Cariboo nimmt Fahrt auf: Osisko Gold bestätigt ersten Goldguss Q1-2029

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Osisko Gold (WKN: A42FUV) hat bis Ende September rund 355 Mio. CAD für sein Cariboo-Goldprojekt aufgewendet und mehr als die Hälfte der Beschaffungspakete vergeben.

Das Projekt liegt im historischen Bergbaurevier Wells-Barkerville in Zentral-British-Columbia, Kanada, und gehört Osisko Gold zu 100 %. Die wesentlichen Genehmigungen liegen seit dem 4. Quartal 2024 vor, den Baubeschluss gab Osisko Gold am 14. September 2026 bekannt.

Die Highlights

Zum Stichtag 30. September 2026 meldet Osisko Gold folgenden Stand:

Projektfortschritt rund 28 %, gemessen an den bis dahin angefallenen Kosten von rund 355 Mio. CAD. Davon entfielen rund 84 Mio. CAD allein auf August und September 2026.

Restkosten bis zur Fertigstellung rund 907 Mio. CAD, nach Abzug von Leasing und erwarteten Erlösen vor Produktionsbeginn.

Detailplanung zu rund 42 % abgeschlossen, mehr als die Hälfte der Beschaffungspakete vergeben, Auftragsvolumen bislang rund 360 Mio. CAD.

Mehr als 400 Beschäftigte auf der Baustelle.

Die 28 % sind ein Kostenmaß, kein Maß für den Bauzustand einzelner Anlagen: Osisko Gold setzt die angefallenen Kosten ins Verhältnis zum geschätzten Investitionsbedarf zuzüglich der Kosten der Vorbauphase.

Fortschritte beim Bau

Über Tage sind die Erdarbeiten am Valley-Portal laut Unternehmen zu 85 % abgeschlossen (zuvor 1 %), die Nebengesteinshalde in Bonanza Ledge (Phase 1a) zu 95 % (zuvor 40 %). Fertig sind das ausgebaute Camp sowie in Bonanza Ledge das Absetzbecken und die erweiterte Wasseraufbereitung, die nun abschließend in Betrieb genommen wird. Die Brücke über den Willow River, künftig die Hauptzufahrt, wird montiert.

Unter Tage sind vom Cow-Portal aus rund 3,4 km Strecken aufgefahren. Das Vortriebsziel für Ende 2026 hat Osisko Gold auf rund 360 m pro Monat gesenkt (zuvor 500 m). Gründe sind laut Unternehmen standfestes Gestein am Valley-Portal, mechanisches Brechen des Gesteins, um Sprenglärm zu verringern, und Vorkehrungen für das Aushärten von Beton bei Frost. Neue Vortriebsstellen über die Valley-Portale, an denen eine Teilschnittmaschine (Vortriebsmaschine mit rotierendem Schneidkopf) arbeiten soll, sollen ab 2027 höhere Vortriebsraten bringen.

Einen 360-Grad-Rundgang über die Baustelle mit Stand Oktober 2026 bietet Osisko Gold auf der Plattform VRIFY an: https://vrify.com/decks/24611

Warum das wichtig ist

Cariboo ist das Kernprojekt, mit dem Osisko Gold nach eigenen Angaben zum mittelgroßen Goldproduzenten aufsteigen will. Projekt- und Bauleitung liegen bei JDS Energy & Mining Inc., die im Oktober 2026 auch den Auftrag für den weiteren Untertage-Vortrieb erhielt. Untertage-Fahrzeugefür rund 43 Mio. CAD von Caterpillar, MacLean Engineering und Epiroc sollen geliefert werden, der Großteil 2027. Die wichtigsten Komponenten mit langen Lieferzeiten sind laut Unternehmen weitgehend gesichert. Sean Roosen, Chairman und CEO, sieht durch die Investitionen der Vorbauphase „eine solide Grundlage für eine effiziente Umsetzung“ geschaffen.

Parallel laufen 16 Bohrgeräte: 7 für Infill-Bohrungen (verdichtende Bohrungen) und Erweiterungen nahe der Mine, 9 auf regionalen Zielen. Bis Jahresende will Osisko Gold rund die Hälfte der geplanten 160.000 Bohrmeter am Projekt und rund 50.000 m regional abschließen. Vollständige Laborergebnisse für rund 25.000 m sind veröffentlicht, die übrigen stehen aus.

Unsere Einordnung:

Aus unserer Sicht zeigt der Bericht überzeugend, dass Cariboo wenige Wochen nach dem Baubeschluss mit Tempo in die Umsetzung gegangen ist. Vergebene Aufträge und erste fertiggestellte Infrastrukturbauten stärken die Grundlage für den Zeitplan bis zur Produktion. Schon im 4. Quartal 2026 stehen mehrere Wegmarken an. Entscheidend wird, ob der Untertage-Vortrieb wie erwartet anzieht und die Kostenschätzung hält.

Nächste Schritte:

4. Quartal 2026: Valley-Zugangs- und Bewetterungsportale fertig, Willow-River-Brücke und Wasseraufbereitung Bonanza Ledge in vollem Betrieb, Nutzungsrecht für die Stromleitung, Start der Infill-Bohrungen aus der Cow-Bohrkammer.

2027: Komponenten für die Stromleitung auf der Baustelle im 3. Quartal, Nebengesteinshalde fertig Mitte 2027.

2029: erster Goldguss im 1. Quartal, kommerzielle Produktion im 2. Halbjahr.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Disclaimer und Offenlegung

Werbecharakter und Interessenkonflikte. Dieser Beitrag ist bezahlte Investor-Relations-Kommunikation im Namen von Osisko Gold Group Inc. Die SRC swiss resource capital AG erhält im Rahmen eines IR-Beratervertrags mit dem Emittenten eine Vergütung. Daraus entsteht ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung. Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse.

Beteiligungen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung halten weder die SRC swiss resource capital AG noch ihre Organmitglieder, Mitarbeitenden oder der Autor Aktien, Optionen, Optionsscheine, Zertifikate, sonstige Derivate oder Long- bzw. Short-Positionen an Osisko Gold Group Inc. Eine Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an der SRC besteht nicht.

Quellen und technische Einordnung. Grundlage ist die Unternehmensmitteilung von Osisko Gold Group Inc. vom 27. Oktober 2026 einschließlich der Tabellen und Abbildungen. Die SRC hat keine eigene Ressourcenschätzung, Projektbewertung oder unabhängige Prüfung der geologischen und technischen Daten vorgenommen. Scott Smith, P. Geo., Vice President, Exploration von Osisko Gold, wird in der Originalmeldung als qualifizierte Person gemäß NI 43-101 genannt und hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben der Originalmeldung geprüft, verifiziert und freigegeben. Dies ist keine Prüfung oder Freigabe dieses SRC-Beitrags. Die technischen Angaben zum Projekt stützen sich laut Unternehmen auf die Machbarkeitsstudie (FS) nach NI 43-101 vom 11. Juni 2025 (Stichtag 25. April 2025).

Technische Risiken. Zeitpläne für Bau, ersten Goldguss und Produktion setzen planmäßige Bauausführung, Genehmigungen und Finanzierung voraus. Die geschätzten Restkosten beruhen auf Annahmen des Unternehmens, unter anderem zu Leasing, Inflation, Wechselkursen und Erlösen vor Produktionsbeginn. Der angegebene Projektfortschritt ist ein kostenbasierter Schätzwert.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Risiken. Aussagen zu Bauzeitplan, erstem Goldguss und kommerzieller Produktion, Restkosten, Vortriebsleistungen, Lieferungen von Ausrüstung, Genehmigungen, Bohrprogrammen, Veröffentlichungsterminen von Laborergebnissen und den Zielen des Unternehmens sind zukunftsgerichtet und beruhen auf Erwartungen des Unternehmens. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Wesentliche Risiken sind schwankende Gehalte und Ausbeuten, Kostensteigerungen, Bau-, Labor- und Lieferverzögerungen, Genehmigungsverfahren, Finanzierungsbedarf und Verwässerung sowie Veränderungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse. Rohstoffaktien unterliegen hohen Kurs- und Liquiditätsrisiken. Ein Totalverlust ist möglich.

Keine individuelle Anlageberatung. Der Beitrag dient der allgemeinen Information und berücksichtigt keine persönlichen Anlageziele oder finanziellen Verhältnisse. Er enthält kein Kursziel, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung, kein Angebot zum Erwerb oder zur Veräußerung von Finanzinstrumenten und keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung.

Haftung und Aktualität. Die SRC bemüht sich um eine sorgfältige Darstellung. Angaben können sich nach Redaktionsschluss ändern. Zwingende Berichtigungs- und Aktualisierungspflichten bleiben unberührt. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen ausgeschlossen, ausgenommen wesentliche Vertragspflichten. Bei deren leicht fahrlässiger Verletzung ist die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Unberührt bleiben die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie jede zwingende gesetzliche Haftung. Für externe Inhalte sind die jeweiligen Anbieter verantwortlich.

KI-Hinweis. Bei der Erstellung und sprachlichen Bearbeitung dieses Beitrags wurden KI-gestützte Hilfsmittel eingesetzt. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der SRC swiss resource capital AG. Die eingebundenen Abbildungen stammen vom Emittenten und wurden nicht KI-generiert.

Herausgeber und redaktionelle Angaben. Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verantwortlicher Autor: Marc Ollinger. Redaktionsstand: 27.10.2026, 17:00 Uhr. Originalmeldung vom 27.10.2026: https://www.osiskogold.ca/news/news-releases/osisko-gold-provides-construction-progress-update-on-the-cariboo-gold-project