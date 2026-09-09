Build-A-Bear eröffnet am 11. September im Hamburger Überseequartier

Erlebnis-Shopping für die ganze Familie: Build-A-Bear bringt seine Bärenmagie nach Hamburg

Der neue Build-A-Bear Store im Westfield Überseequartier Hamburg eröffnet am 11. September 2026.

Hamburg, September 2026 – Am 11. September 2026 eröffnet Build-A-Bear Workshop seinen neuen Store im Westfield Überseequartier in Hamburg. Damit kommt das internationale Erlebnis-Konzept nun auch nach Hamburg und lädt Kinder, Familien, Teenager und alle, die ihren ganz persönlichen Kuschelfreund gestalten möchten, zu einem ganz besonderen Shopping-Erlebnis ein.

Hamburg ist damit der achte Build-A-Bear Store in Deutschland. Die Hansestadt wurde aufgrund ihrer starken Handelsstruktur, der großen Zahl an Familien sowie ihrer hohen Anziehungskraft auf Besucher aus dem In- und Ausland als neuer Standort ausgewählt.

„Hamburg ist für uns ein idealer Standort. Die Stadt verbindet eine hohe Lebensqualität mit einer starken Familien- und Tourismusstruktur. Genau hier kann unser Konzept seine besondere Stärke zeigen: Wir schaffen einen Ort, an dem Menschen nicht nur einkaufen, sondern gemeinsam etwas erleben und eine persönliche Erinnerung mit nach Hause nehmen.“ Christof Sauck, Country Manager von Build-A-Bear in Deutschland

Mehr als ein Kuscheltier: Ein Erlebnis, an dem man selbst teilnimmt

Bei Build-A-Bear wird das Einkaufserlebnis selbst zu einem Teil des Produkts. Die Gäste gestalten ihren eigenen Kuschelfreund Schritt für Schritt und können ihn ganz nach ihren persönlichen Vorstellungen individuell gestalten.

Vom Aussuchen des Lieblingskuschelfreundes und dem Befüllen über das besondere Herzritual bis hin zur individuellen Personalisierung entsteht ein Kuschelfreund, der genauso einzigartig ist wie sein Besitzer.

„Wir verkaufen nicht einfach Teddybären – wir schaffen Erinnerungen. Unsere Gäste kommen nicht nur zum Einkaufen, sondern um gemeinsam Zeit zu verbringen und etwas Persönliches zu gestalten, das sie mit nach Hause nehmen.“ Morten Geschwendtner, CEO und Gründer von Intersource

Build-A-Bear spricht dabei bewusst mehrere Generationen an. Während Kinder das Konzept zum ersten Mal entdecken, verbinden viele Teenager und junge Erwachsene die Marke bereits mit ihrer eigenen Kindheit und kehren mit einer ganz neuen Perspektive zurück.

„Genau diese generationsübergreifende Verbindung macht Build-A-Bear so besonders. Kinder erleben die Magie zum ersten Mal, während Erwachsene und junge Menschen ihre ganz eigenen Erinnerungen mit der Marke verbinden.“ Morten Geschwendtner, CEO und Gründer von Intersource

Wenn Shopping zum Erlebnis wird

Kunden suchen heute mehr als nur Produkte – sie suchen Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben. Genau das steht im Mittelpunkt von Build-A-Bear: Der Besuch im Store wird selbst zu einem besonderen Erlebnis und macht Shopping zu einem gemeinsamen und persönlichen Moment.

Build-A-Bear konzentriert sich auf das, was sich Kunden zunehmend wünschen: Interaktion, Personalisierung und echte Erlebnisse, die online nicht ersetzt werden können. Vom Aussuchen und Befüllen des ganz besonderen Kuschelfreundes bis zum Herzritual und der individuellen Gestaltung wird jeder Besuch zu einem Erlebnis, das einzigartig ist.

„Wir erleben, dass Menschen zunehmend Orte suchen, an denen sie gemeinsam Zeit verbringen, etwas erleben und Erinnerungen schaffen können. Genau das möchten wir mit Build-A-Bear bieten“, sagt Morten Geschwendtner.

Mit dem neuen Standort im Westfield Überseequartier wird Build-A-Bear Teil einer der neuen Einkaufs- und Erlebnisdestinationen Hamburgs. Der Store soll sowohl lokale Familien als auch Besucher der Stadt ansprechen und einen Ort schaffen, an dem aus einem Einkaufsbummel ein gemeinsames Erlebnis wird.

Ein ganz besonderer Eröffnungstag in Hamburg

Die Eröffnung am 11. September soll selbst zu einem besonderen Erlebnis werden. Der große Eröffnungstag beginnt mit einem feierlichen Banddurchschnitt, bevor die Türen des neuen Stores für alle Besucher geöffnet werden. Die Gäste erwartet ein Store voller neuer Produkte, besonderer Highlights und natürlich ganz viel Build-A-Bear-Magie. Ein besonderes Highlight für kleine und große Fans: Bearemy und Pawlette, die beliebten Build-A-Bear-Maskottchen, werden vor Ort sein und können persönlich getroffen werden. Auch die Build-A-Bear-Bärenbauer stehen bereit, um die Gäste willkommen zu heißen und gemeinsam mit ihnen ihre ganz persönlichen Kuschelfreunde zu gestalten.

„Wir möchten, dass die Eröffnung in Hamburg nicht einfach nur ein weiterer Store-Launch ist. Wir möchten einen besonderen Tag schaffen, an dem Familien und Freunde gemeinsam etwas erleben, unsere Maskottchen treffen und ihre eigenen Kuschelfreunde gestalten können. Wir freuen uns darauf, Hamburg unsere ganz eigene Bärenmagie zu zeigen.“

Morten Geschwendtner, CEO und Gründer von Intersource

FAKTEN ZUR ERÖFFNUNG

STORE: Build-A-Bear Workshop – Westfield Überseequartier Hamburg

DATUM: 11. September 2026

ERÖFFNUNG: um 10:00 Uhr

ORT: Westfield Überseequartier, Hamburg

BESONDERE HIGHLIGHTS ZUR ERÖFFNUNG

? Feierlicher Banddurchschnitt zum Start

? Meet & Greet mit den Build-A-Bear-Maskottchen Bearemy & Pawlette

? Neue Produkte, darunter Kuscheltiere aus verschiedenen Lizenzen

? Die Build-A-Bear-Bärenbauer gestalten gemeinsam mit den Gästen eine unvergessliche Feier

? Ein besonderer Eröffnungstag für Familien, Kinder, Teenager und Build-A-Bear-Fans

Über Build-A-Bear Workshop in Deutschland. Build-A-Bear Workshop ist ein internationales Erlebnis-Konzept, bei dem Gäste ihren eigenen Kuschelfreund Schritt für Schritt individuell gestalten – vom Aussuchen über das Befüllen und das Herzritual bis zur persönlichen Note. In Deutschland wird die Marke von Intersource betrieben; mit der Eröffnung in Hamburg wächst das Store-Netzwerk auf acht Standorte in Deutschland.

PRESSEKONTAKT

Christof Sauck, Country Manager Intersource Germany GmbH, cs@intersource.dk, 01624984435