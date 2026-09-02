Blue Moon Metals war bislang die Wette auf Nussir. Doch jetzt hat sich die Zukunft des Unternehmens grundlegend verändert – und Broker rufen plötzlich Kursziele von über 20 CAD aus. Was steckt hinter der Neubewertung?

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Blue Moon Metals Inc. Bezahlte Beziehung: SRC Swiss Resource Capital AG erhält eine nicht erfolgsabhängige Vergütung für IR-, Kommunikations- und Marketingdienstleistungen · Autor: Freier Journalist · Herausgeber und verantwortlich: SRC Swiss Resource Capital AG · Erstveröffentlichung: 02.09.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) richtet seinen Fokus nach eigener Aussage nun auf die schnellstmögliche Wiederinbetriebnahme seiner Wolframmine, die zu den ersten reaktivierten Wolframminen des Westens zählen könnte. Warum sich dafür gerade jetzt neue Finanzierungswege öffnen könnten, zeigt ein Blick auf die Rohstoffpolitik der USA und der EU.

Rohstoffpolitik wird zur Industriepolitik. Die USA und die EU führen Wolfram, Germanium, Gallium und Kupfer auf ihren aktuellen Listen kritischer beziehungsweise strategischer Rohstoffe. Entwickler mit Projekten in etablierten Bergbauregionen, vorhandener Infrastruktur und belastbaren Genehmigungswegen treffen damit auf ein politisch relevantes Marktfenster – vorausgesetzt, Finanzierung, Technik und Baufortschritt halten mit.

Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) bündelt fünf Brownfield-Projekte in Norwegen und den USA. Im Mittelpunkt stehen das studiengestützte Kupferprojekt Nussir (Norwegen), die historische Wolframmine Springer (USA) und die Germanium-Gallium-Kupfer-Option Apex (USA).

Die Projekte Blue Moon und NSG sowie der geplante Erwerb weiterer US-Liegenschaften schaffen zusätzliche Optionen. Zum 30. Juni 2026 verfügte das Unternehmen über 159,13 Mio. CAD liquide Mittel.

Die Investmentthese ist damit klar: Blue Moon verfügt über Kapital und mehrere unabhängige Werttreiber. Entscheidend ist nun, ob das Unternehmen diese Ausgangslage in Baufortschritt, aktuelle technische Daten und tragfähige Projektfinanzierungen übersetzt.

Nussir: 235 Mio. USD Studien-NPV – Produktionshochlauf ab Ende 2027 vorgesehen

Nussir bildet den wirtschaftlich am weitesten belegten Projektanker. Die NI-43-101-Machbarkeitsstudie vom April 2026 weist 28,72 Mio. Tonnen „gemessene und angezeigte“-Ressourcen mit 1,20 % CuEq sowie 24,98 Mio. Tonnen „nachgewiesene und wahrscheinliche“-Reserven mit 0,99 % CuEq aus, wobei die Ressourcen die Reserven enthalten. Das Modell umfasst 13 Jahre Minenlaufzeit, durchschnittlich 19.000 Tonnen CuEq pro vollem Produktionsjahr, einen Nachsteuer-NPV8 von 235 Mio. USD, eine Nachsteuer-IRR von 19 %, 184 Mio. USD Anfangskapital und AISC von 2,05 USD je Pfund Kupfer nach Nebenproduktgutschriften.

Nach der finalen Investitionsentscheidung soll die Inbetriebnahme im August 2027 beginnen, Produktion und Hochlauf sind ab Dezember 2027 vorgesehen. Damit werden Baufortschritt, Budgettreue, Restfinanzierung und Ramp-up zu unmittelbar überprüfbaren Werttreibern.

Genehmigungsstatus: Nach Unternehmensangaben bleiben die wesentlichen Hauptgenehmigungen für Nussir in Kraft. Separat beantragte Nussir am 20. Juli 2026 eine Genehmigung nach Kapitel 17 der norwegischen Abfallverordnung für eine lokale Finstoffdeponie bei Ulveryggen. Die am 4. August eröffnete Anhörung betraf eine Kapazität von bis zu 6.000 m³ und eine erwartete Betriebsdauer von bis zu zwei Jahren; sie endete am 1. September. Eine Entscheidung war zum Redaktionsschluss nicht veröffentlicht.

Das Sami-Parlament wandte sich in seiner Stellungnahme gegen den Antrag und verlangte zugleich eine erneute Prüfung der Einleitungsgenehmigung. Viceroy Research griff dies in einem Shortseller-Report vom 1. September auf. Viceroy legt offen, von fallenden Kursen profitieren zu können. Weder die Anhörung noch der Report heben bestehende Genehmigungen automatisch auf.

Springer: US-Wolframprojekt mit Infrastruktur – Finanzierung und aktuelle Studie im Fokus

Bei Springer wurden im August Umweltgenehmigungen übertragen, eine Rekultivierungssicherheit hinterlegt und definierte Bauarbeiten an Mühle und Tailings-Anlage genehmigt. Der Brownfield-Ansatz stützt sich auf vorhandene 1.200-tpd-Infrastruktur mit Schacht, Untertageanlagen, Aufbereitung und APT-Kreislauf. Genau diese bestehende Infrastruktur könnte Entwicklungszeit und Kapitalbedarf gegenüber einem vollständigen Neubau reduzieren.

Springer besitzt derzeit keine aktuelle NI-43-101-Ressource, Reserve oder Machbarkeitsstudie. Die Schätzung von 2012 – 355.000 Short Tons mit 0,537 % WO3 „angezeigt“ und 1.933.600 Short Tons mit 0,493 % WO3 „abgeleitet“ – ist historisch und wird von Blue Moon nicht als aktuell behandelt. Haywood berichtet über ein angestrebtes Finanzierungspaket von 150 Mio. USD, ein Abschluss war zum Redaktionsschluss nicht offengelegt. Der Analyst nennt zudem ein Managementszenario von 1.200 Tonnen pro Tag, rund 120.000 MTU Wolfram jährlich und etwa 200 Mio. USD Cashflow ab 2028. Diese Größen sind keine Ergebnisse einer aktuellen Wirtschaftlichkeitsstudie. Geplant sind 67.000 Meter Bohrungen bis Q1-2027.

Apex: Germanium, Gallium und Kupfer vor der technischen Validierung

Apex erweitert die Pipeline um zwei strategisch besonders beachtete Metalle. Blue Moon übernahm das Projekt im März 2026 von einer Teck-Tochter. Eine selektive 100 kg-Probe ergab 0,180 % Germanium, 0,0273 % Gallium und 1,96 % Kupfer, sie ist nicht repräsentativ für Durchschnittsgehalt oder Größe des Vorkommens. Blue Moon plant weitere Metallurgie und Validierung, strebt den Abschluss des Genehmigungsverfahrens in Q2-2027 an und hält Direct-Shipping-Ore ab Q3-2027 für möglich. Dafür benötigt das Projekt insbesondere repräsentative Daten, einen kommerziellen Flowsheet, Genehmigungen und belastbare Abnahmewege.

Weitere Optionen: Blue Moon, NSG und 33 geplante US-Projekte

Die 2025 aktualisierte PEA für das kalifornische Blue Moon-Projekt modelliert 1.800 Tonnen pro Tag, 38 % IRR und 2,4 Jahre Amortisation. Die Studie ist vorläufig und keine Produktionsentscheidung. Geprüft wird eine mögliche Verarbeitung auf Springer.

Bei NSG in Norwegen plant Blue Moon eine Tunnelverlängerung und bis zu 10.000 Meter Untertagebohrungen.

Zusätzlichen Optionswert könnte der geplante Erwerb von 33 US-Projekten schaffen. Der bindende Letter of Intent sieht 2,8 Mio. Aktien, 5 Mio. USD bar, 1 % NSR je Projekt und Erfolgszahlungen vor. Der für Oktober 2026 erwartete Vollzug ist noch nicht erfolgt und bleibt unter anderem von der TSXV-Zustimmung abhängig. Zunächst sollen Oregon, Wildhorse, Williams und Hub geprüft werden.

Kapitalbasis: 159 Mio. CAD Liquidität – Projektfinanzierungen bleiben zentral

Am 6. Mai 2026 schloss Blue Moon Eigenkapitalangebote über brutto 156,25 Mio. CAD ab: 15,625 Millionen Aktien zu 10,00 CAD. Zum 30. Juni wies der Zwischenabschluss 159,13 Mio. CAD liquide Mittel und rund 16,96 Mio. CAD Finanz- und Leasingverbindlichkeiten aus. Das Management sah die Liquidität für mindestens zwölf Monate ab Bilanzstichtag als ausreichend an.

Das Kapitalpolster finanziert nicht automatisch die gesamte Pipeline. Für Nussir besteht ein Paket von bis zu 140 Mio. USD mit Hartree/Oaktree. Zum 30. Juni waren 12,5 Mio. USD einer 25 Mio. USD-Brücke gezogen; das geplante 50-Mio.-USD-Darlehen und der 70 Mio. USD-Edelmetall-Stream waren nicht vollständig abgeschlossen und gezogen. Für den künftigen Wertbeitrag zählen daher Endkosten, Sicherheiten, Stream- und Offtake-Rechte sowie mögliche Verwässerung.

Erfahrung und strategisches Netzwerk

CEO Christian Kargl-Simard führte Adventus Mining bis zum Verkauf an Silvercorp für rund 235 Mio. CAD im Jahr 2024. Blue Moon nennt unter anderem Teck, Oaktree, Hartree, Wheaton Precious Metals, Altius, Baker Steel, LNS und Monial als bedeutende Aktionäre. Dieses Netzwerk kann Finanzierung und Industriekompetenz unterstützen.

Zwei BUY-Ratings: Analysten sehen deutliches Bewertungspotenzial

Haywood und Maxim stuften Blue Moon in ihren August-Researches jeweils mit BUY ein. Haywood und Maxim stufen Blue Moon in ihren August-Researches jeweils mit BUY ein. Die Kursziele von 15,00 CAD und 15 USD beziehen sich auf unterschiedliche Währungen und Börsenplätze, beruhen auf Annahmen und sind keine Kursgarantien.

Haywood verwendet 0,69x NAV bei 12 % Diskontsatz; Maxim arbeitet mit Sum-of-the-Parts und DCF bei 14 %. Maxim erwartet erste Umsätze 2028 und liegt damit hinter den 2027-Zielen des Unternehmens. Die Kursziele sind deshalb Analystenmeinungen zum jeweiligen Reportdatum, kein unabhängiger Nachweis eines künftigen Kursverlaufs.

Fünf Meilensteine für 2026/2027

Projektfinanzierung: endgültige Konditionen, Sicherheiten und Verwässerung bei Springer und Nussir.

Kapitaldisziplin: Nussir-Budget, Baufortschritt und sinnvolle Reihenfolge weiterer Investitionen.

Technische Evidenz: aktuelle Springer-Ressource und Wirtschaftlichkeit sowie repräsentative Apex-Daten und Metallurgie.

Portfoliosteuerung: Abschluss und Priorisierung der 33 Projekte sowie klare Entscheidungen zu Blue Moon und NSG.

Umsatzschwelle: Abgleich der Unternehmensziele für 2027 mit der vorsichtigeren Maxim-Annahme für 2028.

Fazit: Fünf Meilensteine als Kurs-Katalysatoren

Blue Moon verbindet ein gut ausgestattetes Kapitalpolster, die aktuelle Nussir-Machbarkeitsstudie, ein genehmigungsseitig fortgeschrittenes Wolfram-Brownfield-Projekt, strategische Metalle bei Apex und weitere Entwicklungsoptionen. Damit ist das Unternehmen mehr als eine einzelne Rohstoffwette.

Über die nächste Wertstufe entscheiden nun fünf Katalysatoren: tragfähige Finanzierungskonditionen, Nussir-Budgettreue, aktuelle Springer-Daten, eine belastbare Apex-Validierung sowie Vollzug und Priorisierung der geplanten 33-Projekte-Transaktion. Gelingt die operative Umsetzung, könnte aus dem strategischen Portfolio schrittweise eine diversifizierte Produktionsplattform entstehen.

Redaktionelle Einordnung: Wertungen, Ziele und Szenarien sind als solche kenntlich gemacht. Tatsachenangaben beruhen auf den im Quellenblock genannten Primärquellen. Aussagen eines Shortsellers und Stellungnahmen im Anhörungsverfahren sind Positionen Dritter, keine behördlichen Entscheidungen. Unternehmensplanungen sind keine Zusagen; tatsächliche Entwicklungen können wesentlich abweichen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage:https://www.resource-capital.ch/de/

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Primärquellen und Research-Grundlagen

Redaktionsstand: 1. September 2026. Maßgeblich sind die vollständigen Originaldokumente, technischen Berichte und Emittentenfilings. Die nachfolgenden Links sind eine Auswahl der wesentlichen Grundlagen:

USGS – Finale US-Liste kritischer Mineralien 2025

Europäische Kommission – Kritische und strategische Rohstoffe / CRMA

Blue Moon – Nussir-Machbarkeitsstudie (16.04.2026)

Blue Moon – Investitionsentscheidung und Finanzierungsankündigung (27.04.2026)

Blue Moon – Abschluss der Bought-Deal-Angebote (06.05.2026)

Blue Moon – Klarstellung zu Nussir (13.08.2026)

Norwegisches Klima- und Umweltministerium – Antwort an ESA (03.07.2026)

Blue Moon – Springer-Genehmigungen (20.08.2026)

Blue Moon – Springer-Projektseite und historische Schätzung

Blue Moon – Apex-Probe und Projektupdate (29.06.2026)

Blue Moon – geplanter Erwerb von 33 Projekten (11.08.2026)

Blue Moon – Blue-Moon-Projektseite und PEA-Zusammenfassung

Blue Moon – ungeprüfter Q2-Zwischenabschluss / SEC

Blue Moon – Unternehmenspräsentation August 2026

Haywood Securities – Radar Flash (21.08.2026)

Maxim Group – Equity Research (17.08.2026)

BC Securities Commission – Promotional Communications

Wichtige regulatorische Hinweise, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

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Technik: Ressourcen sind keine Reserven; abgeleitete Ressourcen besitzen geringere Sicherheit. Die Springer-Schätzung von 2012 ist historisch; für Apex liegt keine aktuelle NI-43-101-Ressource oder -Reserve vor. Selektive Proben, einzelne Bohrabschnitte und historische Produktion sind nicht zwingend repräsentativ. CuEq hängt von Preis-, Gewinnungs- und Payability-Annahmen ab. Technische Angaben wurden von den in den Unternehmensmeldungen genannten qualifizierten Personen geprüft; SRC ist keine qualifizierte Person nach NI 43-101.

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