BOS-Objektfunk Online Schulung: Sichere Kommunikation für Einsatzkräfte

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz auf eine zuverlässige Funkkommunikation angewiesen. Innerhalb großer oder stark abgeschirmter Gebäude reicht die Funkversorgung des öffentlichen BOS-Digitalfunknetzes jedoch nicht immer aus.

Stahlbeton, metallbedampfte Fassaden, Tiefgeschosse, Tunnel, Technikbereiche und weitläufige Gebäudestrukturen können Funksignale erheblich dämpfen. In solchen Fällen kann eine digitale BOS-Objektfunkanlage erforderlich werden, um die Kommunikation der Einsatzkräfte innerhalb des Gebäudes und mit den Kräften außerhalb sicherzustellen.

Die UDS-Schulung „BOS: Digitaler Gebäudefunk – Grundlagen, Planung und Errichtung nach DIN 14024“ vermittelt herstellerneutrales Fachwissen zu Funktechnik, Planung, Anzeigeverfahren, Messungen, Errichtung, Abnahme und Betrieb digitaler Objektfunkanlagen.

Funkversorgung ist Teil des Sicherheitskonzeptes

Eine Objektfunkanlage dient nicht der allgemeinen Mobilfunkversorgung und ersetzt auch kein betriebliches WLAN. Ihr Zweck besteht darin, die Funkkommunikation der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben innerhalb eines Gebäudes zu ermöglichen.

Im Brand- oder Gefahrenfall müssen Einsatzkräfte auch in Untergeschossen, Treppenräumen, Sicherheitsschleusen, Technikräumen und anderen einsatzrelevanten Bereichen miteinander kommunizieren können. Funklöcher können die Koordination erschweren und zu gefährlichen Informationsverlusten führen.

Ob eine Objektfunkanlage erforderlich ist, ergibt sich nicht allein aus der Gebäudegröße. Maßgebend sind insbesondere die baurechtlichen Vorgaben, das Brandschutzkonzept, behördliche Auflagen und die tatsächlich vorhandene Funkversorgung.

Die zuständige Feuerwehr und die für den BOS-Digitalfunk verantwortlichen Stellen sollten deshalb frühzeitig einbezogen werden.

DIN 14024 schafft einheitliche Grundlagen

Die DIN 14024-1 beschreibt Anforderungen an Aufbau und Betrieb digitaler BOS-Objektfunkanlagen. Sie behandelt unter anderem Planung, Systemtechnik, Funkversorgung, Anzeigeverfahren, Errichtung, Messung, Abnahme und Betrieb.

DIN 14024-2 ergänzt diese Anforderungen um Kriterien für Fachfirmen und Fachkräfte. Damit rückt neben der technischen Anlage auch die nachgewiesene Kompetenz der beteiligten Unternehmen und Personen stärker in den Mittelpunkt.

Ergänzend sind der Leitfaden zur Planung und Realisierung von Objektversorgungsanlagen der BDBOS sowie landesspezifische und örtliche Vorgaben zu beachten. Abhängig vom Standort können unterschiedliche Ansprechpartner, Verfahrensabläufe und Anforderungen gelten.

Fachplaner und Errichter müssen deshalb neben der Norm auch die konkreten Vorgaben der zuständigen Landesstelle, Feuerwehr und weiteren beteiligten Behörden kennen.

TETRA-Digitalfunk als technische Grundlage

Der digitale BOS-Funk basiert auf dem TETRA-Standard. Im Netzbetrieb, dem sogenannten Trunked Mode Operation, kommunizieren Funkgeräte über die Infrastruktur des BOS-Digitalfunknetzes.

Daneben ermöglicht der Direct Mode Operation eine direkte Kommunikation zwischen Funkgeräten ohne Nutzung der Netzinfrastruktur. Welche Betriebsarten innerhalb eines Gebäudes unterstützt werden müssen, ist mit den zuständigen Stellen abzustimmen.

Für eine zuverlässige Objektversorgung müssen Signalpegel, Signalqualität und mögliche Störeinflüsse betrachtet werden. Eine reine Anzeige von Feldstärke reicht nicht aus, um die tatsächliche Nutzbarkeit der Funkverbindung vollständig zu beurteilen.

Auch Wechselwirkungen zwischen Innen- und Außenversorgung sind zu berücksichtigen. Die Objektfunkanlage darf das öffentliche BOS-Netz oder benachbarte Funkzellen nicht unzulässig beeinflussen.

Erforderlichkeit messtechnisch bewerten

Bevor eine Objektfunkanlage geplant wird, muss die vorhandene Funkversorgung untersucht werden. Eine Prognose anhand von Gebäudeplänen kann erste Hinweise liefern, ersetzt jedoch nicht in jedem Fall die erforderlichen Messungen.

Der geeignete Messzeitpunkt hängt vom Baufortschritt ab. Wird zu früh gemessen, fehlen möglicherweise Fassaden, Türen oder technische Einbauten, die später eine erhebliche Dämpfung verursachen. Erfolgt die Untersuchung erst kurz vor der Fertigstellung, können notwendige Leitungswege, Technikräume und Antennenpositionen nur noch mit großem Aufwand nachgerüstet werden.

Bei Neubauten empfiehlt sich deshalb eine abgestimmte Kombination aus Funkversorgungsprognose, Messungen während geeigneter Bauzustände und abschließenden Nachweisen im fertiggestellten Gebäude.

Die Bewertung muss alle einsatzrelevanten Bereiche einbeziehen. Einzelne gute Messwerte in Fluren oder Eingangsbereichen belegen noch keine ausreichende Versorgung des gesamten Objekts.

Systemarchitektur objektbezogen auswählen

Digitale Objektfunkanlagen bestehen abhängig vom Versorgungskonzept aus unterschiedlichen Komponenten. Bei aktiven Systemen wird das Außensignal typischerweise über eine Anbindeantenne aufgenommen, durch geeignete Systemtechnik verarbeitet und über ein verteiltes Antennensystem im Gebäude bereitgestellt.

Für die Signalverteilung können Innenantennen, koaxiale Leitungsnetze oder Strahlerkabel eingesetzt werden. Welche Lösung geeignet ist, hängt von Gebäudegröße, Raumstruktur, Dämpfung, Nutzungsbereichen und den Anforderungen an die Ausfallsicherheit ab.

Antennen ermöglichen eine gezielte Versorgung einzelner Bereiche. Strahlerkabel können sich für Tunnel, lange Flure, Tiefgaragen oder andere langgestreckte Strukturen eignen. Häufig werden beide Techniken miteinander kombiniert.

Die Systemarchitektur muss außerdem Erweiterungen und spätere Veränderungen berücksichtigen. Ein ausschließlich auf den aktuellen Grundriss zugeschnittenes System kann bei Umbauten schnell an seine Grenzen gelangen.

Pegelbilanz und Entkopplung sorgfältig berechnen

Eine Objektfunkanlage muss ausreichend Signal im Gebäude bereitstellen, ohne selbst Störungen zu verursachen. Dafür sind Dämpfungen und Verstärkungen entlang des gesamten Signalweges zu berechnen.

Kabel, Koppler, Verteiler, Antennen und Strahlerkabel beeinflussen den verfügbaren Pegel. Auch unterschiedliche Leitungslängen und die Verteilung auf mehrere Gebäudebereiche sind zu berücksichtigen.

Besondere Bedeutung hat die Entkopplung zwischen Anbindeantenne und Innenversorgung. Ist sie zu gering, kann es zu Rückkopplungen und einem instabilen Betrieb der Verstärkertechnik kommen.

Auch eine überhöhte Verstärkung ist problematisch. Sie kann zu unerwünschten Aussendungen führen und die Außenversorgung beeinflussen. Die Anlage muss deshalb so eingestellt werden, dass sie die geforderte Innenversorgung sicherstellt und gleichzeitig verträglich mit dem BOS-Netz arbeitet.

Anzeigeverfahren frühzeitig beginnen

Planung und Errichtung einer BOS-Objektfunkanlage erfordern eine formale Abstimmung mit den zuständigen Stellen. Das Anzeigeverfahren begleitet das Projekt von der ersten Bedarfsklärung bis zur Inbetriebnahme.

Die notwendigen Unterlagen und Prüfschritte sollten bereits bei Projektbeginn geklärt werden. Werden Funkkonzept oder Systemtechnik ohne vorherige Abstimmung festgelegt, besteht das Risiko, dass die Lösung später nicht freigegeben oder nur mit erheblichen Änderungen akzeptiert wird.

Für das Verfahren können insbesondere folgende Unterlagen erforderlich sein:

– Angaben zu Gebäude, Nutzung und Ansprechpartnern

– Ergebnisse der Erforderlichkeits- und Funkversorgungsmessungen

– Funk- und Systemkonzept

– Grundrisse mit Antennen, Strahlerkabeln und Technikstandorten

– Blockschaltbilder und Pegelberechnungen

– Angaben zur Anbindeantenne und ausgewählten Funkzelle

– Redundanz-, Energieversorgungs- und Überwachungskonzept

– Brandschutz- und Leitungsanlagenkonzept

– Messkonzept sowie Prüf- und Abnahmeunterlagen

Welche Dokumente im konkreten Projekt einzureichen sind, richtet sich nach dem geltenden Verfahren und den Vorgaben der zuständigen Stellen.

Anbindeantenne fachgerecht planen

Die Anbindeantenne stellt die Verbindung zwischen der Objektfunkanlage und dem BOS-Digitalfunknetz her. Ihre Auswahl und Positionierung sind entscheidend für die Qualität der gesamten Anlage.

Die Antenne muss eine geeignete Funkzelle zuverlässig empfangen und gleichzeitig ausreichend gegenüber dem gebäudeinternen Antennensystem entkoppelt sein. Dachaufbauten, Fassaden, benachbarte Gebäude und spätere technische Installationen können die Funkverhältnisse beeinflussen.

Auch Blitzschutz, Überspannungsschutz, Erdung und die Leitungsführung sind zu berücksichtigen. Die Montage auf dem Dach oder an der Fassade muss mit den baulichen und brandschutztechnischen Anforderungen abgestimmt werden.

Eine ungeeignete Position kann zu instabiler Versorgung, unerwünschten Zellwechseln oder unzureichender Entkopplung führen. Deshalb sollte die Auswahl auf messtechnisch belastbaren Ergebnissen beruhen.

Brandschutz und Ausfallsicherheit integrieren

Objektfunkanlagen müssen auch unter den Bedingungen eines Brandereignisses für den vorgesehenen Zeitraum funktionsfähig bleiben. Anforderungen an Technikräume, Energieversorgung, Leitungsführung und Redundanz sind deshalb frühzeitig in die Gebäudeplanung einzubeziehen.

Leitungen und Verteilkomponenten müssen so angeordnet werden, dass ein einzelner Fehler oder ein örtlich begrenztes Brandereignis nicht die gesamte Funkversorgung ausfallen lässt.

Je nach Konzept können getrennte Leitungswege, redundant aufgebaute Versorgungsstrukturen und geeignete Funktionserhaltsmaßnahmen erforderlich sein. Entscheidend ist nicht allein die Widerstandsfähigkeit des Kabels, sondern das vollständige Kabelanlagensystem einschließlich Befestigung und Verlegeweg.

Auch die Ersatzenergieversorgung muss für den vorgesehenen Betrieb ausgelegt sein. Störungen der Anlage oder Energieversorgung sind an eine ständig besetzte Stelle beziehungsweise an die im Betriebskonzept festgelegte Einrichtung weiterzuleiten.

Schnittstellen zur Brandmeldeanlage abstimmen

BOS-Objektfunkanlagen und Brandmeldeanlagen erfüllen unterschiedliche Aufgaben, sind im Gebäude jedoch organisatorisch und technisch miteinander verbunden.

Störungsmeldungen der Objektfunkanlage können an eine geeignete Stelle oder über definierte Schnittstellen weitergeleitet werden. Dabei muss klar bleiben, welches System die Meldung erzeugt und wie darauf zu reagieren ist.

Auch Feuerwehrzugang, Erstinformationsstelle, Technikräume und betriebliche Zuständigkeiten sollten aufeinander abgestimmt werden. Unklare Schnittstellen führen sonst dazu, dass Störungen zwar angezeigt, aber nicht richtig zugeordnet oder bearbeitet werden.

Eine Brandmeldeanlage darf nicht ohne fachliche und behördliche Abstimmung für Funktionen genutzt werden, die dem eigenständigen Betriebskonzept der Objektfunkanlage widersprechen.

Funkversorgung systematisch messen

Nach Fertigstellung muss nachgewiesen werden, dass die geforderte Funkversorgung in den maßgebenden Bereichen erreicht wird. Dafür wird das Gebäude nach einem festgelegten Messraster untersucht.

Messpunkte, Geräte, Einstellungen und Betriebszustände müssen dokumentiert sein. Besonders kritische Bereiche wie Treppenräume, Untergeschosse, Feuerwehrangriffswege, Technikräume und Sicherheitsschleusen sind gezielt zu betrachten.

Neben der gebäudeinternen Versorgung ist zu prüfen, ob die Anlage unerwünschte Auswirkungen außerhalb des Gebäudes verursacht. Dazu gehören eine unzulässige Abstrahlung, Störungen des Freifeldes oder eine Beeinflussung benachbarter Funkzellen.

Messdaten müssen nachvollziehbar ausgewertet und in einem aussagekräftigen Bericht zusammengefasst werden. Screenshots einzelner Messwerte ohne Angaben zum Messaufbau reichen für einen belastbaren Nachweis nicht aus.

Abnahme beginnt bereits bei der Planung

Viele Abnahmemängel entstehen durch Entscheidungen, die lange vor der Installation getroffen wurden. Fehlende Entkopplung, ungeeignete Antennenstandorte, unvollständige Redundanz oder nicht abgestimmte Leitungswege lassen sich am Ende des Projekts nur schwer korrigieren.

Deshalb sollten Abnahmekriterien und Messkonzept bereits während der Planung festgelegt werden. Auch die Einbindung von Prüfsachverständigen und zuständigen Behörden kann bei komplexen Projekten frühzeitig sinnvoll sein.

Vor der abschließenden Abnahme müssen Systemtechnik, Funkversorgung, Störungsweiterleitung, Energieversorgung, Dokumentation und organisatorische Abläufe geprüft werden.

Die Freigabe zur Nutzung erfolgt erst, wenn die erforderlichen Nachweise vorliegen und die zuständigen Stellen dem vorgesehenen Betrieb zugestimmt haben.

Betrieb und Instandhaltung dauerhaft organisieren

Nach der Inbetriebnahme muss die Objektfunkanlage dauerhaft betriebsbereit gehalten werden. Der Betreiber benötigt dafür eine eingewiesene Person und eindeutig geregelte Meldewege.

Störungen dürfen nicht unbeachtet bleiben. Ein Ausfall kann lange unbemerkt sein, weil die Anlage im normalen Gebäudebetrieb kaum genutzt wird. Erst im Einsatzfall würde sich dann zeigen, dass die Funkversorgung nicht zur Verfügung steht.

Inspektionen, Wartungen und wiederkehrende Messungen müssen entsprechend den geltenden Anforderungen und dem Betriebskonzept organisiert werden. Veränderungen an Fassade, Dach, Raumaufteilung oder technischer Gebäudeausrüstung können die Funkversorgung beeinflussen und eine erneute Bewertung erforderlich machen.

Auch der Austausch von Systemkomponenten oder Veränderungen am BOS-Netz können Auswirkungen auf die Objektversorgung haben. Sämtliche Arbeiten, Störungen und Änderungen sind nachvollziehbar zu dokumentieren.

Fachwissen für Planer, Errichter und Betreiber

Die UDS-Schulung richtet sich an Fachplaner der Technischen Gebäudeausrüstung, Errichter von Kommunikations- und Sicherheitstechnik, Betreiber komplexer Gebäude, Behördenvertreter, Sachverständige und Einsatzkräfte.

Vermittelt werden die Grundlagen des TETRA-Digitalfunks, die Anforderungen der DIN 14024, Komponenten und Systemarchitekturen, Erforderlichkeitsmessungen, Funkversorgungskonzepte, Anzeigeverfahren, Pegelberechnungen, Brandschutz, Abnahme und Betrieb.

Die Teilnahmebescheinigung dokumentiert die behandelten Schulungsinhalte. Sie ersetzt jedoch keine gegebenenfalls erforderliche Fachfirmenanerkennung, Personenzertifizierung oder projektspezifische Freigabe durch die zuständigen Stellen.

Fazit: Zuverlässiger Gebäudefunk entsteht durch frühe Abstimmung

Eine funktionsfähige BOS-Objektfunkanlage ist das Ergebnis aus Funktechnik, Brandschutz, Behördenabstimmung und sorgfältiger Dokumentation. Wird das Thema erst kurz vor Fertigstellung eines Gebäudes berücksichtigt, entstehen häufig aufwendige Nachrüstungen.

Frühzeitige Messungen, belastbare Pegelberechnungen, abgestimmte Antennen- und Leitungswege sowie ein klarer Abnahmeprozess schaffen dagegen Planungssicherheit.

Die UDS-Schulung „BOS: Objektfunk – Grundlagen, Planung und Errichtung“ vermittelt das notwendige Fachwissen, um digitale Gebäudefunkanlagen strukturiert, herstellerneutral und unter Berücksichtigung der aktuellen Anforderungen zu planen und zu beurteilen.

Die UDS Beratung ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen in der Sicherheitsbranche. Die Schwerpunkte liegen auf der Beratung rund um die Zertifizierung nach DIN 14675, DIN 77200, DIN EN ISO 9001 und DIN EN 16763. Seit Jahren organisiert die UDS Beratung hochwertige Grundlagen-, Aufbau- und Fachkraftschulungen für diese Bereiche. www.uds-beratung.de