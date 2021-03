Bodos 44 Hacks für Online-Meetings – Anregungen und Hilfestellungen für Online-Konferenzen

Online-Konferenzen sind in den meisten Fällen eine große Herausforderung an die Konzentration aller Beteiligten. Viele Menschen werden schnell müde, wenn sie dauernd auf einen Bildschirm starren müssen. Wenn dann auch noch die Präsentation nicht ideal ist, geschieht es schnell, dass die Beteiligten nicht aufpassen und das vermittelte Wissen nicht ankommt. Also muss etwas zur Auflockerung her. Mit dem Ratschlag „Machen Sie doch einfach ein Paar Spiele!“ ist jedoch keinem geholfen. Deswegen stellten die Autoren in diesem Ratgeber vor, auf was es bei Online-Konferenzen wirklich ankommt. Das Buch liefert den Lesern ausformulierte Anmoderationen, die sie sofort einsetzen können. Diese kann man einfach ablesen und das Problem ist gelöst!

Die Rubriken in Tabellenform mit Ansage, Material, Tipps und eigene Notizen lassen das Nachschlagewerk „Bodos 44 Hacks für Online-Meetings“ von Christoph Maria Michalski und Regine Lübben zu einem unverzichtbaren Nothilfe-Ratgeber für einen abwechslungseichen Online-Alltag werden. Mittels der Kapitel Anfangsrunden, Kreativ ins Thema, Miteinander agieren, Energizer, Pausen gestalten, Entspannung und Finale sind alle Moderierenden für den kompletten Ablauf einer Online-Veranstaltung sofort startklar. Die Zielgruppe dieses einzigartigen Buches sind Seminarleiter, Moderatoren, Lehrer, Trainer und alle anderen, die eine Online-Versammlung von Menschen erfolgreich durchführen möchten.

„Bodos 44 Hacks für Online-Meetings“ von Christoph Maria Michalski und Regine Lübben ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20054-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de