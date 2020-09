brilliant promotion? gewinnt Buttonboss Group als neuen Shop-Partner

Hamburg, 29. September 2020:

Die Werbeartikel der Buttonboss Group sind seit Ende September im Onlineshop des Hamburger Werbeartikelhändlers brilliant promotion? ( www.brilliant-promotion.com) bestellbar. Das Portfolio umfasst neben diversen Buttons auch Clips, Getränke und Süßwaren, vor allem Pfefferminz-Artikel, bedruckte und bestickte Textilien, Pflegeartikel sowie Golf-Equipment. Mit den Produkten der Buttonboss Group wird das Sortiment von brilliant promotion? um über 250 Werbeartikel erweitert.

Golfartikel als Neuheit im Onlineshop

Seit Ende September ist die Buttonboss Group als neuer Partner im Onlineshop des Werbeartikelhändlers brilliant promotion? ( www.brilliant-promotion.com) vertreten. Das Produktportfolio des Unternehmens aus den Niederlanden (Enschede) umfasst über 250 Werbeartikel. Da die Buttonboss Group aus fünf verschiedenen Unternehmen besteht, ist das Sortiment sehr breit gefasst. Neben den ursprünglichen Buttons gehören auch Textilien wie Mützen, Caps und Schals, Pfefferminz-Bonbons, Getränke mit eigenem Branding, Kosmetikartikel und Autoreiniger, Metall-Clips sowie Golf- und Tennisbälle zum Produktportfolio des niederländischen Unternehmens. “Mit der Buttonboss Group haben wir einen interessanten Partner gewonnen, der unseren Kunden ein breites Angebot an frisch-fruchtigen und farbenfrohen Werbeartikeln bietet. Die Produkte von LoGolf erweitern zudem unser Sortiment um Golfartikel, das fehlte uns bisher im Shop.”, so Said Ghalamkarizadeh, Gründer und Geschäftsführer von brilliant promotion?.

Die Buttonboss Group besteht aus fünf Unternehmen

Die Buttonboss Group ist ein führender Anbieter für Werbeartikel auf dem europäischen Markt und liefert ausschließlich an Wiederverkäufer von Werbeartikeln, wie unter anderem brilliant promotion?. Die Gruppe besteht aus fünf Unternehmen, die jeweils auf ihre eigenen Werbeartikel spezialisiert sind. Das Angebot von “Buttonboss” umfasst Buttons, Mützen und Stickereien auf Textilien, “The Peppermint Company” ist auf Pfefferminz-Bonbons, Kaugummis und Süßwaren spezialisiert, “Clipfactory” führt ein großes Sortiment an Clips und “Care Concepts” liefert Pflege-Produkte sowie Eigenmarken-Getränke. Des Weiteren gehört “LoGolf” zur Buttonboss Group und ist schon seit über 25 Jahren der größte Anbieter von Golf-Werbeartikeln in Europa.