die bis ins Jahr 1969 reicht. Die Exploration umfasste geologische Kartierungen, geochemische und geophysikalische Untersuchungen, Gesteins- und Bodenprobenahmen sowie luftgestützte magnetische und radiometrische Vermessungen.

Die Liegenschaft ist überwiegend von vulkanischem Gestein aus dem Unterjura unterlagert, in das der Loljuh Stock der Bulkley Intrusive Suite aus der Unterkreidezeit intrudiert ist. Im Rahmen früherer und jüngerer Explorationen wurden sieben bekannte mineralisierte Zonen identifiziert, darunter die Zonen Loljuh Stock und Pete sowie Skarn-, Stockwork- und kupferhaltige Adervorkommen.

Die Liegenschaft beherbergt eine Kupfer-, Gold- und Silbermineralisierung sowie damit verbundene anomale Kobalt-, Chrom- und Zinkwerte.

Die geplanten Arbeiten sollen das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der geologischen und geochemischen Kontrollfaktoren, die die Mineralisierung beeinflussen, vertiefen und dabei helfen, Prioritäten für die zukünftige Exploration festzulegen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Derrick Strickland, einer unabhängigen qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Im Namen des Boards of Directors von:

BIGHORN METALS CORP.

“Reno J. Calabrigo”

Reno J. Calabrigo

Chief Executive Officer

Telefon: 1-877 913-1912

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zum geplanten Explorationsprogramm des Unternehmens im Herbst 2026, zu geplanten Grabenaushub-, Bodenprobenahme- und Wiederholungsprobenahmeaktivitäten, zur Bewertung von Explorationszielen sowie zu potenziellen künftigen Explorationsaktivitäten im Rahmen des Loljuh-Projekts.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen, Annahmen und Erwartungen, die zwar zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, geologischen, technischen, betrieblichen und sonstigen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und Personal, Wetterbedingungen und sonstige Umstände, die die Feldaktivitäten beeinflussen, der Zeitplan und die Ergebnisse der Explorationsarbeiten, geologische Interpretationen, der Zugang zur Liegenschaft, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Auftragnehmern, behördliche Genehmigungen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Explorationsaktivitäten durchzuführen.

Es kann nicht garantiert werden, dass die geplanten Explorationsmaßnahmen wie derzeit vorgesehen durchgeführt werden oder dass die Ergebnisse dieser Maßnahmen eine weitere Exploration oder Erschließung des Loljuh-Projekts unterstützen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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