Buchveröffentlichung Unter der Sonne liegt das Glück

„Unter der Sonne liegt das Glück“: Warum Mallorca nicht nur Urlauber, sondern auch Unternehmer glücklich macht

In seinem neuen Buch porträtiert Mallorca-Experte Michael Johannes traditionsreiche und junge Unternehmen der Insel. Er zeigt, warum wirtschaftlicher Erfolg auf Mallorca häufig mit Lebensqualität, persönlicher Erfüllung und einer besonderen Unternehmenskultur verbunden ist.

Palma de Mallorca, 24. August 2026. Mallorca steht für Sonne, Meer und mediterrane Lebensfreude. Doch die Baleareninsel ist weit mehr als ein beliebtes Urlaubsziel. Sie ist auch ein außergewöhnlicher Wirtschaftsraum, in dem jahrhundertealte Handwerksbetriebe, familiengeführte Unternehmen und junge, innovative Geschäftsideen aufeinandertreffen. Genau diesem besonderen Geschäftsklima widmet sich Michael Johannes in seinem neuen Buch „Unter der Sonne liegt das Glück“.

Für das Buch hat der Autor ausgewählte alteingesessene und junge Unternehmen auf Mallorca besucht und mit den Menschen gesprochen, die hinter ihnen stehen. Dabei geht es nicht allein um Zahlen, Wachstum oder klassische Erfolgsmodelle. Im Mittelpunkt steht vielmehr die Frage, warum es manchen Unternehmerinnen und Unternehmern gelingt, wirtschaftlichen Erfolg mit persönlicher Zufriedenheit, Lebensqualität und einem Gefühl der Erfüllung zu verbinden.

Erfolgreich arbeiten und dabei erfüllt leben

Michael Johannes beschreibt Unternehmerpersönlichkeiten, die mit Mut, Leidenschaft und einer klaren Vorstellung ihren eigenen Weg gegangen sind. Manche bewahren ein über Generationen weitergegebenes Handwerk, andere bringen neue Ideen, moderne Technologien oder internationale Erfahrungen auf die Insel. Was sie miteinander verbindet, ist eine besondere Beziehung zu Mallorca und zu ihrer Arbeit.

Das Buch macht deutlich, dass unternehmerischer Erfolg auf Mallorca häufig anders verstanden wird als in den großen Wirtschaftszentren Europas. Persönliche Beziehungen, Vertrauen, regionale Verbundenheit und die Qualität des eigenen Lebens besitzen einen hohen Stellenwert. Erfolg wird nicht ausschließlich daran gemessen, wie schnell ein Unternehmen wächst. Ebenso wichtig sind Unabhängigkeit, Sinnhaftigkeit und die Möglichkeit, das eigene Leben bewusst zu gestalten.

Dabei verklärt der Autor das Geschäftsleben unter südlicher Sonne keineswegs. Auch auf Mallorca müssen Unternehmen mit Bürokratie, Fachkräftemangel, steigenden Kosten, saisonalen Schwankungen und einem zunehmend internationalen Wettbewerb umgehen. Doch gerade der Umgang mit diesen Herausforderungen zeigt, welche Eigenschaften erfolgreiche Unternehmer auszeichnen: Beharrlichkeit, Flexibilität, Kreativität und die Fähigkeit, Chancen zu erkennen, wo andere nur Hindernisse sehen.

Praktische Erkenntnisse aus erfolgreichen Unternehmen

„Unter der Sonne liegt das Glück“ ist deshalb mehr als eine Sammlung interessanter Unternehmensporträts. Michael Johannes leitet aus den Gesprächen und Beobachtungen konkrete Erkenntnisse ab, die sich auf andere Unternehmen und auf das eigene Berufsleben übertragen lassen.

Das Buch zeigt unter anderem,

* warum eine klare persönliche Haltung oft wichtiger ist als ein perfekter Geschäftsplan,

* welche Rolle Vertrauen und tragfähige Beziehungen für den langfristigen Erfolg spielen,

* weshalb Tradition und Innovation keine Gegensätze sein müssen,

* wie sich wirtschaftlicher Erfolg und Lebensqualität miteinander verbinden lassen,

* und warum Unternehmer besonders erfolgreich sein können, wenn ihre Tätigkeit zu den eigenen Werten und zum gewünschten Lebensmodell passt.

Damit richtet sich das Buch nicht nur an Mallorca-Liebhaber. Es spricht ebenso Unternehmer, Selbstständige, Führungskräfte und Menschen an, die über eine berufliche Veränderung oder eine eigene Geschäftsidee nachdenken.

Ein Autor, der Mallorca kennt und erklärt

Michael Johannes beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Mallorca, den Menschen der Insel, ihrer Geschichte, Kultur und Lebensweise. Seine besondere Mallorca-Expertise hat er bereits in mehreren Büchern unter Beweis gestellt. Zu seinen Veröffentlichungen zählen „Bezaubert von Mallorca“, der ADAC-Reiseführer „Road Trips Mallorca“, „Alt werden wie ein Mallorquiner“ sowie „Die Mallorca-Diät, die keine ist“.

Während sich seine bisherigen Bücher unter anderem mit der Faszination der Insel, dem mediterranen Lebensstil, Gesundheit, Genuss und Langlebigkeit beschäftigen, richtet „Unter der Sonne liegt das Glück“ den Blick nun auf die Menschen, die Mallorca wirtschaftlich prägen und weiterentwickeln.

Johannes verbindet dabei fundierte Inselkenntnis mit persönlichen Begegnungen und anschaulichen Geschichten. So entsteht ein facettenreiches Bild eines Wirtschaftsstandortes, der seinen Erfolg nicht allein aus Bilanzen bezieht, sondern ebenso aus Kreativität, Lebensfreude und einer besonderen Nähe zwischen Menschen, Produkten und Region.

Vorträge und Workshops zum Buch

Die Erkenntnisse aus „Unter der Sonne liegt das Glück“ vermittelt Michael Johannes auch in Vorträgen und Workshops. Dabei zeigt er anhand konkreter Beispiele erfolgreicher Unternehmer, welche Prinzipien sich auf das eigene Unternehmen, die berufliche Entwicklung und die persönliche Lebensgestaltung übertragen lassen.

Aktuelle Termine, weitere Informationen zum Buch sowie Einzelheiten zu den Vorträgen und Workshops finden Interessierte unter:

www.michaeljohannes.com

Über Michael Johannes

Michael Johannes ist Autor mehrerer Bücher über Mallorca, den mediterranen Lebensstil und die besonderen Lebens- und Erfolgsprinzipien der Insel. In seinen Veröffentlichungen, Vorträgen und Workshops verbindet er fundiertes Wissen mit praktischen Erfahrungen und persönlichen Begegnungen. Sein Ziel ist es, das echte Mallorca verständlich zu machen und zugleich Impulse für ein gesundes, erfülltes und erfolgreiches Leben zu geben.