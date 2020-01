Bits und Bäume gehören zusammen – PIRATEN fordern smarte Parkbänke für Frankfurt

Das neue Jahr hat erst begonnen, schon sind die

Frankfurter PIRATEN wieder aktiv. Lothar Krauß, für die Piratenpartei im

Ortsbeirat 2, bringt unsere Anregung für den Etat 2020 ein: Die Anschaffung von

vier smarten Parkbänken im Stadtgebiet von Frankfurt.[1] Andere Städte wie

Hamburg und Kaiserslautern haben es schon vorgemacht, neben Prag setzt auch die

tschechische Kleinstadt Chodová Planá auf die innovativen öffentlichen

Sitzmöglichkeiten.[2]Anker Dem technikaffinen Frankfurt würde diese Innovation

sicherlich gut zu Gesicht stehen. Ein erster geeigneter Standort ist der

Grüneburgpark, da er nicht nur unmittelbar an den Uni Campus Westend grenzt,

sondern auch zentral zwischen Bockenheim und Westend liegt.

Die so genannten smarten Parkbänke bieten neben Lademöglichkeiten für mobile

Geräte, beispielsweise auch eine Beleuchtung und WLAN-Zugang. Sonnenkollektoren

sorgen für einen klimafreundlichen Betrieb unabhängig von einem Stromanschluss.

Da die Bänke über Messsensoren verfügen, sollen z.B. auch Regen- und

Temperaturmesswerte der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Stadt

Frankfurt äußert über ihren offiziellen Twitter-Account Bedenken über

Belastbarkeit bzw. Robustheit der neuen Technologie. Hier setzen die Frankfurter

PIRATEN entgegen, dieses Vorhaben als ein Pilot-Projekt zu starten und in einen

Dialog mit den Städten zu treten, die bereits smarte Parkbänke aufgestellt

haben.[3] Von dem Erfahrungsschatz anderer zu profitieren, ist an dieser Stelle

wichtig. Eine abschließende Beurteilung, ob eine Eignung für den großflächigen

Einsatz im Stadtgebiet Frankfurt vorliegt, kann jedoch erst erfolgen, wenn es

auch selbst ausprobiert worden ist.

“Frankfurt steht für moderne Technik und viele Grünflächen laden zum Verweilen

ein. Mit smarten Parkbänken werden diese beiden positiven Aspekte miteinander

verbunden, daher sollte die Stadt mit der Anschaffung und dem Betrieb von vier

dieser Bänke Erfahrungen sammeln”, so Lothar Krauß.

[1] http://ots.de/TH4dKm Zugriff am 08.01.2020

[2] http://ots.de/dr4HIw Zugriff am 08.01.2020

[3] https://twitter.com/Stadt_FFM/status/1191651924120162304 Zugriff am

08.01.2020

