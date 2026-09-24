Chery Commercial Vehicle präsentiert Produkte und New-Energy-Lösungen auf der IAA Transportation 2026

Der chinesische Automobilhersteller stellte elektrische leichte Nutzfahrzeuge, New-Energy-Schwerlastkraftwagen, autonome Logistikfahrzeuge sowie energienahe Technologien vor und ging Partnerschaften mit mehreren europäischen Unternehmen in den Bereichen Fahrzeugaufbau, Dienstleistungen und weiteren Sektoren ein.

Gong Yueqiong, Vizepräsident der Chery Holding Group und General Manager von Chery Commercial Vehicle, erklärte, das Unternehmen habe ein Produktportfolio entwickelt, das Nutzfahrzeuge mit neuer Energie, intelligente digitale Technologien und Energieauffüllungslösungen umfasst.

Auf der Messe präsentierte die Konzerndemarke DELIVAN vollelektrische leichte Nutzfahrzeuge sowie spezialisierte Umbaulösungen für den europäischen Markt, die Anwendungen wie Kühlkettentransport, Werkzeugtransport und ingenieurtechnische Einsätze abdecken.

Die Produkte wurden auf Basis der Nachfrage auf dem europäischen Markt, der lokalen Einsatzbedingungen sowie relevanter regulatorischer und Marktzulassungsanforderungen entwickelt und validiert. Einige Modelle bieten eine Reichweite von bis zu 426 km und unterstützen Schnellladen. Chery Commercial Vehicle gab an, dass die Markteinführung dieser Produkte in Europa voraussichtlich schrittweise ab 2027 erfolgen wird.

Chery Commercial Vehicle zeigte New-Energy-Schwerlast-Lkw für den Mittel- und Langstreckentransport, die sowohl mit batterieelektrischen als auch mit Range-Extender-Technologien ausgestattet sind. Darüber hinaus präsentierte das Unternehmen umweltfreundliche Transportlösungen, die Fahrzeuge, Energierückgewinnung und Flottenmanagement integrieren, ergänzt durch Lade- und Energiespeicherausrüstung. Die Systeme können das Energiemanagement unterstützen und mit Solarstromanlagen vor Ort zusammenarbeiten, um die Nutzung erneuerbarer Energien zu verbessern.

Um der wachsenden Nachfrage nach automatisiertem Transport im Logistiksektor gerecht zu werden, zeigte Chery Commercial Vehicle zudem autonome Logistikfahrzeuge. Das Unternehmen erklärte, es werde die weitere Integration von Technologien für autonomes Fahren in Nutzfahrzeuge vorantreiben, um repetitive Fahrten in definierten Betriebsumgebungen zu reduzieren.

Die IAA Transportation ist eine der weltweit bedeutendsten Veranstaltungen der Nutzfahrzeugindustrie. Die diesjährige Messe findet vom 15. bis 20. September 2026 statt und bringt Nutzfahrzeughersteller, Komponentenlieferanten sowie Logistikunternehmen aus der ganzen Welt zusammen.