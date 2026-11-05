CIM GmbH stellt PROLAG Drive vor

Mit PROLAG Drive erweitert das Softwarehaus CIM GmbH ihr Transport Management System PROLAG Transport um eine Fahrer-App. Sie bringt Toureninformationen und Auftragsdetails direkt auf das Smartphone und vereinfacht die digitale Zusammenarbeit zwischen Disposition und Fahrpersonal.

Für eine effiziente Transportlogistik ist ein reibungsloser Informationsfluss zwischen Disposition und Fahrern entscheidend. Mit PROLAG Drive stellt die CIM GmbH eine neue native Fahrer-App für PROLAG Transport vor. Sie unterstützt Fahrer bei der täglichen Tourenabwicklung und bündelt alle wichtigen Informationen in einer mobilen Anwendung.

Touren und Aufträge jederzeit im Blick

PROLAG Drive stellt automatisch die für den jeweiligen Tag zugewiesenen Fahrten und Fahrzeuge bereit. Fahrer erhalten eine übersichtliche Tourenliste und können alle relevanten Informationen zu den einzelnen Stopps direkt auf dem Smartphone abrufen. Dazu gehören Adressen, Be- und Entladezeitfenster, Mengen, Gewichte, Lademittel sowie besondere Hinweise wie Avis-Kontaktdaten. Sind mehrere Fahrzeuge zugewiesen, lässt sich das passende Fahrzeug direkt in der App auswählen.

Be- und Entladungen digital bestätigen

Auch die Fortschrittsdokumentation erfolgt direkt über die App: Fahrer bestätigen abgeschlossene Be- und Entladungen mit einem Klick. Erledigte Stopps werden anschließend in der Tourenübersicht gekennzeichnet. Das schafft Transparenz über den Bearbeitungsstand und reduziert papiergebundene Rückmeldungen. Die Benutzerverwaltung ist zentral in PROLAG Transport integriert.

Mobile Erweiterung für die Transportlogistik

Mit PROLAG Drive bringt CIM die digitale Transportabwicklung näher an das Fahrpersonal. Die App vereinfacht den Informationsaustausch zwischen Fahrern und Disposition, reduziert Papieraufwand und unterstützt transparente Abläufe im Transportalltag.

Weitere Informationen

Detaillierte Informationen zur Fahrer-App finden sich in unserem Blogbeitrag.

CIM – LOGISTICS SOFTWARE SPECIALISTS

CIM ist seit über 40 Jahren ein führender Anbieter von Intralogistik-Systemen und entwickelt leistungsfähige Warehouse Management-Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen. Mit PROLAG World bietet das Softwarehaus ein voll konfigurierbares WMS für komplexe Lagerstrukturen und automatisierte Logistikumgebungen. Ergänzend dazu ermöglicht PROLAG One als standardisiertes WMS einen schnellen, strukturierten Einstieg in die digitale Lagerverwaltung.

Beide Systeme stehen für durchgängige Prozesse, hohe Transparenz und eine zuverlässige Steuerung sämtlicher Waren- und Materialflüsse. Dank des modularen Systemaufbaus lassen sich individuelle Lagerlayouts ebenso abbilden wie skalierende Logistikmodelle. Das Familienunternehmen mit Sitz in Fürstenfeldbruck zählt über 100 Mitarbeiter*innen, die in Sachen Intralogistik branchenübergreifend als Logistik Software-Experten gelten.