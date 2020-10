Chaos im Internat inmitten von pubertärem Wahnsinn: Neues Influencer-Format “Das Internat” startet ab 15. Oktober exklusiv und kostenlos auf Joyn (FOTO)

Joyn schickt mit “Das Internat” ein neues Influencer-Format ins Rennen, dessen Besetzung mit beliebten Social-Media-Stars mit einer Gesamtreichweite von knapp acht Millionen Followern bei Instagram und mehr als 16 Millionen auf TikTok gespickt ist: Neben “Nathan Goldblat” sind “Payton.R”, “Leon Pelz”, “NikaSofie”, “Mario Novembre”, “Lisa Küppers”, “Marvin Holm” “Luana Knöll”, und “Chany Dakota” in der Eigenproduktion zu sehen. Mit Moderations-Ikone Sonya Kraus bekommt der populäre Influencer-Cast reichlich Kameraerfahrung an die Seite gestellt. Joyn veröffentlicht ab 15. Oktober exklusiv und kostenlos wöchentlich zwei neue Folgen der von Pantaflix Studios produzierten zwölfteiligen Influencer-Serie. Als Internatsschüler*in hat man es nicht immer leicht. Während sich andere Jugendliche nach dem Unterricht verabreden oder Zeit in den heimischen vier Wänden verbringen, haben die Schülerinnen und Schüler des Elite-Internats nicht viel freizeitlichen Gestaltungsspielraum. Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres nimmt das Chaos seinen Lauf: Teile des Gebäudes müssen aufgrund von Asbest gesperrt und einige Zimmer der Internatszöglinge teilweise gemischt belegt werden. Es ergeben sich schnell die wildesten Wohnraum-Konstellationen, die nicht nur Konfliktpotenzial bergen, sondern auch für jede Menge Unterhaltung sorgen. Der einst monotone Alltag der Teenies gerät dadurch schnell ordentlich durcheinander. So trifft die Sportskanone der Klasse auf die Streberin mit Ordnungswahn und eine verheißungsvolle erste große Liebe bekommt schnell kleine Risse. Hinzu kommt, dass sich die Heranwachsenden mit den alltäglichen Problemen und Herausforderungen ihres jungen Alters auseinandersetzen müssen. Langeweile hat hier wirklich niemand mehr! Mit der Zeit stellen die unterschiedlichen Charaktere der Klasse allerdings fest, dass trotz aller Konflikte und pubertären Veränderungen, niemand auf eine eingeschworene Klassengemeinschaft verzichten möchte. “Das Internat” ist ab 15. Oktober exklusiv und kostenlos auf Joyn verfügbar. Wöchentlich kommen zwei neue Folgen der zwölfteiligen Serie.

