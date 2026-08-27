Chief of Staff Day: QOREX und Wirtschaftskommission rufen neuen Aktionstag für Chiefs of Staff ins Leben

Münsterlingen (CH), 25. August 2026. Chiefs of Staff arbeiten eng mit CEOs und Führungsteams zusammen und bilden das strategische Bindeglied zwischen den Prioritäten des CEO und ihrer Umsetzung in der Organisation. Obwohl sich die Rolle in immer mehr Unternehmen etabliert, fehlt es im deutschsprachigen Raum bislang an breiter Bekanntheit und einem einheitlichen Verständnis ihres Beitrags.

Mit dem Chief of Staff Day am 25. August wollen QOREX und die Wirtschaftskommission für Transformation Deutschland das ändern. Der Aktionstag soll die Menschen sichtbar machen, die täglich dazu beitragen, Führung wirksamer zu gestalten, Organisationen weiterzuentwickeln und Transformation zu ermöglichen.

Warum der Chief of Staff Day ins Leben gerufen wurde

QOREX beschäftigt sich seit seiner Gründung mit der Professionalisierung der Chief of Staff Rolle. Das Unternehmen hat eine spezialisierte Weiterbildung für Chiefs of Staff entwickelt und begleitet Chiefs of Staff sowie CEOs und Unternehmen dabei, die Rolle erfolgreich zu etablieren und ihre Wirkung in der Organisation zu entfalten.

Aus dieser Arbeit entstand die Initiative für den Chief of Staff Day: Die Rolle soll nicht nur innerhalb einzelner Unternehmen gestärkt, sondern auch in der Wirtschaft insgesamt sichtbarer werden.

Katrin Stigge, CEO von QOREX, sieht gerade für CEOs einen konkreten Nutzen:

„Ich glaube, dass viele CEOs noch gar nicht wissen, was ihnen ein guter Chief of Staff bringen kann. Bei uns hat sich schon nach wenigen Monaten gezeigt, wie viel mehr Fokus ich dadurch auf die Themen bekomme, bei denen ich als CEO wirklich gebraucht werde. Rückblickend hätte ich diese Rolle deutlich früher schaffen sollen.“

Über den konkreten Nutzen für CEOs hinaus berührt die zunehmende Bedeutung von Chiefs of Staff auch eine grundsätzliche Frage moderner Unternehmensführung. Für die Wirtschaftskommission für Transformation Deutschland lautet sie: Wie muss Führung organisiert sein, damit Unternehmen auch unter steigender Komplexität entscheidungs- und handlungsfähig bleiben?

Der Chief of Staff Day soll diese Frage stärker in den wirtschaftlichen Diskurs rücken und Impulse für moderne Unternehmensführung geben.

Chief of Staff Day soll Sichtbarkeit und Austausch schaffen

Mit dem Chief of Staff Day wollen QOREX und die Wirtschaftskommission die Arbeit von Chiefs of Staff würdigen und das Verständnis für die Rolle und ihren Beitrag weiterentwickeln.

Am 25. August werden Erfahrungen und Perspektiven aus der Chief of Staff Community geteilt, die Wirkung der Rolle anhand konkreter Beispiele sichtbar gemacht und der Austausch zwischen Chiefs of Staff, CEOs und Unternehmen gefördert.

Damit richtet sich der Chief of Staff Day nicht nur an Menschen, die bereits in dieser Funktion arbeiten. Er soll auch Führungskräften und Unternehmen einen besseren Einblick darin geben, welchen Beitrag ein Chief of Staff zu erfolgreicher Unternehmensführung leisten kann.

Über QOREX

Die Vision von QOREX ist Corporate Excellence: eine Unternehmensführung, die strategische Klarheit mit wirksamer Umsetzung verbindet.

Das Unternehmen fokussiert sich auf die Professionalisierung zentraler Rollen im CEO Office und hat als erster Anbieter im deutschsprachigen Raum eine spezialisierte Weiterbildung für Chiefs of Staff entwickelt. Heute begleitet QOREX Führungskräfte, Chiefs of Staff und Executive Business Partner dabei, ihre Rollen erfolgreich zu etablieren, weiterzuentwickeln und ihre Wirkung im Unternehmen zu entfalten.

Darüber hinaus hat QOREX gemeinsam mit der Wirtschaftskommission das Führungskonzept CEO Office entwickelt. Es versteht das CEO Office nicht allein als organisatorische Einheit, sondern als Führungssystem, in dem insbesondere auch der Chief of Staff eine zentrale Rolle für die Wirksamkeit des Top-Managements übernimmt. QOREX macht sich dafür stark, dieses Führungsverständnis im deutschsprachigen Raum weiterzuentwickeln und zu etablieren.

Über die Wirtschaftskommission für Transformation Deutschland

Die Wirtschaftskommission für Transformation Deutschland ist ein kuratiertes Expertengremium für zentrale Fragen der wirtschaftlichen Transformation. In Expertenräten bringt sie spezialisierte Praktiker zusammen, um wirtschaftliche Kernfragen zu bearbeiten und daraus Maßstäbe und Referenzwerke für Wirtschaft und Politik zu entwickeln. Thematische Schwerpunkte liegen unter anderem auf strategischer Transformation, Innovation und KI sowie nachhaltigen Wirtschaftsmodellen.

Pressekontakt

Esther Müller

Corporate Communications

QOREX Schweizer Business School & Wirtschaftskommission für Transformation Deutschland

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