Camino und Nittetsu starten gemeinsam mit Ausenco die nächste Phase des Detail-Engineerings für das Kupferprojekt Puquios in Chile

Camino Minerals Corporation (TSXV:COR) (OTCID:CAMZF) („Camino“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach dem erfolgreichen Abschluss der Critical-Engineering-Phase-Studie mit Ausenco offiziell die Auftaktbesprechung abgehalten hat, um die nächste Phase des Detail-Engineerings mit Ausenco Chile Ltda. („Ausenco“) für das Kupferprojekt Puquios (das „Projekt Puquios“) einzuleiten.

Der Übergang zum Detail-Engineering stellt einen wichtigen Schritt dar, um das Projekt voranzutreiben, technische Spezifikationen festzulegen und das Projekt Puquios auf die Bauphase vorzubereiten.

Marcelo Bruna, CEO des Puquios-Joint-Ventures, sagte: „Mit dem Beginn des Detail-Engineerings konzentriert sich das Führungsteam weiterhin auf die strenge Überwachung der Meilensteine und die Kostenkontrolle, während wir auf den ersten Spatenstich zusteuern.“

Jay Chmelauskas, CEO von Camino, fügte hinzu: „Wir arbeiten eng mit Nittetsu zusammen, um Vereinbarungen über die Beschaffung einer potenziellen japanischen Kreditfazilität für den Baubeginn abzuschließen, und die nächste Phase des Detail-Engineerings hält das Projekt auf Kurs. Ausenco ist ein erstklassiges Engineering- und Beratungsunternehmen, das bereits frühere technische Studien für das Projekt Puquios durchgeführt hat und gut aufgestellt ist, um das Projekt in die Bauphase zu führen.“

Die Phase des Detail-Engineerings wird unter den folgenden Rahmenbedingungen durchgeführt:

Gesamter Engineering-Aufwand: geschätzt auf 85.000 Arbeitsstunden für spezialisierte Engineering-Leistungen.

Phasendauer: geplant über einen Zeitraum von 12 Monaten, um das Projekt während der Bauphase im Zeitplan zu halten.

Kapitalzuweisung: im Wert von 6,2 Mio. US$, zugewiesen und optimiert im Rahmen des Budgets für die Investitionskosten des Projekts.

Wertschöpfung: Bereitstellung präziser Daten zur Rationalisierung der Beschaffung und Minimierung von Nacharbeiten vor Ort durch den Einsatz fortschrittlicher 2D- und 3D-Modellierung sowie Optimierung der Baubarkeit.

Über Ausenco

Ausenco ist ein weltweit tätiges Engineering-, Beratungs- und Projektabwicklungsunternehmen, das speziell auf die Mineral- und Metallindustrie ausgerichtet ist. Mit drei Jahrzehnten globaler Erfahrung arbeitet Ausenco Seite an Seite mit seinen Kunden, um komplexe Herausforderungen von der ersten Studie bis zur endgültigen Stilllegung zu meistern – in jeder Phase und auf fünf Kontinenten. Die Mitarbeiter von Ausenco, die tief in der Mineral- und Metallindustrie verwurzelt sind, vereinen fundiertes technisches Wissen, praktische Erfahrung und hart erarbeitete Erkenntnisse, um praxisorientierte, zukunftsorientierte Lösungen zu liefern, die Risiken reduzieren und Wertpotenziale erschließen – (www.ausenco.com).

Über Camino

Camino ist ein Kupferexplorationsunternehmen in der Entdeckungs- und Erschließungsphase. Über Cuprum Resources Chile SpA, ein 50/50-Joint-Venture mit Nittetsu Mining Co., Ltd., treibt Camino das baureife Kupferprojekt Puquios in Chile in Richtung Erschließung und Produktion voran. Camino treibt sein IOCG-Kupferprojekt Costa de Cobre in Peru – ein Joint Venture mit Nittetsu Mining, an dem Camino zu 65 % beteiligt ist – bis zur Ressourcenabgrenzung und -erschließung voran und strebt dabei weitere Entdeckungen an. Camino hat außerdem die Genehmigung für Explorationsbohrungen im porphyrischen Kupferprojekt Maria Cecilia erhalten, um seine NI 43-101-konformen Ressourcen zu erweitern. Darüber hinaus hat Camino seinen Landbesitz im Rahmen seines Kupfer- und Silberprojekts Plata Dorada vergrößert. Camino strebt den Erwerb eines Portfolios fortgeschrittener Kupfer-Assets an, die das Potenzial haben, Kupfer für eine zunehmend elektrifizierte, kupferintensive Weltwirtschaft zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Camino unter www.caminocorp.com.

IM NAMEN DES BOARDS

/S/ „Jay Chmelauskas“

President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Camino Investor Relations

info@caminocorp.com

Tel.: (604) 493-2058

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf Annahmen und Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen hinsichtlich der Erwartung, eine Kreditfazilität zu erhalten, des Beginns der Inanspruchnahme und des Baus des Projekts Puquios sowie der Aussichten auf eine Ausweitung des Geschäfts durch Technologie oder auf andere Weise. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen auf der Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als unrichtig erweisen, und die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten des Unternehmens von den Erwartungen des Managements abweichen können; dass sich geologische Interpretationen, einschließlich der Kontinuität oder Ausdehnung von mineralisierten Körpern, durch weitere Bohrungen ändern können; dass das Unternehmen die Vorteile von Joint Ventures und/oder strategischen Partnerschaften möglicherweise nicht realisieren kann; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, erforderliche Genehmigungen, Zulassungen und Freigaben zu erhalten, oder dass es dabei zu Verzögerungen kommt; betriebliche und technische Risiken, die mit der Exploration verbunden sind; dass die geplante Kreditfazilität möglicherweise nicht zu den derzeit vorgesehenen Bedingungen oder überhaupt nicht abgeschlossen werden kann; sowie Risiken im Zusammenhang mit der Lage an den Aktien- und Rohstoffmärkten. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

QUELLE: Camino Minerals Corp.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Übermittelt durch das IRW-Press News-Service der IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. des Research ist alleine der Ersteller der Nachricht verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.