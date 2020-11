CHECK24 wird Biathlon-Programmsponsor in der ARD und beim ZDF

Auch im Winter bleibt CHECK24 dem Spitzensport treu. Zur Biathlon-Saison 2020/2021 übernimmt das Münchner Vergleichsportal zum ersten Mal das Programmsponsoring der ARD- und ZDF-Fernsehübertragungen. Zwischen Ende November 2020 und März 2021 wird CHECK24 die Sendungen zum Biathlon Weltcup, der Weltmeisterschaft und der Biathlon World Team Challenge präsentieren. Die Biathlon-Saison startet mit dem BMW IBU World Cup Biathlon-Season Opening in Kontiolahti am 28. November live im ZDF.

Deutschlands größtes Vergleichsportal begleitet das Programm mit siebensekündigen Trailern on air. In der vergangenen Saison erreichten die Biathlon-Übertragungen durchschnittlich 3,58 Millionen Zuschauer, in der Spitze 5,18 Millionen.

“Biathlon gehört seit Jahren zu den spannendsten und deshalb auch zu den beliebtesten Wintersportformaten im deutschen Fernsehen und passt daher perfekt zur Markenstrategie von CHECK24” , sagt Christoph Röttele, CEO und Sprecher der Geschäftsführung bei CHECK24. “Wir freuen uns, in der Biathlon-Saison 2020/21 zum ersten Mal in diesem hochklassigen Umfeld aufzutreten.”

Neben dem Sponsoring der Biathlon-Übertragungen tritt CHECK24 auch als Presenter zur Übertragung der UEFA Nations League 2020 bei ARD und ZDF und als Hauptsponsor der Sportschau im Ersten auf.

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale

Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission “Key Principles for Comparison Tools” enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt – unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

Pressekontakt:

Edgar Kirk, Public Relations Manager,

Tel. +49 89 2000 47 1175, mailto:edgar.kirk@check24.de

Daniel Friedheim, Director Public Relations,

Tel. +49 89 2000 47 1170, mailto:daniel.friedheim@check24.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/73164/4775486

OTS: CHECK24 GmbH

Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell