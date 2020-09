Bildqualität, Gaming-Features, Design und mehr: die neue Monitorserie Philips E2

Amsterdam, 4. September 2020 – MMD, führendes Technologieunternehmen und Markenlizenzpartner für Philips Monitore, launcht seine neue Monitorserie Philips E2. Ob privat zu Hause oder im Büro: Mit ihrem eleganten, drei- beziehungsweise vierseitig rahmenlosen Design, ihrem IPS-Panel für gestochen scharfe, farbgetreue Darstellungen und zahlreichen innovativen Features werden sie nicht nur Grafikdesigner und andere professionelle Nutzer in ihren Bann ziehen.

“Viele Berufstätige haben ihr Büro derzeit ins eigene Heim verlegt. Sie brauchen dort also einen Bildschirm, der verschiedensten Anforderungen gerecht wird – sei es für den Job oder in der Freizeit. Wer auf zentrale technische Leistungsmerkmale und ein elegantes Design nicht verzichten möchte, liegt mit den Modellen der E2-Serie genau richtig”, so Artem Khomenko, Senior Product Manager Europe bei MMD Monitors & Displays.

Macht Eindruck: die neue E2-Serie

Eine hohe Auflösung für präzise Details ist professionellen Nutzern wie Grafikdesignern, CAD-Anwendern und Architekten extrem wichtig. Aber im Grunde genommen weiß doch jeder eine exzellente Darstellungsqualität zu schätzen. Wie hoch die jeweiligen Ansprüche auch sein mögen, ob Full HD oder 4K: Alle Modelle der neuen E2-Serie sind mit Ultra-Wide-Color-Technologie (1,07 Milliarden Farben) ausgestattet und überzeugen mit faszinierend kristallklaren, kontrastreichen Darstellungen und weiten Blickwinkeln.

Zu verdanken ist dies nicht zuletzt auch SmartContrast, einer Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet.

Features für Gamer

Für das ultimative Gaming-Erlebnis sind die Monitore zudem mit dem SmartImage-Spielmodus ausgestattet. Das heißt, die Displays verfügen über eine speziell auf Gamer abgestimmte OSD-Steuerung mit Schnellzugriff und mehreren Optionen. Der “FPS”-Modus zum Beispiel (First Person Shooting) verbessert dunkle Bereiche in Spielen und ermöglicht, dort versteckte Objekte zu sehen. Der “Racing”-Modus dagegen stellt das Display auf die schnellste Reaktionszeit sowie eine hohe Farbwiedergabe ein und nimmt zusätzlich Bildanpassungen vor.

Jedes Modell der neuen Serie bietet einige besondere Features für ein besseres und flüssigeres Gameplay. Der Philips 242E2FA und der 272E2FA beispielsweise überzeugen mit einer Reaktionszeit von 1 ms (MPRT ). Der Philips 288E2A und der 345E2AE dagegen gewährleisten dank AMD-FreeSync-Technologie eine flüssige, artefaktfreie Leistung bei nahezu jeder Bildwiederholrate.

Features für Alle

Das ist aber längst noch nicht alles, worauf sich die zukünftigen Besitzer eines E2-Monitors freuen können. Zu nennen wären noch EasyRead für ein papierähnliches Leseerlebnis sowie die Flicker-Free-Technologie und der LowBlue-Modus zur Schonung der Augen und ein produktiveres Arbeiten. Die EasySelect-Umschalttaste erlaubt schnelle und einfache Anpassungen der Monitoreinstellungen im On-Screen-Display-Menü und das Kabelmanagementsystem hilft dabei, den Arbeitsplatz aufgeräumt zu halten.

Für Multitasker ermöglichen einige Modelle, wie der Philips 288E2A und 345E2AE, dank MultiView auch eine aktive Dual-Verbindung und -Ansicht, sodass sie mit mehreren Geräten – wie einem PC und einem Notebook – gleichzeitig arbeiten können.

Umweltschonend

Alle Displays der E2-Serie sind frei von schädlichen Substanzen wie Blei und Quecksilber, RoHS-konform und kommen in 100 % recyceltem und wiederverwertbarem Verpackungsmaterial. Darüber hinaus sind sie mit dem Energy Star 8.0 und TCO zertifiziert.

Verfügbarkeit

Zur neuen E2-Serie gehören die Full-HD-LCD-Monitore Philips 242E2FA und Philips 272E2FA, das 4K-Ultra-HD-LCD-Display Philips 288E2A und der UltraWide-LCD-Bildschirm Philips 345E2AE.

Preise und Verfügbarkeiten

ModellGrößeMaximale AuflösungSeiten-verhältnisKonnektivitätVerfügbarUVP

242E2FA60,5 cm (23,8″)1920 x 1080 @ 75 Hz 16:9Signal-eingang: VGA (Analog), DisplayPort x 1, HDMI (digital, HDCP)

Audio (In/Out): PC Audio-in, Kopfhörer-AusgangMitte

September149,00 EUR / 159,00 CHF

272E2FA68,6 cm

(27″)1920 x 1080 @ 75 Hz2)16:9Signaleingang: VGA (Analog), DisplayPort x 1, HDMI (digital, HDCP)

Audio (In/Out): PC Audio-in, Kopfhörer-AusgangMitte September189,00 EUR / 205,00 CHF

288E2A71,1 cm (28″)3840 x 2160 @ 60 Hz216:9Signaleingang: DisplayPort x 1, HDMI x 2

Audio (In/Out): PC Audio-in, Kopfhörer-AusgangAb sofort319,00 EUR / 349,00 CHF

345E2AE86,36 cm (34″)3440 x 1440 @ 75 Hz221:9Signaleingang: DisplayPort x 1, HDMI x 2

Audio (In/Out): PC Audio-in, Kopfhörer-AusgangMitte

September369,00 EUR / 399,00 CHF

Weitere Informationen zu den Philips Monitoren: www.philips.com/monitors