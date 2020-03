Buchungsplattform audioXchange von AS&S Radio und RMS startet 2020 / Jan Poelmann wird Geschäftsführer der Betreibergesellschaft audioXchange GmbH (FOTO)

Ende 2020 startet die neue Buchungsplattform audioXchange für den automatisierten Mediahandel von Radiowerbezeiten. Die beiden Vermarkter AS&S Radio und RMS haben mit der Gründung einer gemeinsamen Betreibergesellschaft im Dezember 2019 die Weichen für den nächsten Meilenstein in der digitalen Transformation der Gattung gestellt. Die Geschäftsführung der audioXchange GmbH übernimmt am 1. April 2020 Jan Poelmann, aktuell Head of Business Development bei der globalen Mediaplattform Teads. Der 35-Jährige verfügt über langjährige Erfahrung im Radio- und Audiomarkt sowie in den Bereichen Ad Tech und Programmatic.

“Mit der Gründung der audioXchange GmbH gehen die beiden Vermarktungshäuser einen wichtigen gemeinsamen Schritt, um die Wachstumspotenziale des Audiomarktes dort, wo es wichtig ist, nämlich an den Schnittstellen zu den Agenturen, noch weiter zu optimieren”, erklärt Oliver Adrian, Geschäftsführer AS&S Radio.

Marianne Bullwinkel, Sprecherin der Geschäftsführung von RMS betont die Ausrichtung der Public-Private-Partnership: “Wir stellen dem Markt hier gemeinsam eine offene Plattformlösung zur Verfügung, die sowohl von Agenturen als auch von weiteren Vermarktern und Anbietern als Marktplatz und zentraler Kommunikationsweg intensiv genutzt und weiterentwickelt werden soll.”

Jan Poelmann: “audioXchange wird mit digitalem Workflow die Buchungsabläufe im Audiomarkt für Agenturen deutlich beschleunigen und vereinfachen. Ich freue mich sehr, dieses wichtige Transformationsprojekt mit meinem Wissen und meiner Erfahrungen weiterentwickeln zu können.”

Jan Poelmann war in seiner bisherigen Laufbahn unter anderem als Projektleiter für die Adserver-Integration und als Head of Ad Technology & Operations für die für technische Geschäftsentwicklung bei RMS zuständig. Anschließend war er Head of Project Management, Strategy und Innovation bei der Kommunikations- und Handelsplattform für Radiowerbung adremes. Seit 2018 verantwortet er bei Teads den Ausbau des programmatischen Videogeschäfts sowie den Launch der hauseigenen Buying Platform.

audioXchange mit renommierten Partnern

Mit Arvato Systems, DAP und dem Mediaservice Wasmuth sind erfahrene IT-Dienstleister beauftragt. Arvato Systems liefert die Backend-Entwicklung der Basisplattform für audioXchange, in der Kampagnen angelegt und verwaltet werden, sowie die dazugehörige Gestaltung der Nutzeroberfläche. DAP verantwortet die Einkaufs-App, die eine Oberfläche zur Abwicklung von Buchungen darstellt, und die Integration der Radioplanungssoftware radioXpert. Der Mediaservice Wasmuth integriert die individuellen Produkte und Preise der angeschlossenen Radiosender und -vermarkter. Gehostet wird audioXchange in der Arvato Systems Private Cloud.

Agenturen und Direktkunden nutzen die Buchungsplattform kostenfrei. Vermarkter und Anbieter, die ihr Inventar über audioXchange dem Markt zur Verfügung stellen möchten, können im Rahmen eines Lizenz-/Nutzungsvertrags teilnehmen. Darüber hinaus sind die Betreiber offen für weitere Marktteilnehmer, die thematisch passende Anwendungen anschließen wollen. Über audioXchange audioXchange ist Marktplatz und zentraler Kommunikationsweg für den Handel von Radio- und Audioinventar. Ziel ist die Digitalisierung und Automatisierung der gesamten Supply Chain im Planungs- und Buchungsprozess.

Die gemeinsame Betreibergesellschaft für die Online-Buchungsplattform der Initiatoren AS&S Radio und RMS, die audioXchange GmbH, ist seit dem 13. Dezember 2019 ins Handelsregister eingetragen. Das Bundeskartellamt hat das Vorhaben am 30. Juli 2019 freigegeben.

