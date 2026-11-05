Bundesweiter Vorlesetag 2026: Große Stimmen, kleine Geschichten und ein Abend mit Oliver Kalkofe in den Spandau Arcaden

Prominenter Besuch zum Bundesweiten Vorlesetag der Stiftung Lesen am 20. November: Oliver Kalkofe liest um 18:30 Uhr aus seinem aktuellen Buch ??Nie war Früher schöner als Jetzt??. Schon am Vormittag verwandeln bekannte Synchronstimmen, Schauspieler und Spandaus Bezirksbürgermeister Frank Bewig die Spandau Arcaden in eine große Vorleselounge für Kitagruppen aus dem Kiez.

Anlässlich des Bundesweiten Vorlesetages der Stiftung Lesen am 20.11. 2026 laden die Spandau Arcaden zu einem besonderen Tag voller Geschichten ein.

Während am Vormittag zahlreiche Kitagruppen in den Genuss spannender und lustiger Kinderbücher kommen, wartet am Abend ein echtes Highlight auf alle Literatur- und Comedyfans: Oliver Kalkofe ist zu Gast und liest ab 18:30 Uhr aus seinem aktuellen Buch ??Nie war Früher schöner als Jetzt??. Der Eintritt ist frei.Der bekannte Comedian, Schauspieler und Satiriker nimmt sein Publikum mit auf eine ebenso humorvolle wie pointierte Reise durch Vergangenheit und Gegenwart. Wer Kalkofe kennt, weiß: Hier wird nicht einfach nur vorgelesen. Mit seinem unverwechselbaren Humor, seiner markanten Stimme und jeder Menge Wortwitz verspricht der Abend beste Unterhaltung.

Die Lesung findet direkt im Eingangsbereich der Buchhandlung Thalia in den Spandau Arcaden statt. Beginn ist um 18:30 Uhr, die Veranstaltung endet gegen 20:00 Uhr.

Von Benjamin Blümchen bis zum Bezirksbürgermeister

Bereits am Vormittag dreht sich in den Spandau Arcaden alles um die jüngsten Bücherfans. Zwischen 10:00 und 14:00 Uhr verwandelt sich eine Fläche im ersten Obergeschoss in eine gemütliche Vorleselounge. Auf Sitzsäcken und Strohballen können es sich die Kinder bequem machen und den Geschichten lauschen.

Mit dabei sind unter anderem bekannte Stimmen, die viele Kinder aus Hörspielen und dem Fernsehen kennen: Matti Klemm, unter anderem die Stimme von Benjamin Blümchen, und Peggy Pollow, die beispielsweise Schubia Punkerhexe aus der Welt von Bibi Blocksberg ihre Stimme leiht. Auch Schauspieler Roman Shamov, radioeins-Moderator Sven Oswald und Spandaus Bezirksbürgermeister Frank Bewig greifen zum Kinderbuch und lesen den kleinen Gästen vor.Die rund halbstündigen Vorleserunden sind für angemeldete Kitagruppen vorgesehen. Gelesen werden kindgerechte Geschichten, Lieblingsbücher der Vorlesenden und ausgewählte Buchempfehlungen. Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos.

Anmeldungen sind noch möglich unter kontakt@candystormpr.de.Mit der Aktion beteiligen sich die Spandau Arcaden erneut am Bundesweiten Vorlesetag der Stiftung Lesen und möchten die Freude am Lesen und Vorlesen fördern. Denn Geschichten verbinden Generationen, regen die Fantasie an und machen vor allem eines: gemeinsam Spaß.