Canon begrüsst 25 neue Kreative in seinem Ambassador Programm

Canon nimmt in diesem Jahr 25 neue Kreative in sein Ambassador Programm auf. Das 2008 ins Leben gerufene Programm vereint Fotografen und Filmschaffende aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Als Canon Ambassadors geben sie ihre Erfahrung und ihr Wissen weiter, vermitteln Einblicke in ihre Arbeit und stehen mit Canon im Austausch zu aktuellen Entwicklungen in Fotografie, Film und visuellem Storytelling.

Der Schweizer Canon Ambassador Martin Bissig ist auf Outdoor- und Actionsportfotografie spezialisiert. Die Aufnahme entstand mit einer Canon EOS R5 Mark II und einem RF 28-70mm F2 L USM bei 28 mm, 1/640 Sek., f/2 und ISO 12800. © Martin Bissig

Die Auswahl der Canon Ambassadors erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren. Die Kandidaten werden von Canon Teams aus der gesamten EMEA-Region nominiert und anschließend von einer unabhängigen Jury aus 16 Experten der Foto- und Filmbranche bewertet. In die Bewertung fließen unter anderem die Qualität und Wirkung der Arbeiten, die individuelle kreative Handschrift, Werte und Innovationskraft sowie das Engagement für die Foto- und Filmcommunity ein. Auf dieser Grundlage spricht die Jury ihre Empfehlungen für die Aufnahme in das Programm aus.

„Die Canon Ambassadors gehören zu den talentiertesten und einflussreichsten Fotografen und Filmschaffenden der EMEA-Region und stehen für eine große Vielfalt an Genres, Perspektiven und kreativen Disziplinen“, sagt Go Ito, ITCG Marketing Director, Canon DACH. „Mit dem Programm bringen wir eine Community visueller Storyteller zusammen, die nicht nur mit ihrer Arbeit inspiriert, sondern auch Wissen vermittelt, Nachwuchstalente begleitet und fördert und gemeinsam mit Canon die Zukunft des Imaging mitgestaltet.“

Weitere Informationen sowie eine Übersicht aller Canon Ambassadors finden Sie unter: https://www.canon.de/pro/ambassadors/