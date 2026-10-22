Canon stärkt länderübergreifende Führung von IPSG in Deutschland und der Schweiz

Canon richtet die Führung seines Geschäftsbereichs Integrated Printing & Solutions Group (IPSG) in Deutschland und der Schweiz künftig länderübergreifend aus. Jodok Ludwig, Senior Director und Head of IPSG, trägt seit dem 1. September die Gesamtverantwortung für beide Märkte. Seit dem 1. Oktober unterstützt ihn ein gemeinsames Senior Leadership Team, das zentrale Aufgaben in Geschäftsentwicklung, Vertrieb, Marketing und Service verantwortet. Canon stärkt damit die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Schweiz und schafft klare Zuständigkeiten über beide Länder hinweg.

„Unsere Märkte verändern sich schnell und mit ihnen die Anforderungen unserer Kunden und Partner. Mit dem neuen Führungsteam bündeln wir Kompetenzen, verkürzen Entscheidungswege und können Chancen in Deutschland und der Schweiz konsequenter nutzen. Entscheidend ist dabei der Mehrwert für unser Geschäft: mehr Geschwindigkeit, klare Verantwortlichkeiten und die Fähigkeit, unsere Marktkenntnis, Technologiekompetenz und Kundennähe noch gezielter einzusetzen. Jodok Ludwig und sein Team bringen die Erfahrung, die Führungskompetenz und das Marktverständnis mit, um die Stärken beider Märkte erfolgreich zusammenzuführen“, sagt Dr. Markus Naegeli, Geschäftsführer von Canon Deutschland und CEO von Canon Schweiz.

Jodok Ludwig ist seit Dezember 2021 bei Canon Schweiz tätig. Als Sales Director Document Solutions verantwortete er zunächst den B2B-Vertrieb und führte anschließend die Bereiche Workspace und Production Sales. Zuletzt leitete er IPSG in der Schweiz. Ludwig verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im B2B- und B2C-Vertrieb sowie in der Führung und Weiterentwicklung von Vertriebsorganisationen.

„Deutschland und die Schweiz bringen starke Kundenbeziehungen, umfassendes Know-how und erfahrene Teams mit. Entscheidend ist für mich, diese Stärken miteinander zu verbinden und gleichzeitig nah an unseren Kunden und Partnern zu bleiben. Wenn wir Wissen über Ländergrenzen hinweg besser nutzbar machen, voneinander lernen und Verantwortlichkeiten klar verankern, können wir schneller und gezielter handeln. Darauf möchte ich gemeinsam mit den Teams aufbauen und unser Geschäft in beiden Märkten konsequent weiterentwickeln“, sagt Jodok Ludwig, Senior Director und Head of IPSG Deutschland und Schweiz.

Jodok Ludwig folgt in Deutschland auf Xander Groenewegen, der seit dem 1. September 2026 als Senior Director IPSG Canon Central & East das Direkt- und Indirektgeschäft der neu geschaffenen Region Central & East verantwortet. Canon Deutschland dankt Xander Groenewegen für seinen Beitrag zur Weiterentwicklung des Geschäfts und wünscht ihm für seine neue Aufgabe weiterhin viel Erfolg.

Erfahrenes Führungsteam für Deutschland und die Schweiz

Patrick Bischoff übernimmt als Director Commercial Planning & Management eine zentrale Rolle in der länderübergreifenden Steuerung von IPSG. Zugleich ist er Stellvertreter von Jodok Ludwig und verantwortet gemeinsam mit ihm die Führung des Geschäftsbereichs. Der langjährige Canon Manager war zuvor als Director Marketing & Strategy und Commercial Desk bei Canon Deutschland tätig.

Ralph Schmid übernimmt als Director Marketing & Innovation die Verantwortung für die Marketing-Bereiche in Deutschland und der Schweiz. Seit 2016 verantwortet er Marketing und Corporate Communications bei Canon Schweiz und hat dort die Weiterentwicklung der Marketing- und Kommunikationsabteilung maßgeblich geprägt.

Auch der Vertrieb wird stärker über beide Märkte hinweg ausgerichtet. Robert Pasquier übernimmt als Director Corporate & Public Sales die Verantwortung für das Geschäft mit Unternehmenskunden und dem öffentlichen Sektor. Der langjährige Canon Manager führte zuletzt das Direktvertriebsgeschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen im Workspace-Segment bei Canon Schweiz.

Alicia Cifré Trassierra übernimmt zusätzlich zu ihrer bisherigen Funktion als Head of Production bei Canon Deutschland die Rolle des Director Graphic Arts Sales und verantwortet damit das Graphic-Arts-Geschäft in Deutschland und der Schweiz. Sie ist seit mehr als 35 Jahren bei Canon tätig.

Hans-Joachim Soldan übernimmt als Director Partner Sales das Partnergeschäft für beide Länder. Er gehört Canon seit fast 30 Jahren an und verantwortet die Vermarktung des B2B-Portfolios über IT-Service-Provider, Systemhäuser, Fachhandelspartner und Distributoren.

Michael Maunz übernimmt als Director IM & Solution Sales die Bereiche Information Management und Solutions. Seit seinem Eintritt bei Canon Schweiz im Jahr 2018 war er unter anderem als Head of Solutions, Sales Director und Country Manager tätig und verfügt über umfassende Erfahrung in diesen Geschäftsfeldern.

Matthias Hägermann führt als Director Customer Service & Operations die Serviceorganisation in Deutschland und der Schweiz. Er ist seit 2024 bei Canon Deutschland tätig und verfügt über langjährige Führungserfahrung von komplexen Serviceorganisationen.

Die Canon Deutschland GmbH mit Sitz in Krefeld ist die nationale Vertriebsorganisation von Canon Europe und damit Teil der EMEA-Struktur von Canon Inc., einem weltweit führenden Anbieter von Imaging-Technologien und -Lösungen. Canon ist seit den frühen 1970er-Jahren im deutschen Markt präsent und unterstützt Kunden seit über 50 Jahren als verlässlicher Partner für Innovation, Qualität und Zusammenarbeit.

Im Einklang mit der globalen Unternehmensphilosophie Kyosei – zusammen leben und arbeiten für das Gemeinwohl – verbindet Canon technologische Innovationskraft mit gesellschaftlicher Verantwortung.

Das Unternehmen vermarktet ein breites Portfolio an Produkten und Lösungen in den Bereichen Consumer Imaging, B2B-Imaging, Business Solutions sowie Professional Printing. Canon Deutschland unterstützt Privatkunden, Unternehmen und öffentliche Institutionen dabei, ihre Kommunikations- und Arbeitsprozesse wirtschaftlich, sicher und effizient zu gestalten.

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