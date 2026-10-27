BOX x7433 Eco– Kompakter lüfterloser Industrie-PC mit Intel® Atom x7433RE

Kompakte Fanless-Plattform für industrielle Anwendungen

Der BOX x7433 Eco kombiniert eine kompakte Bauform mit einem vollständig lüfterlosen Design. Dadurch eignet sich der Industrie-PC für Anwendungen, bei denen ein zuverlässiger und wartungsarmer Betrieb sowie eine geringe Geräuschentwicklung gefragt sind. Der Bet riebstemperaturbereich von ?20 °C bis +70 °C ermöglicht zudem den Einsatz in unterschiedlichen industriellen Umgebungen.

Mit Abmessungen von nur 120 × 80 × 52 mm lässt sich der BOX x7433 Eco platzsparend in bestehende Systeme und Anlagen integrieren. Einsatzmöglichkeiten finden sich unter anderem in Industrial Control, Automation, Edge Computing, IoT sowie bei Anwendungen zur Datenerfassung und industriellen Visualisierung.

Intel® Atom x7433RE und DDR5 für effiziente Performance

Im Inneren arbeitet der Intel® Atom x7433RE mit vier Prozessorkernen und einer Taktfrequenz von bis zu 3,40 GHz. Zusammen mit bis zu 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher bietet der BOX x7433 Eco eine effiziente Plattform für industrielle Standardanwendungen und Embedded-Systeme.

Für die Datenspeicherung steht ein M.2 2280 M-Key Steckplatz mit PCIe Gen3 x2 zur Verfügung. Die integrierte Intel® UHD Graphics unterstützt zudem einen HDMI-2.0-Ausgang mit einer Auflösung von bis zu 4096 × 2160 bei 60 Hz und ermöglicht damit auch die Anbindung hochauflösender Displays.

Industrielle Schnittstellen für flexible Integration

Für die Integration in industrielle Umgebungen verfügt der BOX x7433 Eco über eine umfangreiche Auswahl an Schnittstellen. Neben zwei Gigabit-LAN-Anschlüssen stehen ein COM-Port mit Unterstützung für RS-232/422/485 sowie ein 4-Bit-GPIO zur Verfügung. Damit lässt sich das System flexibel mit Maschinen, Steuerungen und weiteren industriellen Komponenten verbinden.

Ergänzt wird die Ausstattung durch USB-Schnittstellen für Peripheriegeräte und einen M.2 2230 E-Key Steckplatz für Erweiterungen. Durch die Kombination aus kompakter Bauform, Fanless-Konzept und industriellen I/Os eignet sich der BOX x7433 Eco insbesondere für preissensible Projekte, Serieninstallationen und Ausschreibungen.

Der BOX x7433 Eco kann ab sofort über www.spo-comm.de konfiguriert und bestellt werden.

Die Highlights und alle technischen Daten auf einen Blick:

CPU: Intel® Atom x7433RE, Quad-Core, bis zu 3,40 GHz

Grafik: Intel® UHD Graphics, integriert

RAM: 1× DDR5-4800 SO-DIMM, bis zu 16 GB

Speicher: 1× M.2 2280 M-Key, PCIe Gen3 x2

Display-Ausgang: 1× HDMI 2.0, bis zu 4096 × 2160 @ 60 Hz

Netzwerk: 2× Gigabit LAN, Realtek RTL8111H

Anschlüsse: 1× USB 3.2 Gen 2, 1× USB 3.2 Gen 1, 2× USB 2.0

Industrielle Schnittstellen: 1× COM RS-232/422/485, 1× 4-Bit GPIO

Erweiterung: 1× M.2 2230 E-Key

Sicherheit: TPM 2.0 onboard

Kühlung: Fanless

Betriebstemperatur: ?20 °C bis +70 °C

Abmessungen: 120 × 80 × 52 mm

Stromversorgung: DC 12 V / 48 W

Einsatzbereiche: Industrial Control, Automation, Embedded & Edge, IoT, Datenerfassung