Blockchain-Investor coinIX beteiligt sich an NATIX GmbH – Software für Smart Cities

Hamburg, 30. September2020 – Die auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA erweitert ihr Investmentportfolio durch eine Beteiligung an der NATIX GmbH. Zu den weiteren Gesellschaftern des in Hamburg ansässigen Startups gehört neben dem Management-Team der im Silicon Valley ansässige VC-Investor Plug and Play Ventures.

Die NATIX GmbH erstellt eine Plattform, auf der städtische Überwachungskameras mit Hilfe künstlicher Intelligenz relevante Ereignisse automatisch erkennen und über eine von NATIX selbst entwickelte Blockchain-basierte Kommunikationsschnittstelle Informationen mit anderen Kameras austauschen. Hierbei können auch Kameras von verschiedenen Herstellern und unterschiedlichen Betreibern eingebunden werden, um etwa Verkehrsflüsse besser zu steuern oder bei Unglücksfällen schneller und gezielter reagieren zu können. Die von NATIX entwickelten Lösungen sind besonders für Betreiber von Industrieanlagen und für die Entwicklung vernetzter Städte (Smart Cities) relevant.

Während der Covid-Pandemie konnte NATIX mit dem “virtuellen Türsteher” eine Pilot-Anwendung ihrer Software anbieten, die automatisch erkennt, ob Personen den vorgeschriebenen Mundschutz tragen und ein Signal gibt, wenn keine Maske erkannt wird. Da die Kamera das Gesicht automatisch anonymisiert, werden Persönlichkeitsrechte und der Datenschutz gewahrt.

Dr. Christoph Lymbersky, Geschäftsführer der coinIX GmbH & Co KGaA erklärt: “Das Zusammenspiel aus künstlicher Intelligenz, vernetzten Geräten und Blockchain-Technologie ist beeindruckend, NATIX verbindet AI, IoT und DLT! Durch die Vernetzung und die Zusammenarbeit zwischen älteren und neuen Kamerasystemen können ganze Städte, binnen kürzester Zeit zu Smart Cities transformieren.”

Dr. Alireza Ghods, Co-Founder von NATIX ergänzt: “Wir waren lange auf der Suche nach Investoren, die mehr als nur Kapital bieten. Investoren, die bereit sind, sich zu engagieren und sich die Hände schmutzig zu machen. Seit unseren ersten Gesprächen zeigte coinIX großen Mut und großes Engagement, NATIX zu unterstützen. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit dem coinIX-Team.”