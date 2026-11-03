Bonitätsindex 100 bis 600: Was die Creditreform-Werte beim Kauf einer GmbH aussagen – und was nicht

Düsseldorf – Beim Kauf einer bestehenden GmbH gehört die Wirtschaftsauskunft zu den ersten Unterlagen, die Käufer sehen wollen. Die wichtigste Kennzahl darin ist der Bonitätsindex der Creditreform: eine dreistellige Zahl zwischen 100 und 600, mit der Creditreform die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens bewertet. Je niedriger der Wert, desto geringer schätzt Creditreform die Wahrscheinlichkeit ein, dass das Unternehmen innerhalb von zwölf Monaten ausfällt. Nachfolgehaus, ein GmbH-Marktplatz aus Düsseldorf, erklärt, wie Käufer den Wert einordnen sollten.

Was hinter den Wertebereichen steht

Laut Creditreform fließen in den Index unter anderem Zahlungsweise, Krediturteil, Jahresabschlussdaten, Branche, Unternehmensalter und Unternehmensentwicklung ein. Zu jedem Wertebereich weist Creditreform eine Ausfallwahrscheinlichkeit aus. Nach dem Creditreform-Flyer zum Bonitätsindex (Stand Januar 2024) lag sie im Beobachtungszeitraum September 2022 bis September 2023 bei 0,05 Prozent für Werte von 100 bis 149, bei 0,97 Prozent für 250 bis 299 und bei 11,68 Prozent für 350 bis 499. Die Werte 500 und 600 gelten als Ausfall. Der Durchschnitt aller Unternehmen in Deutschland lag bei 1,43 Prozent. Bis zu einem Index von 299 liegt die ausgewiesene Ausfallwahrscheinlichkeit damit unter diesem Durchschnitt, ab 300 darüber.

Keine Zusage für Kredite oder Konditionen

Verbale Einstufungen wie „gut“ oder „kritisch“ sind keine feste Creditreform-Skala. Ob ein Wert ausreicht, entscheiden Banken, Leasinggeber, Lieferanten und Vermieter nach eigenen Kriterien. Ein niedriger Index kann Gespräche erleichtern, begründet aber keinen Anspruch auf bestimmte Kreditlinien oder Zahlungsziele. Creditreform aktualisiert den Index in der Regel alle drei Monate. Ändern sich nach einem Kauf Geschäftsführung oder Geschäftsentwicklung, kann sich das in der nächsten Bewertung niederschlagen.

„Der Bonitätsindex ist ein guter erster Anhaltspunkt, aber eine Momentaufnahme. Wer eine GmbH kauft, sollte zusätzlich Jahresabschlüsse, offene Verbindlichkeiten und das Zahlungsverhalten selbst prüfen“, sagt Adrien Lucas Besson, Geschäftsführer von Nachfolgehaus.

Ratgeber mit Tabelle

Eine vollständige Übersicht aller Wertebereiche mit den jeweiligen Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie Hinweise, wie sich der Index verbessern lässt, hat Nachfolgehaus unter nachfolgehaus.de/blog/bonitaet-gmbh-crefo-index-erklaert veröffentlicht. Gesellschaften mit dokumentierter Bonitätshistorie stellt das Unternehmen unter nachfolgehaus.de/gmbh-kaufen-mit-bonitaet vor.