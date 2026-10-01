Canon zum sechsten Mal in Folge als„Leader“ für Print Security eingestuft

Canon ist im aktuellen „Print Security Landscape 2026“-Report des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens Quocirca zum sechsten Mal in Folge als „Leader“ eingestuft worden. Quocirca hebt insbesondere den mehrschichtigen Sicherheitsansatz von Canon sowie den verstärkten Einsatz KI-basierter Technologien hervor, darunter Machine Learning zur Unterstützung einer sicheren Konfiguration von Druck- und Dokumentenumgebungen.

Quocirca befragt für den „Print Security Landscape 2026“-Report IT-Entscheiderinnen und -Entscheider in den USA sowie in Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Die Ergebnisse zeigen, dass Druckinfrastrukturen trotz eines gestiegenen Bewusstseins für Cyberrisiken für viele Unternehmen weiterhin eine potenzielle Schwachstelle darstellen. 67 Prozent der Befragten geben an, innerhalb der vergangenen zwölf Monate mindestens einen Datenverlust im Zusammenhang mit ihrer Druckumgebung erlebt zu haben.

Als Gründe für die Einstufung als „Leader“ nennt Quocirca unter anderem den mehrschichtigen Sicherheitsansatz von Canon, der Geräteschutz, identitätsbasierte Zugriffskontrollen und die Absicherung von Workflows miteinander verbindet. Als besonderes Differenzierungsmerkmal nennt der Report zudem den verstärkten Einsatz KI-basierter Sicherheitsoptimierung. Dazu zählt unter anderem der Einsatz von Machine Learning in der aktuellen imageFORCE-Generation, der Anwender bei der Konfiguration geeigneter Sicherheitseinstellungen unterstützt.

Auch das „Secure by Design“-Prinzip von Canon wird von Quocirca als Stärke hervorgehoben. Sicherheitsanforderungen fließen dabei bereits in die Produktentwicklung ein und werden über den gesamten Lebenszyklus eines Systems hinweg adressiert. Dazu gehören unter anderem identitätsbasierte Zugriffskontrollen und Maßnahmen zum Schutz von Geräten, Daten und Prozessen. Ergänzt wird dieser Ansatz durch ein wachsendes Software- und Cloud-Portfolio für sichere Druck-, Scan- und Dokumentenprozesse in lokalen und hybriden IT-Umgebungen.

Marc Trennheuser, Senior Manager – Imaging, Printing & Solutions Group, Canon Deutschland: „Cyberbedrohungen nehmen sowohl in ihrer Anzahl als auch in ihrer Komplexität weiter zu. Unternehmen benötigen deshalb Technologiepartner, die sie dabei unterstützen, ihre Druck- und Dokumentenumgebungen zu schützen und ihre operative Resilienz zu stärken. Mit unserem ‚Secure by Design‘-Ansatz entwickeln wir die Sicherheitsfunktionen unserer Produkte und Lösungen kontinuierlich weiter, um die Druckinfrastruktur unserer Kunden auch gegenüber neuen Bedrohungen abzusichern. Dass Quocirca Canon erneut als ‚Leader‘ einstuft, spiegelt unser langjähriges Engagement für sichere Technologien und die Unterstützung unserer Kunden beim Aufbau resilienter IT-Umgebungen wider.“

Imken Lamballais, Manager Workspace Product Marketing, Canon Deutschland: „Print- und Dokumenteninfrastrukturen sind heute ein fester Bestandteil moderner IT-Umgebungen und müssen entsprechend in übergreifende Sicherheitskonzepte eingebunden werden. Entscheidend ist eine 360-Grad-Perspektive auf Sicherheit – von der Gerätekonfiguration und Zugriffskontrolle bis zum Schutz von Daten und Workflows. Genau deshalb betrachten wir Sicherheit nicht als Einzelfunktion, sondern über den gesamten Lebenszyklus von Geräten, Daten und Prozessen hinweg.“

Diese Bereiche hebt Quocirca besonders hervor:

imageFORCE: Die aktuelle Generation der Canon Office-Systeme nutzt Machine Learning, um Anwender bei der sicheren Konfiguration ihrer Systeme zu unterstützen. Die integrierte „Security Environment Estimation Technology“ analysiert die jeweilige Einsatzumgebung und empfiehlt automatisch geeignete Sicherheitseinstellungen. Dadurch soll das Risiko von Fehlkonfigurationen reduziert werden.

uniFLOW Online: Mit uniFLOW Online bietet Canon eine cloudbasierte Plattform für das Druck- und Scanmanagement. Sie unterstützt unter anderem die sichere Verarbeitung von Dokumenten sowie den Schutz von Zugangsdaten. Funktionen für Flottenüberwachung und Remote Management helfen dabei, definierte Sicherheitsstandards einzuhalten, Firmware und Sicherheitsupdates aktuell zu halten und Abweichungen zwischen Gerätekonfigurationen zu reduzieren.

Identitätsbasierte Zugriffskontrolle: Zero-Trust-Prinzipien, Verschlüsselung und die Unterstützung von Multi-Faktor-Authentifizierung sowie Smartcards und Verzeichnisdiensten ermöglichen eine kontrollierte Nutzung von Druck- und Scanfunktionen. Dazu gehört beispielsweise die sichere Freigabe von Druckaufträgen erst nach erfolgreicher Authentifizierung – sowohl in lokalen als auch in hybriden Arbeitsumgebungen.

Schutz über den gesamten Gerätelebenszyklus: Canon bietet Sicherheitsfunktionen und Services, die Druckinfrastrukturen von der Inbetriebnahme über den laufenden Betrieb bis zur Außerbetriebnahme unterstützen. Dazu zählen unter anderem Maßnahmen zum sicheren Löschen von Daten am Ende der Nutzungsdauer. Ergänzend arbeitet Canon mit Partnern in Bereichen wie Penetration Testing und Security Assurance zusammen und unterstützt die automatisierte Bereitstellung von Sicherheitsupdates und Patches.

Grundlagen für den sicheren Betrieb: Mehrschichtige Sicherheitsfunktionen sowie Monitoring- und Reporting-Möglichkeiten unterstützen Unternehmen dabei, Integrität und Vertraulichkeit zu schützen und interne Sicherheitsrichtlinien umzusetzen. Auf Geräteebene ermöglichen unter anderem Syslog-basierte SIEM-Integrationen die Einbindung von Drucksystemen in übergreifende Sicherheits- und Monitoringkonzepte. Etablierte Sicherheits-Institutionen unterstützen zudem den Umgang mit Schwachstellen und Sicherheitsvorfällen. Bei ausgewählten Systemen bietet Trellix Embedded Control eine zusätzliche integrierte Schutzebene zur Abwehr potenzieller Malware-Bedrohungen.

Weitere Informationen zum Sicherheitsansatz von Canon finden Sie unter: www.canon.de/business/solutions/security/information-security-solutions/