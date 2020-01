Buch-Tipp – “Plötzlich Manager und (wie) jetzt”: ein Handbuch für Leute, die führen wollen

“Plötzlich Manager und (wie) jetzt”, das frisch erschienene Buch des Handelsexperten und Konzeptmanagers Mike Winter zeigt mit Gesprächstechniken rund um den Gesprächsregelkreis auf, wie eine Führungskraft selbstständig, ohne fremde Hilfe, Mitarbeiter*innen und Team weiterentwickeln kann. Der Zweck des Buches besteht darin, praxiserprobtes Wissen an Menschen weiterzugeben, die neu in das Thema Führung einsteigen oder neue Impulse zum Thema Führung brauchen. Es ist Handbuch und Ratgeber für den Arbeitsalltag mit praktischen Empfehlungen, die auf ausgesuchten Modellen und Erkenntnissen der Führungslehre basieren. Es unterstützt in der täglichen Zusammenarbeit mit Mitarbeiter*innen, Vorgesetzten und anderen Beteiligten.

Das Buch hilft Managern und Führungskräften dabei, ihre Führungsfähigkeiten in der Praxis weiterzuentwickeln. Es hilft Spezialisten und Fachkräften, die nach der Ernennung zur Führungskraft oder zum Chef vor der Herausforderung stehen, ein Team oder eine Organisation zu leiten. Es inspiriert Menschen, die sich für eine aktive und reflektierte Gesprächsführung und für eine erfolgreiche Teamentwicklung in der Praxis interessieren. Das Buch bietet Führungskräften eine Auswahl an direkt umsetzbaren Methoden und Tipps aus der Praxis an, die sie in Selbsthilfe direkt anwenden und ausprobieren können.

Neben der praktisch orientierten betrieblichen Gesprächsführung mit einfachen Fragestellungen und Team-Workshops beschäftigt sich das Buch mit Managementvertretern der miesen Art. Der Autor charakterisiert drei verschiedene Typen, mit denen Mitarbeiter heute im betrieblichen Alltag zu tun haben, und offenbart die menschenfeindliche Haltung, die hinter dem Verhalten dieser Manager steht – mit praktischen Tipps für den Umgang damit.

Ein sehr empfehlenswertes Buch für die praktische Anwendung von Techniken und Fragestellungen im Tagesgeschäft. Das Buch ist verständlich geschrieben und liest sich sehr flüssig – insbesondere durch die Auflockerung mit Illustrationen und Aufzählungen. Die persönliche Anrede spricht an, gleichermaßen wie die praktischen Anwendungsvorschläge und Beispiele. Es ist damit ein idealer Ratgeber für junge Fach- und Führungskräfte oder Manager, die sich weiterbilden wollen.

“Plötzlich Manager und (wie) jetzt?” ist erschienen im BOD-Verlag und erhältlich im Buchhandel über die ISBN 3750416923 oder bei Amazon über den Link https://ww.amazon.de/dp/3750416925 und bei Thalia über https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID146722552.html