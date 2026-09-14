ChatGPT Ads starten in Europa – Experten warnen B2B-Firmen vor voreiligen Investitionen

Stuttgart, 14. September 2026 – Seit dem 24. August 2026 schalten Unternehmen erstmals Werbung innerhalb von ChatGPT in Deutschland. Während Marken aus dem B2C-Bereich das neue Format begrüßen, rät die Stuttgarter Agentur ARISE Online Marketing GmbH spezialisierten B2B-Dienstleistern davon ab, voreilig Budget in den Kanal zu investieren. Der Grund: Ein relevanter Teil der geschäftlichen Entscheider ist für ChatGPT Ads schwer erreichbar.

Werbefreie Tarife und Opt-Outs begrenzen das B2B-Publikum

ChatGPT Ads sind seit Ende August in Deutschland und 30 weiteren europäischen Märkten live. Das Format erscheint als „Sponsored Card“ unterhalb der generierten KI-Antwort. Zwar sehen vor allem Nutzer der Free- und Go-Tarife Werbung, doch auch hier gibt es Einschränkungen: Plus-, Pro-, Business- und Enterprise-Nutzer bleiben werbefrei. Zudem können Free-Nutzer in den Einstellungen Werbung deaktivieren – gegen reduzierte Nutzungslimits. Minoren und temporäre Chats zeigen ebenfalls keine Anzeigen. „Der adressierbare Pool für B2B-Werbung ist damit deutlich kleiner als die Gesamtzahl der ChatGPT-Nutzer“, erklärt Christian Benkner, Geschäftsführer von ARISE Online Marketing.

Fehlende demografische Filter für B2B-Anforderungen

Ein weiteres Problem für den B2B-Bereich: ChatGPT Ads arbeiten mit thematischen „Context Hints“, die semantisches Targeting erlauben. Im Unterschied zu klassischen Keyword-Kampagnen fehlen jedoch demografische Filter wie Jobtitel, Unternehmensgröße oder Branche – die Basis präziser B2B-Ansprache, wie sie etwa bei LinkedIn möglich ist. „Der Kanal kann zwar B2B-Themen erkennen, aber nicht gezielt unterscheiden, ob ein KMU-Geschäftsführer oder ein privater Anwender vor dem Bildschirm sitzt“, so Benkner.

Wenig adressierbares Inventar für Nischenthemen

Praxisdaten aus der US-Pilotphase seit Februar 2026 belegen, wie dünn das Inventar für spezialisierte B2B-Themen ist: Selbst mit einem Tagesbudget von 33 Dollar konnten über zehn Tage lediglich knapp 35 Dollar ausgegeben werden, weil passende Konversationen in ChatGPT zu Nischenthemen nahezu nicht existieren. Für hochspezialisierte B2B-Dienstleister ist der Kanal somit nicht nur unpräzise, sondern auch unzureichend skalierbar.

Reporting-Lücken erschweren B2B-Messung

Zusätzlich bemängelt Benkner die fehlende Infrastruktur für B2B-Marketing: Keine Einblicke in konkrete Conversations, keine Search-Terms-Reports, keine CRM-Anbindung an Systeme wie HubSpot, Salesforce oder vergleichbare Tools. Für typische B2B-Sales-Cycles mit mehreren Beratungsgesprächen und langen Entscheidungsfristen sei eine valide Performance-Messung unmöglich.

Alternativen für B2B-Budgets

ARISE empfiehlt deutschen B2B-Unternehmen, ihre Investitionen stattdessen in bewährte Kanäle zu fließen lassen:

* Google Ads (Search): Hohe Kaufbereitschaft bei gezielten Suchanfragen – hier sollten Budgets gehalten oder ausgebaut werden.

* LinkedIn Ads: Präzises Firmografie-Targeting nach Branche, Unternehmensgröße und Jobtitel – ideal für KMU-Entscheider.

* SEO / GEO: Organische Sichtbarkeit und KI-gerechte Inhalte als langfristige Investition in digitale Auffindbarkeit.

Sollte ein Unternehmen dennoch experimentieren wollen, empfiehlt ARISE ein strikt begrenztes Testbudget von maximal 500 bis 1.000 Euro über 90 Tage – mit dem Fokus auf reine Erkenntnisgewinnung, nicht auf Lead-Generierung. Das Budget sollte aus einem separaten Experiment-Topf stammen und nicht von Google- oder LinkedIn-Budgets umverteilt werden.

Fazit

„ChatGPT Ads ist im August 2026 ein Kanal für Massenmarken und B2C-Awareness“, resümiert Benkner. „Für hochspezialisierte B2B-Dienstleister mit langen Sales-Cycles ist er zu früh, zu unscharf und zu dünn besät.“

Den ausführlichen Analyse-Artikel mit allen Quellen und Benchmarks finden Sie hier: https://www.arise-onlinemarketing.de/blog/chatgpt-ads-bedeutung-b2b/

Über ARISE Online Marketing GmbH

ARISE Online Marketing GmbH ist eine Stuttgarter Agentur für digitales Marketing, spezialisiert auf SEO, GEO, Local SEO und datenbasierte Performance-Strategien für den deutschen Mittelstand. Das Unternehmen berät Kunden aus den Bereichen Bau, Handel, Dienstleistungen und IT bei ihrer digitalen Sichtbarkeit.

Pressekontakt: Christian Benkner Geschäftsführer, ARISE Online Marketing GmbH E-Mail: kontakt@arise-onlinemarketing.de Telefon: +49 (0)711 217 228 90