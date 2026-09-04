Capterra kürt Passwork zur Shortlist 2026 im Bereich Passwortmanagement

Passwork wurde in die Capterra Shortlist 2026 für Passwortmanagement aufgenommen. Die Shortlist zeichnet Produkte mit den höchsten Nutzerbewertungen und der stärksten Kategorie-Popularität aus, basierend auf verifizierten Kundenbewertungen, die über die Plattform von Capterra erfasst wurden.

Was Kunden an Passwork schätzen

Kunden nennen zwei Faktoren, die für sie am wichtigsten sind: Sicherheit, die den Anforderungen auf Enterprise-Niveau entspricht, und eine Benutzeroberfläche, die Teams schnell erlernen, ohne lange Schulungen.

„Passwortmanagement mit rollenbasierten und privaten Vaults, eine einfache Bedienung für die Endnutzer, Nutzerverwaltung über LDAP und SAML v2 sowie eine praxistaugliche API waren für uns die entscheidenden Funktionen bei der Auswahl einer webbasierten Passwort-Vault-Lösung.“ — Infrastructure Architect

Diese einfache Bedienung zeigt sich sowohl in der Kaufentscheidung als auch im täglichen Betrieb.

„Wir wollten eine einfache und sichere Möglichkeit, gemeinsam genutzte Passwörter zu verwalten, anstatt Zugangsdaten über Chat zu versenden oder in Tabellen zu speichern. Passwork hat dieses Problem gut gelöst, und der Support reagiert sehr schnell.“ — Head of Success

Nutzer heben zudem die einfache Installation und die unkomplizierte Migration von anderen Zugriffsverwaltungslösungen hervor.

„Vorteile von Passwork: einfache Installation für einen selbst gehosteten Server, einfache Migration von unserem bisherigen Tool per CSV-Export/Import, eine übersichtliche Ordnerstruktur mit guter Suchfunktion und ein Produktivitätsschub durch die Browser-Integration.“ — Software Engineer

Über Capterra

Capterra ist eine US-amerikanische Plattform, die Unternehmen bei der Recherche und dem Vergleich von Software unterstützt, gestützt auf verifizierte Nutzerbewertungen, direkte Vergleiche und Kategorie-Rankings. Anbieter zahlen nicht für die Platzierung in der Shortlist; das Ranking basiert auf dem Bewertungsvolumen und den Zufriedenheitswerten innerhalb der jeweiligen Kategorie.

„Wir entwickeln Passwork so, dass es sich natürlich in die bestehenden Arbeitsweisen von Unternehmen einfügt. Das bedeutet eine klare Oberfläche für den täglichen Gebrauch, reaktionsschnellen technischen Support und Integrationen, die IT-Teams helfen, Passwork mit ihrer vorhandenen Infrastruktur und ihren Arbeitsabläufen zu verbinden. Wir freuen uns, dass diese Arbeit Passwork einen Platz auf der Capterra Shortlist 2026 eingebracht hat.“ — Alex Muntyan, CEO Passwork

Verifizierte Bewertungen sind ein guter Ausgangspunkt, um einen Passwort-Manager zu beurteilen. Der nächste Schritt besteht darin zu prüfen, wie sich diese Erfahrung auf die eigene Active-Directory-Umgebung und bestehende Integrationen übertragen lässt. Unternehmen, die ihre Anforderungen an rollenbasierte Zugriffskontrolle, LDAP/SAML-Anbindung und sichere Zusammenarbeit im Team mit den Funktionen von Passwork abgleichen möchten, finden einen Überblick über die Lösung unter passwork.pro.

Passwork ist ein unabhängiges europäisches Cybersicherheitsunternehmen, das selbst gehostete und cloudbasierte Passwortmanagement-Lösungen für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen entwickelt. Das Unternehmen operiert nach EU-Recht und ist vollständig NIS2-, ENS- und DSGVO-konform. Passwork legt den Schwerpunkt auf nachhaltigen Mehrwert, hält ISO-27001-zertifizierte Entwicklungsstandards ein und gewährleistet absoluten Datenschutz für seine Kunden.