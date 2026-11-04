Camera Control Centre: neue Software für PTZ- und Multi-Kamera-Produktionen

Canon kündigt mit Camera Control Centre eine neue, kostenlose Software an, die Einrichtung, Steuerung und Management von PTZ-Kameras sowie Multi-Kamera-Produktionen auf einer zentralen Plattform zusammenführt.

Die Software steht ab Januar 2027 zum Download bereit und ersetzt mehrere bislang separat genutzte Anwendungen durch einen einheitlichen Workflow. So lassen sich Prozesse von der Erstkonfiguration über den Live-Betrieb bis zum laufenden Systemmanagement einfacher und effizienter gestalten.

Mit zunehmender Komplexität moderner Videoproduktionen stehen Teams vor der Herausforderung, Produktionen mit begrenzten Ressourcen effizient umzusetzen. Camera Control Centre vereinfacht zentrale Aufgaben durch eine einheitliche Benutzeroberfläche für die Kamerasuche, Einrichtung, Steuerung, Farbabstimmung und Geräteverwaltung.

Die Software richtet sich an Broadcaster, Bildungseinrichtungen, Unternehmen sowie öffentliche Organisationen. Sie unterstützt Anwender dabei, Workflows zu standardisieren, eine konsistente Bildqualität sicherzustellen und Produktionen flexibel zu skalieren.

Eine zentrale Anwendung für effizientere Workflows

Bislang waren für Aufgaben wie Kameraeinrichtung, PTZ-Steuerung, Farbabstimmung und Systemmanagement mehrere unterschiedliche Anwendungen erforderlich. Camera Control Centre bündelt diese Funktionen in einer einheitlichen Benutzeroberfläche und reduziert damit den Wechsel zwischen verschiedenen Tools. Gleichzeitig werden Multi-Kamera-Produktionen effizienter gestaltet.

Die Software unterstützt den gesamten Produktionsworkflow, darunter:

• Kamerasuche und Erstkonfiguration

• Fernsteuerung von PTZ-Kameras

• Farbabstimmung zwischen Canon Kameras und Kameras anderer Hersteller

• Firmware-Updates und Geräteverwaltung

• Zentrales Monitoring und Management

Neue Funktionen für mehr Effizienz und konsistente Bildqualität

Zusätzlich zu bestehenden Funktionen bietet Camera Control Centre neue Werkzeuge, die ohne zusätzliche Kosten verfügbar sind:

Schnelle Farbabstimmung und Bildeinstellung

Bis zu vier Kamerasignale können gleichzeitig verglichen werden. Einstellungen wie Weißabgleich, Verschlusszeit und Blende lassen sich zentral über eine Oberfläche anpassen.

Simulation von Bildausschnitt und Bildwinkel

Bereits vor der Installation kann die Kameraposition geplant werden. Dabei werden Bildausschnitt und Bildwinkel anhand des Kameramodells und der Motivdistanz simuliert.

Kameragruppen für konsistente Setups

Einstellungen können kameraübergreifend gespeichert und jederzeit wieder abgerufen werden. Das reduziert den Einrichtungsaufwand und sorgt für eine konsistente Umsetzung über mehrere Produktionen hinweg.

Für skalierbare Produktionsumgebungen entwickelt

Camera Control Centre unterstützt bis zu 200 kompatible Geräte und ermöglicht damit die zentrale Verwaltung umfangreicher Kamerainstallationen über eine einzige Anwendung. Funktionen für die gruppenweise Verwaltung erleichtern zudem Konfiguration, Updates und Wartung mehrerer Kameras.

Durch die Zusammenführung von Einrichtung, Steuerung und Management auf einer Plattform hilft Camera Control Centre dabei, die Komplexität von Multi-Kamera-Produktionen zu reduzieren, ein konsistentes Produktionsergebnis sicherzustellen und Videoproduktionen effizient zu skalieren.

Verfügbarkeit

Camera Control Centre steht ab Januar 2027 als kostenloser Download zur Verfügung.