Bildungsstarkes Plus:

Bereits seit Dezember 2020 gibt es im Rahmen der Fliegenden Lerncafés die Möglichkeit für SchülerInnen und StudentInnen einen Platz in Wiener Kaffeehäusern zu buchen, um in Ruhe und mit gratis WLAN zu lernen. Nun wird das Projekt unter dem Titel „Das Fliegende Lerncafé Plus“ erweitert und auch die Wiener Volkshochschulen bieten in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion Wien kostenlos ihre leerstehenden Räume zur Nutzung an.

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr ist erfreut über die Ausweitung: ?Es kann sehr belastend und frustrierend sein wochenlang im Home-Office oder Home-Schooling in oftmals zu kleinen Wohnungen auszuharren. Kein Wunder also, dass den Menschen schön langsam die Decke auf den Kopf fällt und das schlägt insbesondere auf die psychische Gesundheit der Jugendlichen. Umso erfreulicher ist es, dass man nun auch bei den Volkshochschulen Räume buchen kann, um ungestört zu lernen oder seinem Lieblingshobby nachzugehen. Auch wenn die Schulen nun wieder offen sind, brauchen Jugendliche und Studierende weiterhin alternative Rückzugsorte, denn gerade im Winter kann man nur schwer nach draußen ausweichen?, so Wiederkehr.

Auch Bildungsdirektor Heinrich Himmer zieht positive Bilanz über das gemeinsame Projekt: ?Die zahlreichen positiven Rückmeldungen und die Anzahl der Buchungen zeigen, dass in Bezug auf zusätzlichen Lernraum definitiv Bedarf besteht. Alleine im Jahr 2021 gab es 851 Buchungen in mittlerweile 5 Betrieben. Umso mehr freut es mich, mit den Wiener Volkshochschulen einen neuen Partner gefunden zu haben, um das Angebot zu erweitern und in Folge für eine breitere Masse zugänglich zu machen.?

?Bildung bedeutet mehr, als nur für Schule und Beruf zu lernen. Oftmals fehlt es aber schlichtweg am geeigneten Ort, um etwas für sich selbst tun zu können. Hier schaffen wir gemeinsam mit der Bildungsdirektion gerne Abhilfe. Egal, ob man in Zweisamkeit wieder einmal tanzen möchte, aber zuhause nicht genug Platz hat, ein Ort benötigt wird, um mit dem Kind in Ruhe Hausaufgaben zu machen oder man endlich wieder ungestört ein Buch lesen oder z.B. Gitarre spielen will: Wir freuen uns, unsere Räumlichkeiten den Wienerinnen und Wiener in dieser herausfordernden Zeit kostenlos zugänglich zu machen?, meint Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen.

Das wienweite Angebot ist unter https://www.book-your-room.at/fliegendes-lerncafe/ buchbar.

Foto copyright: Café Museum