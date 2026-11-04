Canon erweitert die Cinema EOS Serie mit neuen Firmware-Updates für EOS C400, EOS C80 und EOS C50

Canon kündigt neue Firmware-Updates für die Cinema EOS Serie an. Die Aktualisierungen für die EOS C400, EOS C80 und EOS C50 basieren auf Kundenfeedback und den sich wandelnden Anforderungen moderner Produktionsumgebungen. Sie bieten neue Funktionen für Broadcast- und Virtual-Production-Workflows, erweiterte Möglichkeiten für Filmproduktionen sowie neue Optionen zur individuellen Anpassung von Bedienelementen und Kamerasteuerung. Darüber hinaus unterstützt die EOS C50 künftig kompatible Canon Speedlite Blitzgeräte. Mit diesen Neuerungen entwickelt Canon die Cinema EOS Serie kontinuierlich weiter und unterstützt Filmschaffende, Broadcaster sowie hybride Content Creator, die Foto- und Videoinhalte gleichermaßen produzieren.

Optimierte Broadcast- und Virtual-Production-Workflows

Mit dem Firmware-Update erhalten die EOS C400, EOS C80 und EOS C50 eine Multi-Matrix-Funktion zur präziseren Anpassung von Farben und Sättigung. Dadurch lassen sich mehrere Kameras noch einfacher aufeinander abstimmen und in bestehende Farbworkflows sowie Produktionsumgebungen mit LED-Volumes integrieren.

Darüber hinaus umfasst das Update weitere Verbesserungen für anspruchsvolle Broadcast- und Virtual-Production-Anwendungen. Dazu zählen optimierte CV-Metadaten für Fokus- und Zoom-Encoder-Daten, die Anpassung des Schwarzpegels bei Aufnahmen in Canon Log 2 und Canon Log 3 sowie die Unterstützung der Bildstabilisierung bei Objektiven mit Brennweiten von mehr als 1.000 mm.

Zusätzlich bietet die Audioausgabe im Slow-&-Fast-Modus mehr Flexibilität für Produktionen, beispielsweise im Sportbereich, die zwischen Highspeed-Aufnahmen und Interviews wechseln.

Erweiterte Funktionen für professionelle Filmproduktionen

Für professionelle Anwender der EOS C400 und EOS C80 erweitert das Firmware-Update die Autofokus-Unterstützung im Slow-&-Fast-Modus um zusätzliche Bildraten zwischen 60 und 120 Bildern pro Sekunde, darunter 72p, 75p, 90p und 96p.

Dadurch profitieren Anwender von der leistungsstarken Autofokus-Nachführung von Canon in noch mehr Zeitlupenszenarien. Dies eröffnet zusätzliche Möglichkeiten für Film-, Dokumentar-, Werbe- und Musikvideoproduktionen.

Darüber hinaus wurden die Informationen auf dem Kameradisplay erweitert. Zusätzliche Anzeigen wie Base ISO und Lüfterstatus erleichtern die Überwachung wichtiger Kameraeinstellungen und Betriebsparameter während des Drehs.

Speedlite-Unterstützung für die EOS C50

Mit dem Firmware-Update unterstützt die EOS C50 künftig kompatible Canon Speedlite Blitzgeräte über den Multifunktions-Zubehörschuh. Diese Erweiterung bietet insbesondere professionellen Fotografen sowie Anwendern, die Foto- und Videoaufnahmen gleichermaßen erstellen, zusätzliche Flexibilität. So lassen sich beispielsweise bei Hochzeiten oder Veranstaltungen hochwertige Fotos mit Blitz und Videoaufnahmen mit derselben Kamera realisieren.

Zu den unterstützten Zubehörprodukten zählen Speedlite Blitzgeräte der EL- und EX-Serie, Makroblitze sowie Speedlite Transmitter. Für die Verwendung konventioneller Speedlite Blitzgeräte mit Fünf-Pin-Anschluss wird der Multifunktions-Zubehörschuh-Adapter AD-E1 benötigt. Der Adapter erhält die Staub- und Spritzwasserschutzeigenschaften der Kamera.

Mehr Individualisierung und Kontrolle

Auf Wunsch vieler Anwender erweitert Canon die Möglichkeiten zur individuellen Tastenbelegung bei EOS C400, EOS C80 und EOS C50. Zusätzliche Funktionen können RF-Objektivtasten, Kamerawahlrädern und frei belegbaren Tasten zugewiesen werden. Dazu gehören unter anderem der direkte Zugriff auf Autofokus-Funktionen, den digitalen Telekonverter, Sensormodi oder Belichtungseinstellungen.

Die neuen Funktionen erlauben es professionellen Anwendern, die Kamerabedienung noch stärker an ihre individuellen Anforderungen und Arbeitsweisen anzupassen. Das sorgt für effizientere Workflows und eine intuitivere Bedienung am Set.

Mit den neuen Funktionen und Optimierungen entwickelt Canon die Cinema EOS Serie kontinuierlich weiter und unterstützt damit ein breites Spektrum professioneller Produktionsanforderungen. Anwender erhalten zusätzliche Möglichkeiten, das Potenzial ihrer bestehenden Systeme auszuschöpfen und ihre Workflows flexibel zu gestalten.

Verfügbarkeit

Die neuen Firmware-Updates für die EOS C400, EOS C80 und EOS C50 stehen ab Dezember 2026 kostenlos unter www.canon.de/support zum Download bereit.

Die Canon Deutschland GmbH mit Sitz in Krefeld ist die nationale Vertriebsorganisation von Canon Europe und damit Teil der EMEA-Struktur von Canon Inc., einem weltweit führenden Anbieter von Imaging-Technologien und -Lösungen. Canon ist seit den frühen 1970er-Jahren im deutschen Markt präsent und unterstützt Kunden seit über 50 Jahren als verlässlicher Partner für Innovation, Qualität und Zusammenarbeit.

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