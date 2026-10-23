Canon entwickelt Printer-EDR-Technologie für Druck- und Multifunktionssysteme

Mit der zunehmenden Vernetzung von Druck- und Multifunktionssystemen wachsen auch die Anforderungen an deren Absicherung. Canon hat deshalb eine neue Printer-EDR-Technologie entwickelt, die zentrale Prinzipien von Endpoint Detection and Response (EDR) auf ausgewählte Druck- und Multifunktionssysteme überträgt. Die Lösung wird ab Dezember 2026 als Firmware-Update für kompatible Modelle der Serien imageFORCE, imageRUNNER und imageRUNNER ADVANCE DX verfügbar sein.

Printer EDR erweitert die Sicherheitsfunktionen von Canon um die kontinuierliche Analyse des Systemverhaltens. Die Technologie unterstützt Unternehmen dabei, verdächtige Aktivitäten frühzeitig zu erkennen, potenzielle Sicherheitsvorfälle zu identifizieren und darauf zu reagieren. Dazu kombiniert Canon eigene Verfahren zur Verhaltensanalyse mit Erkennungsszenarien auf Basis des MITRE ATT&CK-Frameworks. Canon wird diese kontinuierlich weiterentwickeln, um neue Angriffstechniken berücksichtigen zu können.

„Sicherheitsstrategien konzentrieren sich häufig auf PCs, Server und mobile Geräte. Druck- und Multifunktionssysteme geraten dabei leicht aus dem Blick, obwohl sie sensible Informationen verarbeiten und Teil geschäftskritischer Prozesse sind. Mit Printer EDR unterstützen wir Unternehmen dabei, diese Systeme stärker in bestehende Sicherheitsprozesse einzubinden und potenzielle Bedrohungen frühzeitig zu erkennen“, sagt Ralph Schmid, Director Marketing & Innovation bei Canon Deutschland und Schweiz.

Druck- und Multifunktionssysteme als Teil moderner Sicherheitsarchitekturen

Druck- und Multifunktionssysteme sind heute häufig mit Unternehmensnetzwerken, Cloud-Diensten und geschäftskritischen Anwendungen verbunden. Gleichzeitig verarbeiten sie sensible Informationen und sind Bestandteil dokumentenbasierter Geschäftsprozesse. Vor diesem Hintergrund gewinnen Transparenz, Überwachung und Reaktionsfähigkeit auch in Druckumgebungen zunehmend an Bedeutung.

Printer EDR unterstützt Unternehmen dabei, die Sicherheitsüberwachung ihrer Druckumgebungen stärker in bestehende IT- und Security-Prozesse einzubinden. Damit ergänzt die Technologie Sicherheitsmaßnahmen für klassische Endpunkte wie PCs, Server oder mobile Geräte um einen weiteren Bestandteil der Unternehmens-IT.

Erkennung komplexer Angriffsmuster

Printer EDR analysiert fortlaufend Aktivitäten auf dem System und bewertet diese im jeweiligen Nutzungskontext. Dadurch lassen sich auch Angriffsmuster identifizieren, die bei isolierter Betrachtung einzelner Ereignisse unauffällig erscheinen können.

Die Technologie nutzt Erkennungsszenarien auf Basis des MITRE ATT&CK-Frameworks, das Angriffsverfahren und Verhaltensmuster systematisch beschreibt. Ergänzend kommen Canon-eigene Verfahren zur Verhaltensanalyse zum Einsatz. Dadurch können neben bekannten Angriffsmustern auch verdächtige Aktivitäten erkannt werden, die auf bislang unbekannte Bedrohungen hindeuten.

Automatisierte Reaktion und Administratorbenachrichtigung

Wird ein potenzieller Sicherheitsvorfall erkannt, kann das System automatisch geeignete Gegenmaßnahmen einleiten. Dazu zählen beispielsweise das Blockieren verdächtiger Kommunikationsvorgänge oder die Wiederherstellung veränderter Systemeinstellungen.

Informationen zu erkannten Vorfällen werden über das Bedienfeld des Systems bereitgestellt und können zusätzlich an Administratoren oder bestehende Log-Management-Systeme übermittelt werden. Dadurch erhalten IT- und Sicherheitsteams zusätzliche Transparenz über sicherheitsrelevante Ereignisse innerhalb ihrer Druckinfrastruktur.

Durch die frühzeitige Erkennung und automatisierte Reaktion unterstützt die Technologie Unternehmen dabei, Risiken wie Informationsabfluss, Manipulation von Systemeinstellungen oder Unterbrechungen von Geschäftsprozessen zu reduzieren.

Teil von Canon Business Security

Printer EDR ist Bestandteil von Canon Business Security, dem Sicherheitsansatz von Canon für Druck-, Dokumenten- und Informationsinfrastrukturen. Dieser basiert auf dem Zusammenspiel sicher entwickelter Technologien, identitätsbasierter Zugriffskontrolle und Zero-Trust-Prinzipien.

Durch die Kombination aus sicheren Endgeräten, Softwarelösungen und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg unterstützt Canon Unternehmen dabei, Informationen zu schützen, Zugriffe zu kontrollieren und Sicherheitsrisiken über Geräte, Dokumente, Prozesse und Daten hinweg zu reduzieren.

Mit Printer EDR ergänzt Canon diesen Ansatz um zusätzliche Funktionen zur Erkennung und Reaktion auf potenzielle Sicherheitsvorfälle und unterstützt die Einbindung von Druckinfrastrukturen in übergreifende Security Operations.

Verfügbarkeit

Printer EDR wird ab Dezember 2026 als Firmware-Update für ausgewählte Modelle der Serien imageFORCE, imageRUNNER und imageRUNNER ADVANCE DX bereitgestellt.

Die vollständige Liste kompatibler Systeme ist nachfolgend aufgeführt.

imageFORCE C7165

imageFORCE C5100 Series

imageFORCE 6100 Series

imageFORCE C611 Series

imageFORCE 8100 Series

imageFORCE 710 Series

imageFORCE C3100 Series

imageFORCE 4100 Series

imageFORCE C3026

imageFORCE 4000 Series

imagePRESS C270

imagePRESS C265

imageRUNNER ADVANCE C5800 Series

imageRUNNER ADVANCE DX C3900 Series

imageRUNNER ADVANCE DX 8900 Series

imageRUNNER ADVANCE DX 6900 Series

imageRUNNER ADVANCE DX 6800 Series

imageRUNNER ADVANCE DX 4900 Series

imageRUNNER ADVANCE DX C478

imageRUNNER ADVANCE C359/C259

imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529

imageRUNNER C3300 Series

imageRUNNER 2900 Series

imageRUNNER 2224

imageRUNNER 2224 II/2425 II

Die Canon Deutschland GmbH mit Sitz in Krefeld ist die nationale Vertriebsorganisation von Canon Europe und damit Teil der EMEA-Struktur von Canon Inc., einem weltweit führenden Anbieter von Imaging-Technologien und -Lösungen. Canon ist seit den frühen 1970er-Jahren im deutschen Markt präsent und unterstützt Kunden seit über 50 Jahren als verlässlicher Partner für Innovation, Qualität und Zusammenarbeit.

Im Einklang mit der globalen Unternehmensphilosophie Kyosei – zusammen leben und arbeiten für das Gemeinwohl – verbindet Canon technologische Innovationskraft mit gesellschaftlicher Verantwortung.

Das Unternehmen vermarktet ein breites Portfolio an Produkten und Lösungen in den Bereichen Consumer Imaging, B2B-Imaging, Business Solutions sowie Professional Printing. Canon Deutschland unterstützt Privatkunden, Unternehmen und öffentliche Institutionen dabei, ihre Kommunikations- und Arbeitsprozesse wirtschaftlich, sicher und effizient zu gestalten.

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